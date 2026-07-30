Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn Sumitomo Corporation

Chiều 30/7, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tập đoàn Sumitomo Corporation (Nhật Bản) do ông Shigeo Fukuda, Trưởng Bộ phận Kinh doanh các Khu công nghiệp hải ngoại làm trưởng đoàn, đến thăm và làm việc tại Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn Sumitomo Corporation.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trịnh Huy Triều, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự buổi tiếp và làm việc.

Vui mừng đến thăm tỉnh Thanh Hóa và được Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tiếp đón, ông Shigeo Fukuda cảm ơn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm hỗ trợ để Tập đoàn đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa.

Ông Shigeo Fukuda, Trưởng Bộ phận Kinh doanh các Khu công nghiệp hải ngoại, Tập đoàn Sumitomo Corporation phát biểu tại buổi tiếp và làm việc.

Ông Shigeo Fukuda thông tin về quá trình xây dựng và phát triển của Tập đoàn Sumitomo Corporation. Trong đó tập trung thông tin về tiến độ Khu Công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa (giai đoạn 1) do Tập đoàn Sumitomo Corporation làm chủ đầu tư. Đây là dự án khu công nghiệp mang thương hiệu Thăng Long đầu tiên tại Thanh Hóa và là mắt xích quan trọng trong chuỗi các khu công nghiệp Thăng Long đã thành công tại Việt Nam.

Dự án có quy mô giai đoạn 1 là 167 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.917 tỷ đồng, được triển khai theo hướng hiện đại, đồng bộ, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường và phát triển theo xu hướng công nghiệp 4.0. Dự án ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp điện - điện tử, viễn thông, cơ khí chế tạo, cơ khí chính xác, công nghiệp ô tô, xe máy, thiết bị y tế, thiết bị xây dựng, công nghiệp hỗ trợ và các ngành sản xuất công nghệ cao.

Các đại biểu tỉnh Thanh Hóa dự buổi làm việc.

Ông Shigeo Fukuda cho biết, khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, tạo việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách và phát triển bền vững của tỉnh Thanh Hóa.

Với kinh nghiệm phát triển hạ tầng khu công nghiệp tại Việt Nam, Sumitomo Corporation tin tưởng Khu Công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa sẽ thu hút nhiều doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ cao của Nhật Bản và quốc tế đến đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái gửi lời chia buồn sâu sắc tới Nhân dân Nhật Bản trước những thiệt hại do trận động đất vừa qua gây ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao uy tín, năng lực và những đóng góp của Sumitomo Corporation đối với sự phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đồng thời khẳng định, Dự án Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư của tỉnh.

Tỉnh Thanh Hóa cam kết tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ, sớm trở thành điểm đến của các doanh nghiệp Nhật Bản và các nhà đầu tư công nghệ cao.

Đoàn công tác của Tập đoàn Sumitomo Corporation dự buổi làm việc.

Thông tin tới đoàn công tác về định hướng phát triển của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái khẳng định tỉnh Thanh Hóa luôn nhất quán quan điểm “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”. Đồng chí bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm và uy tín, Tập đoàn Sumitomo Corporation sẽ tập trung xây dựng Dự án Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa sớm trở thành biểu tượng mới trong hợp tác đầu tư giữa Thanh Hóa với các doanh nghiệp Nhật Bản. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam, hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế trong giai đoạn phát triển mới.

Đối với các kiến nghị của Tập đoàn Sumitomo Corporation, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan chủ động phối hợp, tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời theo đúng thẩm quyền; bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án được triển khai đúng tiến độ, đạt hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tặng quà lưu niệm cho ông Shigeo Fukuda.

Ông Shigeo Fukuda tặng quà lưu niệm cho Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo Corporation chụp ảnh lưu niệm.

Minh Hiếu