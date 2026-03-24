World Cup 2026: Người hâm mộ được lưu trú qua đêm miễn phí tại sân Azteca

Tập đoàn cung cấp dịch vụ lưu trú quốc tế Airbnb và huyền thoại bóng đá Mexico Hugo Sánchez vừa giới thiệu chương trình trải nghiệm độc đáo dành cho người hâm mộ tại sân vận động Estadio Azteca - địa điểm sẽ diễn ra lễ khai mạc World Cup 2026 vào tháng 6 tới.

Phòng suite sát sân cỏ bên trong sân vận động Estadio Azteca. (Ảnh: Airbnb)

Trải nghiệm trên cho phép người hâm mộ được lưu trú qua đêm miễn phí ngay bên trong sân vận động mang tính biểu tượng của bóng đá Mexico vào ngày 5/4 tới. Người hâm mộ cần truy cập airbnb.com/hugol để đăng ký tham gia.

Trong khuôn khổ chương trình, các khách mời sẽ được cựu danh thủ Hugo Sánchez, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Mexico, trực tiếp đón tiếp. Huyền thoại này sẽ dẫn khách tham quan các khu vực đặc biệt của sân, chia sẻ những câu chuyện về sự nghiệp thi đấu cũng như hướng dẫn kỹ thuật thực hiện cú “xe đạp chổng ngược” nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của ông.

Điểm nhấn của trải nghiệm là việc 2 khu vực khán đài được cải tạo thành các phòng suite riêng với tầm nhìn trực tiếp xuống mặt sân.

Người tham gia sẽ được dùng bữa tối và bữa sáng trong không gian đặc biệt này, đồng thời tham gia nhiều hoạt động tương tác như thi đấu bóng bàn mini, trò chơi điện tử bóng đá và thiết kế các vật lưu niệm mang dấu ấn cá nhân.

Đáng chú ý, mỗi khách tham gia còn được tặng vé tham dự trận khai mạc World Cup 2026 diễn ra ngày 11/6 tại chính sân Azteca, qua đó tạo nên chuỗi trải nghiệm trọn vẹn từ lưu trú, giao lưu đến thưởng thức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Giới chuyên môn nhận định sáng kiến này là một phần trong xu hướng các thương hiệu quốc tế tận dụng sức hút của World Cup để phát triển các sản phẩm trải nghiệm mới, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh sân Azteca - công trình lịch sử từng tổ chức nhiều sự kiện bóng đá mang tính biểu tượng, tới người hâm mộ toàn cầu trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2026.

Việc ra mắt trải nghiệm đặc biệt tại sân Azteca cũng được xem là một hoạt động quảng bá đáng chú ý trong chuỗi chương trình chuẩn bị cho World Cup 2026, giải đấu mà Mexico đồng đăng cai với Mỹ và Canada, dự kiến thu hút hàng triệu người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới./.

Theo TTXVN

Tin cùng chuyên mục

Đông Á Thanh Hoá chia điểm tiếc nuối trước SLNA

(Baothanhhoa.vn) - Việc 3 trụ cột Damoth, Ngọc Tân và Ngọc Hà bị treo giò buộc HLV Mai Xuân Hợp phải tung vào sân bộ ba tân binh gồm Văn Hoàn, Ngọc Quý và Văn Hưng ngay từ đầu. Trong bối cảnh đội hình sứt mẻ, Thanh Hóa đã trải qua 90 phút đầy nỗ lực trước SLNA, nhưng...
XMLS Thanh Hóa xếp thứ 6 sau vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG năm 2026

(Baothanhhoa.vn) - Tại lượt trận thứ 7 vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG các câu lạc bộ (CLB) năm 2026, đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa đã không thể tạo nên bất ngờ trước đội nhì bảng Hóa chất Đức Giang (HCĐG) Lào Cai khi để thua trắng 0-3, qua đó xếp thứ 6.
Wushu Thanh Hóa khởi đầu năm 2026 ấn tượng, hướng tới mục tiêu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

(Baothanhhoa.vn) - Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn, Giải vô địch Wushu các CLB quốc gia năm 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn chuyên môn đáng chú ý. Đội tuyển Wushu Thanh Hóa góp mặt với lực lượng VĐV trẻ và giàu tiềm năng, thi đấu...
Võ cổ truyền xây nền móng vững chắc cho tương lai

Võ cổ truyền xây nền móng vững chắc cho tương lai

Trong tỉnh
(Baothanhhoa.vn) - Từ việc tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện bài bản đối với các vận động viên (VĐV), đội tuyển Võ cổ truyền đang từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường quốc nội, tạo tiền đề thuận lợi để hướng đến thành tích cao trong tương lai.
