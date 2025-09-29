WHO: Mỗi phút, có 8 người chết vì bệnh tim mạch tại khu vực Đông Nam Á

Hôm nay, 29/9, các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á cùng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kỷ niệm Ngày Tim Thế giới với chủ đề “Don’t Miss a Beat” - không bỏ nhịp nào cho trái tim.

Ảnh: PACE Hospitals

Trước đó một ngày, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra những con số đáng báo động: mỗi phút có 8 người tử vong do bệnh tim mạch ở khu vực Đông Nam Á, trong đó một nửa số ca tử vong xảy ra sớm, ở những người dưới 70 tuổi. Nguyên nhân bao gồm cao huyết áp, tiểu đường, hút thuốc, chế độ ăn không lành mạnh và ít vận động.

Trong báo cáo, WHO cho biết, khu vực Đông Nam Á đang phải đối mặt với nhiều yếu tố nguy cơ làm gia tăng bệnh tim, bao gồm tăng huyết áp, tiểu đường, hút thuốc lá, uống rượu bia, chế độ ăn uống không lành mạnh, nhiều muối và chất béo, và ít vận động. Theo WHO, 85% người mắc bệnh tăng huyết áp và tiểu đường trong khu vực không kiểm soát được tình trạng bệnh, khiến họ dễ bị biến chứng tim mạch hơn. Trong khi đó, sự kết hợp giữa dân số già hóa và quá trình đô thị hóa nhanh chóng đang làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và gây thêm áp lực lên các hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn đã quá tải.

Mặc dù triển vọng còn nhiều khó khăn, nhưng đã có những dấu hiệu tiến triển. Trong hai năm qua, một số quốc gia đã đưa ra các biện pháp chính sách và can thiệp lâm sàng, những biện pháp này đang bắt đầu mang lại hiệu quả.

Ngày Tim mạch Thế giới năm nay tập trung vào cuộc khủng hoảng tim mạch đang gia tăng ở Đông Nam Á.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức đáng kể. Các biện pháp tài chính và quản lý chưa đầy đủ, việc thực thi các chính sách y tế yếu kém, và việc giám sát kém hiệu quả các lệnh cấm tiếp thị và quảng cáo các sản phẩm không lành mạnh tiếp tục cản trở tiến độ kiểm soát bệnh tim mạch.

WHO kêu gọi một cách tiếp cận toàn xã hội để giải quyết cuộc khủng hoảng, đồng thời kêu gọi mọi người áp dụng lối sống lành mạnh hơn và kêu gọi các chính phủ hành động mạnh mẽ hơn.

Nhân Ngày Tim mạch Thế giới, thông điệp của WHO rất rõ ràng: hành động đồng bộ từ cá nhân đến chính phủ là rất quan trọng để kiềm chế số ca mắc bệnh tim ngày càng gia tăng ở Đông Nam Á.

Nhật Lệ

Nguồn: WHO, Boston Brand Research and Media