WHO: Làn sóng cúm nghiêm trọng do chủng virus mới gây sức ép lên hệ thống y tế châu Âu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết một làn sóng cúm nghiêm trọng do chủng virus mới chiếm ưu thế đang lan rộng khắp châu Âu, khiến hệ thống y tế tại nhiều quốc gia rơi vào tình trạng chịu áp lực nặng nề hơn so với các mùa cúm trước.

Làn sóng cúm nghiêm trọng do chủng virus mới chiếm ưu thế đang lan rộng khắp châu Âu. Ảnh: The Guardian

Theo WHO, 27 trong số 38 quốc gia thuộc khu vực châu Âu hiện ghi nhận mức độ hoạt động cúm ở ngưỡng “cao hoặc rất cao”. Tại một số nước như Ireland, Serbia, Slovenia và Vương quốc Anh, hơn một nửa số bệnh nhân có triệu chứng giống cúm đã cho kết quả xét nghiệm dương tính. WHO cho biết mùa cúm năm nay khởi phát sớm hơn khoảng bốn tuần so với thông lệ, một diễn biến bất thường làm gia tăng nguy cơ quá tải đối với các cơ sở y tế, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm. Trước tình hình này, WHO kêu gọi người dân tăng cường các biện pháp phòng ngừa, bao gồm tiêm vaccine cúm, hạn chế tiếp xúc khi có triệu chứng bệnh và đeo khẩu trang tại nơi công cộng nếu gặp các vấn đề về đường hô hấp.

Nguyên nhân chính của đợt bùng phát được xác định là biến thể cúm mùa A(H3N2) phân nhóm K, hiện chiếm tới 90% số ca cúm được xác nhận trong khu vực. Tuy nhiên, WHO khẳng định hiện chưa có bằng chứng cho thấy chủng virus này gây bệnh nặng hơn so với các chủng cúm mùa từng lưu hành trước đây.

Giám đốc khu vực châu Âu của WHO Hans Henri Kluge. Ảnh: The Guardian

Phát biểu về diễn biến này, ông Hans Henri Kluge, Giám đốc khu vực châu Âu của WHO, nhấn mạnh rằng chỉ một thay đổi nhỏ về mặt di truyền của virus cúm cũng có thể tạo ra tác động lớn. Ông chỉ rõ: “Cúm là căn bệnh xuất hiện hàng năm, nhưng mùa cúm năm nay cho thấy mức độ mong manh của hệ thống y tế trước những biến thể mới của virus”. Ông Kluge đồng thời cảnh báo về sự lan truyền của thông tin sai lệch trong bối cảnh dịch bệnh gia tăng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống.

WHO cho biết các dữ liệu ban đầu từ Vương quốc Anh cho thấy vaccine cúm giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh nặng do chủng A(H3N2), dù không hoàn toàn ngăn chặn lây nhiễm. Do đó, tiêm vaccine vẫn được coi là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất, đặc biệt đối với các nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người mắc bệnh nền, phụ nữ mang thai, trẻ em và nhân viên y tế.

