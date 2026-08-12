Điểm chuẩn Trường đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026 và tra cứu kết quả trúng tuyển

Ngày 11/8, Hội đồng tuyển sinh quyết định điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển vào các chương trình đào tạo đại học chính quy năm 2026 của Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển tại Cổng tra cứu trực tuyến của nhà trường.

Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển vào Trường đại học Sư phạm Hà Nội trên Cổng tra cứu trực tuyến tại địa chỉ: https://openlookup.hnue.edu.vn/.

Thí sinh trúng tuyển có thể xem, tải Thông báo trúng tuyển, lịch trình nhập học từ Cổng tra cứu và chuẩn bị nhập học theo quy định. Hướng dẫn nhập học chi tiết sẽ được Nhà trường công bố sau.

Điểm trúng tuyển vào các chương trình đào tạo đại học chính quy theo các phương thức tuyển sinh chung (PT1, PT2, PT3) vào Trường đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026 như sau:

Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

Nhóm ngành khoa học giáo dục:

STT Chương trình đào tạo Điểm trúng tuyển 1. Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông) (bắt đầu tuyển sinh từ 2026) Mã xét tuyển: 7140101 24.89 2. Quản lí giáo dục Mã xét tuyển: 7140114 25.65

Nhóm ngành đào tạo giáo viên:

STT Chương trình đào tạo Điểm trúng tuyển 1. GD Mầm non Mã xét tuyển: 7140201 23.93 2. GD Mầm non - SP Tiếng Anh Mã xét tuyển: 7140201K 22.25 3. GD Tiểu học Mã xét tuyển: 7140202 28.15 4. GD Tiểu học - SP Tiếng Anh Mã xét tuyển: 7140202K 28.42 5. GD đặc biệt Mã xét tuyển: 7140203 26.53 6. GD công dân Mã xét tuyển: 7140204 26.18 7. GD chính trị Mã xét tuyển: 7140205 26.83 8. GD thể chất Mã xét tuyển: 7140206 26.63 9. GD Quốc phòng và An ninh Mã xét tuyển: 7140208 25.41 10. SP Toán học Mã xét tuyển: 7140209 28.95 11. SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) Mã xét tuyển: 7140209K 29.00 12. SP Tin học Mã xét tuyển: 7140210 23.96 13. SP Tin học (dạy Tin học bằng tiếng Anh) Mã xét tuyển: 7140210K 23.75 14. SP Vật lí Mã xét tuyển: 7140211 28.77 15. SP Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh) Mã xét tuyển: 7140211K 28.35 16. SP Hóa học Mã xét tuyển: 7140212 28.99 17. SP Hóa học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh) Mã xét tuyển: 7140212K 28.22 18. SP Sinh học Mã xét tuyển: 7140213 28.28 19. SP Ngữ văn Mã xét tuyển: 7140217 28.71 20. SP Lịch sử Mã xét tuyển: 7140218 28.61 21. SP Địa lí Mã xét tuyển: 7140219 28.22 22. SP Âm nhạc Mã xét tuyển: 7140221 24.57 23. SP Mỹ thuật Mã xét tuyển: 7140222 23.43 24. SP Tiếng Anh Mã xét tuyển: 7140231 27.69 25. SP Tiếng Pháp Mã xét tuyển: 7140233 20.60 26. SP Công nghệ Mã xét tuyển: 7140246 23.29 27. SP Khoa học tự nhiên Mã xét tuyển: 7140247 27.47 28. SP Lịch sử - Địa lí Mã xét tuyển: 7140249 27.78

Lĩnh vực nhân văn:

STT Chương trình đào tạo Điểm trúng tuyển 1. Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam Mã xét tuyển: 7220101 24.53 2. Ngôn ngữ Anh Mã xét tuyển: 7220201 25.57 3. Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế) (b ắt đầu tuyển sinh từ năm 2026) Mã xét tuyển: 7220203 22.25 4. Ngôn ngữ Trung Quốc Mã xét tuyển: 7220204 24.93 5. Triết học (Triết học Mác Lê-nin) Mã xét tuyển: 7229001 24.52 6. Lịch sử Mã xét tuyển: 7229010 27.20 7. Văn học Mã xét tuyển: 7229030 26.43

Lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi:

STT Chương trình đào tạo Điểm trúng tuyển 1. Chính trị học Mã xét tuyển: 7310201 23.56 2. Xã hội học Mã xét tuyển: 7310301 23.75 3. Tâm lý học (Tâm lý học trường học) Mã xét tuyển: 7310401 24.25 4. Tâm lý học giáo dục Mã xét tuyển: 7310403 25.62 5. Địa lý học (Địa lí tài nguyên và môi trường) ( bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026) Mã xét tuyển: 7310501 25.44 6. Quốc tế học ( bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026) Mã xét tuyển: 7310601 25.03 7. Việt Nam học Mã xét tuyển: 7310630 23.00

Lĩnh vực khoa học sự sống:

STT Chương trình đào tạo Điểm trúng tuyển 1. Sinh học Mã xét tuyển: 7420101 19.00 2. Công nghệ sinh học Mã xét tuyển: 7420201 19.60

Lĩnh vực khoa học tự nhiên:

STT Chương trình đào tạo Điểm trúng tuyển 1. Vật lí học (Vật lí bán dẫn và kỹ thuật) Mã xét tuyển: 7440102 23.72 2. Hóa học Mã xét tuyển: 7440112 24.49 3. Hóa học (Hóa dược) (bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026) Mã xét tuyển: 7440112D 22.35

Lĩnh vực Toán và thống kê:

STT Chương trình đào tạo Điểm trúng tuyển 1. Toán học Mã xét tuyển: 7460101 26.38 2. Khoa học dữ liệu (bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026) Mã xét tuyển: 7 46010 8 20.88

Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin:

STT Chương trình đào tạo Điểm trúng tuyển 1. Trí tuệ nhân tạo (bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026) Mã xét tuyển: 7480107 20.35 2. Công nghệ thông tin Mã xét tuyển: 7480201 20.25

Lĩnh vực Dịch vụ xã hội:

STT Chương trình đào tạo Điểm trúng tuyển 1. Công tác xã hội Mã xét tuyển: 7760101 22.95 2. Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Mã xét tuyển: 7760103 22.85

Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân:

STT Chương trình đào tạo Điểm trúng tuyển 1. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Mã xét tuyển: 7810103 23.77 2. Huấn luyện thể thao (bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026) Mã xét tuyển: 7810302 25.50

Theo Báo Nhân Dân