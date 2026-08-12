Điểm chuẩn Trường đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026 và tra cứu kết quả trúng tuyển
Ngày 11/8, Hội đồng tuyển sinh quyết định điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển vào các chương trình đào tạo đại học chính quy năm 2026 của Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển tại Cổng tra cứu trực tuyến của nhà trường.
Trường đại học Sư phạm Hà Nội.
Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển vào Trường đại học Sư phạm Hà Nội trên Cổng tra cứu trực tuyến tại địa chỉ: https://openlookup.hnue.edu.vn/.
Thí sinh trúng tuyển có thể xem, tải Thông báo trúng tuyển, lịch trình nhập học từ Cổng tra cứu và chuẩn bị nhập học theo quy định. Hướng dẫn nhập học chi tiết sẽ được Nhà trường công bố sau.
Điểm trúng tuyển vào các chương trình đào tạo đại học chính quy theo các phương thức tuyển sinh chung (PT1, PT2, PT3) vào Trường đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026 như sau:
Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
Nhóm ngành khoa học giáo dục:
STT
Chương trình đào tạo
Điểm trúng tuyển
1.
Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông) (bắt đầu tuyển sinh từ 2026) Mã xét tuyển: 7140101
24.89
2.
Quản lí giáo dục Mã xét tuyển: 7140114
25.65
Nhóm ngành đào tạo giáo viên:
STT
Chương trình đào tạo
Điểm trúng tuyển
1.
GD Mầm non Mã xét tuyển: 7140201
23.93
2.
GD Mầm non - SP Tiếng Anh Mã xét tuyển: 7140201K
22.25
3.
GD Tiểu học Mã xét tuyển: 7140202
28.15
4.
GD Tiểu học - SP Tiếng Anh Mã xét tuyển: 7140202K
28.42
5.
GD đặc biệt Mã xét tuyển: 7140203
26.53
6.
GD công dân Mã xét tuyển: 7140204
26.18
7.
GD chính trị Mã xét tuyển: 7140205
26.83
8.
GD thể chất Mã xét tuyển: 7140206
26.63
9.
GD Quốc phòng và An ninh Mã xét tuyển: 7140208
25.41
10.
SP Toán học Mã xét tuyển: 7140209
28.95
11.
SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) Mã xét tuyển: 7140209K
29.00
12.
SP Tin học Mã xét tuyển: 7140210
23.96
13.
SP Tin học (dạy Tin học bằng tiếng Anh) Mã xét tuyển: 7140210K
23.75
14.
SP Vật lí Mã xét tuyển: 7140211
28.77
15.
SP Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh) Mã xét tuyển: 7140211K
28.35
16.
SP Hóa học Mã xét tuyển: 7140212
28.99
17.
SP Hóa học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh) Mã xét tuyển: 7140212K
28.22
18.
SP Sinh học Mã xét tuyển: 7140213
28.28
19.
SP Ngữ văn Mã xét tuyển: 7140217
28.71
20.
SP Lịch sử Mã xét tuyển: 7140218
28.61
21.
SP Địa lí Mã xét tuyển: 7140219
28.22
22.
SP Âm nhạc Mã xét tuyển: 7140221
24.57
23.
SP Mỹ thuật Mã xét tuyển: 7140222
23.43
24.
SP Tiếng Anh Mã xét tuyển: 7140231
27.69
25.
SP Tiếng Pháp Mã xét tuyển: 7140233
20.60
26.
SP Công nghệ Mã xét tuyển: 7140246
23.29
27.
SP Khoa học tự nhiên Mã xét tuyển: 7140247
27.47
28.
SP Lịch sử - Địa lí Mã xét tuyển: 7140249
27.78
Lĩnh vực nhân văn:
STT
Chương trình đào tạo
Điểm trúng tuyển
1.
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam Mã xét tuyển: 7220101
24.53
2.
Ngôn ngữ Anh Mã xét tuyển: 7220201
25.57
3.
Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế) (b ắt đầu tuyển sinh từ năm 2026) Mã xét tuyển: 7220203
22.25
4.
Ngôn ngữ Trung Quốc Mã xét tuyển: 7220204
24.93
5.
Triết học (Triết học Mác Lê-nin) Mã xét tuyển: 7229001
24.52
6.
Lịch sử Mã xét tuyển: 7229010
27.20
7.
Văn học Mã xét tuyển: 7229030
26.43
Lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi:
STT
Chương trình đào tạo
Điểm trúng tuyển
1.
Chính trị học Mã xét tuyển: 7310201
23.56
2.
Xã hội học Mã xét tuyển: 7310301
23.75
3.
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) Mã xét tuyển: 7310401
24.25
4.
Tâm lý học giáo dục Mã xét tuyển: 7310403
25.62
5.
Địa lý học (Địa lí tài nguyên và môi trường) ( bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026) Mã xét tuyển: 7310501
25.44
6.
Quốc tế học ( bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026) Mã xét tuyển: 7310601
25.03
7.
Việt Nam học Mã xét tuyển: 7310630
23.00
Lĩnh vực khoa học sự sống:
STT
Chương trình đào tạo
Điểm trúng tuyển
1.
Sinh học Mã xét tuyển: 7420101
19.00
2.
Công nghệ sinh học Mã xét tuyển: 7420201
19.60
Lĩnh vực khoa học tự nhiên:
STT
Chương trình đào tạo
Điểm trúng tuyển
1.
Vật lí học (Vật lí bán dẫn và kỹ thuật) Mã xét tuyển: 7440102
23.72
2.
Hóa học Mã xét tuyển: 7440112
24.49
3.
Hóa học (Hóa dược) (bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026) Mã xét tuyển: 7440112D
22.35
Lĩnh vực Toán và thống kê:
STT
Chương trình đào tạo
Điểm trúng tuyển
1.
Toán học Mã xét tuyển: 7460101
26.38
2.
Khoa học dữ liệu (bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026) Mã xét tuyển: 7 46010 8
20.88
Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin:
STT
Chương trình đào tạo
Điểm trúng tuyển
1.
Trí tuệ nhân tạo (bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026) Mã xét tuyển: 7480107
20.35
2.
Công nghệ thông tin Mã xét tuyển: 7480201
20.25
Lĩnh vực Dịch vụ xã hội:
STT
Chương trình đào tạo
Điểm trúng tuyển
1.
Công tác xã hội Mã xét tuyển: 7760101
22.95
2.
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Mã xét tuyển: 7760103
22.85
Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân:
STT
Chương trình đào tạo
Điểm trúng tuyển
1.
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Mã xét tuyển: 7810103
23.77
2.
Huấn luyện thể thao (bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026) Mã xét tuyển: 7810302
25.50
Theo Báo Nhân Dân
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