Khẩn trương thi công Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Thủy

Sau lễ khởi công, chủ đầu tư, chính quyền địa phương và nhà thầu đã tập trung hoàn thiện các bước chuẩn bị, phần việc liên quan, nhanh chóng triển khai thi công Dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Thủy.

Khu vực triển khai thi công Dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Thủy.

Theo quyết định phê duyệt, Dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Thủy do Ban Quản lý dự án khu vực Quan Sơn làm chủ đầu tư, có quy mô 30 lớp với 750 học sinh. Tại điểm trường chính, khu vực các trường TH&THCS hiện tại, một số hạng mục không đáp ứng yêu cầu công năng, hoặc ảnh hưởng đến việc bố trí tổng mặt bằng sẽ được phá dỡ, chỉnh trang. Đồng thời xây mới các hạng mục: nhà học bộ môn, thư viện, phòng họp, nhà công vụ, bếp nấu, nhà ăn, nhà nội trú, nhà đa năng, cùng các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật. Ngoài ra, dự án còn đầu tư trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, phục vụ sinh hoạt và học tập cho giáo viên, học sinh của nhà trường. Đây là 1 trong 6 dự án trường nội trú liên cấp trên địa bàn tỉnh được khởi công trong năm 2025, sau Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.

Ngay sau lễ khởi công được tổ chức vào ngày 19/8/2025, chủ đầu tư, chính quyền địa phương và nhà thầu đã khẩn trương tổ chức thực hiện phần việc được giao, nhanh chóng triển khai dự án. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quan Sơn đã chủ động phối hợp với UBND xã Sơn Thủy khẩn trương tiến hành công tác kiểm kê, giải phóng mặt bằng. Đồng thời tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động các hộ gia đình bàn giao đất để nhà thầu thi công dự án.

Ông Mạc Văn Tới, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, cho biết: Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, người dân trong xã đều đồng thuận cao, ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước về đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới. Đến nay, toàn bộ 2,8ha đất thuộc khu vực triển khai dự án đã được 11 hộ gia đình thống nhất bàn giao mà chưa nhận tiền đền bù.

Tiến hành song song với công tác giải phóng mặt bằng, đơn vị thi công là Tổng Công ty CP Miền Trung đã tiến hành tháo dỡ các hạng mục công trình cũ. Đồng thời triển khai đào móng thi công nhà công vụ, bếp, nhà ăn và nhà nội trú tại điểm trường chính. Đến nay, phần móng thép của các hạng mục công trình này đã cơ bản hoàn thành.

Theo thiết kế được phê duyệt, công trình nhà công vụ tập trung của Trường Nội trú liên cấp TH&THCS có quy mô 4 tầng, bao gồm bếp, nhà ăn của giáo viên và học sinh nội trú, bán trú. Đồng thời bố trí đủ số phòng công vụ, đáp ứng nhu cầu ở và làm việc của giáo viên công tác xa nhà.

Trong khi đó, công trình nhà nội trú cũng được xây dựng 4 tầng, gồm khu sinh hoạt văn hóa và 20 phòng ở nội trú cho học sinh. Sau khi hoàn thành, không những đáp ứng nhu cầu học tập của 750 học sinh, Dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Thủy sẽ phục vụ hơn 320 học sinh nội trú và hơn 250 học sinh bán trú.

Theo đánh giá, tiến độ thi công dự án tính đến thời điểm 31/12/2025 cơ bản đáp ứng kế hoạch đề ra của tỉnh. Tuy nhiên để đảm bảo hoàn thành dự án trước lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Bởi thực tiễn thi công công trình ở khu vực biên giới phía Tây của tỉnh luôn chịu tác động của nhiều yếu tố rủi ro, có nguy cơ cao ảnh hưởng đến tiến độ dự án, như giao thông độc đạo, lại thường xuyên bị sạt lở, ách tắc trong mùa mưa, địa điểm thi công lại cách xa nơi tập kết vật liệu xây dựng... Để khắc phục những yếu tố này, theo ông Ngân Văn Hòa, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quan Sơn: “Chúng tôi đã yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, trang thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung thi công 3 ca 4 kíp, làm việc cả ngày nghỉ lễ, chủ nhật, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Chúng tôi phấn đấu hoàn thành, bàn giao, đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30/8/2026 theo kế hoạch của tỉnh”.

Ngoài tập trung chỉ đạo thi công các điểm trường chính, chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền địa phương tính toán phương án, đề xuất cấp có thẩm quyền đầu tư sửa chữa, nâng cấp 2 điểm trường lẻ hiện tại của Trường Tiểu học Sơn Thủy tại bản Mùa Xuân và bản Hiết, đáp ứng nhu cầu học tập, bán trú của học sinh các bản cách xa trung tâm xã.

Bài và ảnh: Đồng Thành