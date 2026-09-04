"Vượt khó” thi công trong mùa mưa lũ

Mùa mưa bão khiến việc thi công các công trình ở khu vực miền núi, biên giới gặp nhiều trở ngại. Cùng với đó, nguồn vật liệu khan hiếm, chi phí vận chuyển cao càng tạo áp lực về tiến độ, buộc các chủ đầu tư, nhà thầu phải tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh thi công.

Dự án cầu Nà Khà, xã Cổ Lũng đang được nhà thầu tranh thủ thi công, đẩy nhanh tiến độ.

“3 ca, 4 kíp” khi thời tiết thuận lợi

Ngay sau bão số 4, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu thi công Dự án nâng cấp tuyến đường từ bản Pá Quăn đi bản Tà Cóm, xã Trung Lý, khẩn trương triển khai các hạng mục trên công trường. Năm 2023, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư 62,7 tỷ đồng, chiều dài hơn 10km. Đây là tuyến đường có vai trò quan trọng trong kết nối giao thông, giao thương, tạo điều kiện phát triển kinh tế của các bản người Mông ở xã biên giới Trung Lý. Theo đơn vị thi công, địa hình miền núi chia cắt, thời tiết diễn biến thất thường, nhất là trong mùa mưa bão ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ dự án. Vì vậy, khi thời tiết thuận lợi, nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp để bù tiến độ.

Tại Dự án đường giao thông kết nối từ bản Thủy Thành đi bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, máy xúc, máy ủi hoạt động liên tục bạt taluy, xử lý nền; xe vận chuyển vật liệu nối nhau vào công trường. Dự án có tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng, chiều dài hơn 10,7km. Các nhà thầu đang tập trung thi công những hạng mục đủ điều kiện, phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch. Theo đại diện đơn vị thi công cho biết, địa hình đồi núi chia cắt khiến việc vận chuyển vật liệu mất nhiều thời gian. Trong khi đó, nguồn cung khan hiếm, giá vật liệu tăng cao; nhiều đoạn, tuyến phải đào, cắt taluy lớn, phát sinh thêm khó khăn trong quá trình thi công. Để bù tiến độ, nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức tăng ca, tăng kíp, tranh thủ từng khoảng thời tiết thuận lợi.

Bên cạnh thời tiết thất thường, nguồn vật liệu xây dựng khan hiếm và chi phí vận chuyển cao cũng đang là những “điểm nghẽn” đối với nhiều dự án khu vực miền núi. Tại địa bàn các xã thuộc huyện Mường Lát (cũ), nguồn cát phục vụ xây dựng chỉ có một mỏ, thời gian và trữ lượng khai thác có hạn. Trong khi đó, việc vận chuyển đá, cát từ miền xuôi lên vùng biên giới khiến chi phí tăng cao, đẩy giá vật liệu đến chân công trình lên đáng kể. Trong bối cảnh đó, việc chủ động nguồn vật liệu, tranh thủ thời tiết thuận lợi và tổ chức thi công linh hoạt đang được các chủ đầu tư, nhà thầu xác định là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Tháo gỡ “điểm nghẽn”

Tại xã Cổ Lũng, khu vực tràn Nà Khà những ngày mưa lớn thường ngập sâu, nước chảy xiết, khiến giao thông vào các bản Hiêu, Đốc bị chia cắt. Đây cũng là tuyến đường kết nối với Khu Du lịch thác Hiêu. Ngay bên cạnh tràn cũ, Dự án cầu Nà Khà đang được xây dựng mới, kỳ vọng thay thế cầu treo và tràn đã xuống cấp. Công trình khởi công ngày 29/10/2025, có tổng chiều dài khoảng 260m, gồm cầu dài 52m, rộng 7m và tuyến đường hai đầu cầu, với tổng mức đầu tư hơn 17,18 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án cũng đang gặp vướng mắc về vốn và hạ tầng kỹ thuật.

Theo UBND xã Cổ Lũng, phần vốn đối ứng của ngân sách huyện Bá Thước (cũ) chưa được bố trí đầy đủ. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, phần vốn đối ứng được giao về xã, trong khi khả năng cân đối ngân sách địa phương còn hạn chế. Đáng chú ý, phần giải phóng mặt bằng có đường điện 35kV nằm trong phạm vi ảnh hưởng của công trình, cần được di dời nhưng đến nay chưa thực hiện, trở thành một trong những trở ngại đối với tiến độ dự án. Ngày 11/6/2026, UBND xã Cổ Lũng có Văn bản số 991/UBND-KT gửi UBND tỉnh, đề nghị hỗ trợ kinh phí để thực hiện di dời đường điện.

Là một trong những đơn vị được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư nhiều dự án trên địa bàn miền núi, hiện Ban Quản lý Dự án Đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa đang quản lý, triển khai gần 40 dự án hạ tầng, gồm công trình giao thông, khu tái định cư và các dự án phục vụ dân sinh. Trong đó, một số dự án gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, cũng như do thời tiết bất lợi, nguồn cung vật liệu xây dựng khan hiếm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Trước thực tế này, UBND tỉnh đã xem xét gia hạn tiến độ một số dự án phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời triển khai các giải pháp ổn định nguồn vật liệu. Ngoài việc đẩy nhanh việc đấu giá bổ sung thêm các mỏ vật liệu, Sở Xây dựng cũng yêu cầu công khai đầy đủ, kịp thời giá vật liệu xây dựng theo tháng và trữ lượng khai thác của các mỏ để doanh nghiệp, nhà đầu tư chủ động kế hoạch thi công. Các trường hợp công bố giá không chính xác sẽ bị xử lý nghiêm, thậm chí xem xét thu hồi giấy phép khai thác.

Từ những khó khăn thực tế trên, việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” về vốn, vật liệu, mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, cùng sự chủ động, linh hoạt của chủ đầu tư, nhà thầu là yếu tố quan trọng để các dự án miền núi bảo đảm tiến độ. Qua đó, sớm hoàn thành các công trình, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội ở vùng cao, vùng biên giới.

Bài và ảnh: Đình Giang