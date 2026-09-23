Đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về đất đai trong giai đoạn mới

Bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu khắt khe về tính chính xác, minh bạch, hiệu quả trong nền kinh tế số, việc nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai không đơn thuần là khắc phục những bất cập, hạn chế cố hữu mà trở thành yêu cầu cấp thiết để khơi thông và tối ưu hóa nguồn tài nguyên cho mục tiêu phát triển bền vững.

Từ công tác quy hoạch và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, xã Hoằng Tiến đã thu hút nhiều nhà đầu tư xây dựng các dự án du lịch.

Khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành và triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền để tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh kịp thời, đúng quy định. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phân cấp, phân quyền, giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên tắc “6 rõ”, kiến tạo hành lang pháp lý thông thoáng, minh bạch nhằm phát huy tối đa nguồn lực đất đai.

Bên cạnh hoàn thiện thể chế, công tác thẩm định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng... cũng được ngành quan tâm chú trọng. Phó trưởng Phòng Quản lý Đất đai, Sở NN&MT, Nguyễn Thanh Hùng, cho biết: “Từ đầu năm 2026 đến nay, sở đã tham mưu trình UBND tỉnh quyết định cho thuê đất theo thẩm quyền 14 dự án đầu tư với diện tích 99,48ha; giao đất có thu tiền sử dụng đất 10 dự án với diện tích 49,84ha; giao đất không thu tiền sử dụng đất 9 dự án với diện tích 70,6ha. Gia hạn sử dụng đất khi hết hạn sử dụng đất đối với 9 dự án, diện tích đất gia hạn thuê đất là 143.987m2; chấp thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất để thực hiện 47 dự án đầu tư với tổng diện tích 160,95ha. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất do vi phạm Luật Đất đai năm 2024 đối với 1 dự án, diện tích 5.310,8m2... Kết quả này khẳng định vai trò nòng cốt của ngành NN&MT trong việc tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, làm nền tảng vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) được tập trung chỉ đạo quyết liệt, các sở, ngành chức năng, UBND xã, phường theo nhiệm vụ được giao đã bám sát cơ sở tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc về xác định nguồn gốc đất đai, tham mưu giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách hỗ trợ tái định cư... Tính từ ngày 1/1/2026 đến ngày 10/8/2026, toàn tỉnh đã GPMB được 1.256,06ha, đạt 45,06% so với chỉ tiêu Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 23/2/2026 của UBND tỉnh. Được biết, mục tiêu đặt ra của tỉnh trong năm 2026 là toàn tỉnh sẽ thực hiện GPMB 2.787,46ha, tương ứng với 667 dự án. Trong đó có 476 dự án đầu tư công, diện tích 1.518,04ha và 191 dự án đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp với diện tích 1.269,42ha.

Cùng với những hoạt động trên, trong tiến trình xây dựng chính quyền số và thực hiện Đề án 06, tỉnh xác định chuẩn hóa dữ liệu đất đai là khâu đột phá trong quản lý Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội. Quán triệt tinh thần ấy, tỉnh và ngành chức năng đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai và đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Theo thống kê của Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa, tính đến ngày 18/9/2026, toàn tỉnh đã ghi nhận 1.442.490/3.003.525 thửa đất được lập cơ sở dữ liệu theo tiêu chí mới trên VNPT iLIS, đạt tỷ lệ 48,03%; tích hợp thành công 1.354.081 thửa lên Hệ thống quốc gia VNLIS, tương đương 45,09%, đưa Thanh Hóa xếp thứ 16/34 tỉnh, thành phố toàn quốc. Đáng chú ý, toàn tỉnh có tới 1.202.896 thửa đất được làm giàu, làm sạch dữ liệu theo tiêu chí nhóm 1 và 151.185 thửa thuộc nhóm 2. Kết quả này vừa góp phần xây dựng nguồn tài nguyên dữ liệu đất đai “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, vừa đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp và yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Phong Sắc