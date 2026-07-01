Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Vướng mặt bằng, dự án 500 tỷ đồng “dậm chân tại chỗ”

Hữu Đại - Đăng Tuyển
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sau hơn 4 năm triển khai, dự án đường giao thông từ trung tâm huyện Hà Trung (cũ) đến trung tâm thị xã Bỉm Sơn (cũ), có tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng, mới đạt khoảng 35% khối lượng. Công tác giải phóng mặt bằng vướng mắc kéo dài khiến nhiều hạng mục phải dừng thi công. Dự án phải gia hạn hoàn thành đến năm 2027.

Vướng mặt bằng, dự án 500 tỷ đồng “dậm chân tại chỗ”

Sau hơn 4 năm triển khai, dự án đường giao thông từ trung tâm huyện Hà Trung (cũ) đến trung tâm thị xã Bỉm Sơn (cũ), có tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng, mới đạt khoảng 35% khối lượng. Công tác giải phóng mặt bằng vướng mắc kéo dài khiến nhiều hạng mục phải dừng thi công. Dự án phải gia hạn hoàn thành đến năm 2027.

Vướng mặt bằng, dự án 500 tỷ đồng “dậm chân tại chỗ”

Dự án đường giao thông từ trung tâm huyện Hà Trung (cũ) đến trung tâm thị xã Bỉm Sơn (cũ) chưa được bàn giao mặt bằng sạch để tiếp tục thi công.

Theo ghi nhận tại công trường, nhiều đoạn tuyến qua xã Hà Trung mới chỉ được đắp nền, hoặc rải đá dăm cấp phối, nhiều cấu kiện bê tông được tập kết nhưng chưa đưa vào thi công, cỏ mọc bao trùm. Các đơn vị thi công đã rút hết máy móc do chưa có mặt bằng sạch để thi công.

Dự án đường giao thông từ trung tâm huyện Hà Trung (cũ) đến trung tâm thị xã Bỉm Sơn (cũ) có chiều dài gần 7km, tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng, được khởi công cuối năm 2022, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hà Trung trước đây làm chủ đầu tư.

Hiện dự án đã được bàn giao về cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa quản lý.

Dự án có thời gian thực hiện 24 tháng, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2024. Tuy nhiên, đến nay khối lượng thi công mới chỉ đạt khoảng 35% giá trị hợp đồng. Từ tháng 5/2025, hầu như không còn hoạt động thi công.

Vướng mặt bằng, dự án 500 tỷ đồng “dậm chân tại chỗ”

Tình trạng thi công dở dang tại dự án.

Theo UBND xã Hà Trung, nguyên nhân lớn nhất khiến dự án chậm tiến độ là công tác giải phóng mặt bằng. Dự án thu hồi gần 3,88ha đất, ảnh hưởng đến 80 hộ dân và một tổ chức.

Đến nay mới có 57 hộ và một tổ chức được phê duyệt phương án bồi thường, trong đó 43 hộ đã nhận tiền. Hiện còn 14 hộ có đất ở chưa đồng ý nhận tiền bồi thường do chưa thống nhất phương án và chưa có khu tái định cư; 23 hộ vẫn chưa được phê duyệt phương án bồi thường.

Không chỉ vướng mắc đối với các hộ dân, dự án còn ảnh hưởng đến một số tài sản công do các đơn vị đang quản lý, sử dụng trên địa bàn xã Hà Trung như: tường rào nhà thi đấu do Trung tâm Cung ứng dịch vụ công quản lý; tường rào, rãnh thoát nước, đường nội bộ và nhà giảng đường 2 tầng do Trung tâm Chính trị quản lý, nhà làm việc 3 tầng Huyện ủy cũ do Đảng ủy xã quản lý.

Địa phương đã xác định kinh phí hoàn trả các công trình bị ảnh hưởng khoảng 9,85 tỷ đồng và kiến nghị chủ đầu tư sớm thống nhất chủ trương, hướng dẫn thủ tục để có cơ sở thu hồi đất và triển khai các bước tiếp theo.

Vướng mặt bằng, dự án 500 tỷ đồng “dậm chân tại chỗ”

Tình trạng thi công dở dang tại dự án.

Trước thực trạng trên, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa (chủ đầu tư) đã đề nghị UBND các xã Hà Trung, Hoạt Giang tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo các mốc thời gian UBND tỉnh đã giao; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, dự án đã được điều chỉnh thời gian thực hiện và phải hoàn thành trong năm 2027. Việc sớm tháo gỡ những “nút thắt” về giải phóng mặt bằng được xem là điều kiện tiên quyết để dự án thoát khỏi tình trạng đình trệ, phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc tỉnh Thanh Hóa.

Hữu Đại - Đăng Tuyển

Từ khóa:

#Hà Trung #Giải phóng mặt bằng #Bỉm Sơn #Ban quản lý dự án #đường giao thông #Trung tâm #Chủ đầu tư #Triển khai #Đơn vị thi công #Bồi dưỡng chính trị

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Tái định vị sức mạnh quốc gia (Bài 3): Nâng cao hiệu quả đầu tư công - khâu đột phá để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển

Tái định vị sức mạnh quốc gia (Bài 3): Nâng cao hiệu quả đầu tư công - khâu đột phá để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Nâng cao hiệu quả đầu tư công là “chìa khóa” chiến lược để tỉnh Thanh Hóa hoàn thành quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045. Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, đặc biệt là giai đoạn tăng tốc của nhiệm kỳ mới, bám sát thực hiện...
Hướng tới chuyển đổi số trên toàn bộ chuỗi quản trị tại Nhà máy Thủy điện Trung Sơn

Hướng tới chuyển đổi số trên toàn bộ chuỗi quản trị tại Nhà máy Thủy điện Trung Sơn

Chuyển đổi số
(Baothanhhoa.vn) - Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) xác định: Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là quá trình đổi mới toàn diện phương thức quản trị doanh nghiệp. Với quan điểm lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ làm công cụ và con người là...
Hóa đơn tiền điện - nỗi lo mùa nắng nóng

Hóa đơn tiền điện - nỗi lo mùa nắng nóng

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày cao điểm nắng nóng, từ khu dân cư trong nội thành đến các xã ven đô, nhịp sống của người dân bị đảo lộn bởi thời tiết oi bức kéo dài. Ban ngày, nhiều gia đình phải đóng kín cửa để tránh hơi nóng. Ban đêm, quạt điện, điều hòa gần như hoạt...
Doanh nghiệp vận tải chủ động thích ứng với xăng E10

Doanh nghiệp vận tải chủ động thích ứng với xăng E10

Doanh nghiệp
Việc chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ 1/6/2026 không chỉ là bước đi nhằm giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh mà còn đặt ra yêu cầu thích ứng đối với nhiều lĩnh vực kinh tế. Trong đó, doanh nghiệp vận tải là nhóm chịu tác...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh