Vướng mặt bằng, dự án 500 tỷ đồng “dậm chân tại chỗ”

Sau hơn 4 năm triển khai, dự án đường giao thông từ trung tâm huyện Hà Trung (cũ) đến trung tâm thị xã Bỉm Sơn (cũ), có tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng, mới đạt khoảng 35% khối lượng. Công tác giải phóng mặt bằng vướng mắc kéo dài khiến nhiều hạng mục phải dừng thi công. Dự án phải gia hạn hoàn thành đến năm 2027.

Dự án đường giao thông từ trung tâm huyện Hà Trung (cũ) đến trung tâm thị xã Bỉm Sơn (cũ) chưa được bàn giao mặt bằng sạch để tiếp tục thi công.

Theo ghi nhận tại công trường, nhiều đoạn tuyến qua xã Hà Trung mới chỉ được đắp nền, hoặc rải đá dăm cấp phối, nhiều cấu kiện bê tông được tập kết nhưng chưa đưa vào thi công, cỏ mọc bao trùm. Các đơn vị thi công đã rút hết máy móc do chưa có mặt bằng sạch để thi công.

Dự án đường giao thông từ trung tâm huyện Hà Trung (cũ) đến trung tâm thị xã Bỉm Sơn (cũ) có chiều dài gần 7km, tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng, được khởi công cuối năm 2022, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hà Trung trước đây làm chủ đầu tư.

Hiện dự án đã được bàn giao về cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa quản lý.

Dự án có thời gian thực hiện 24 tháng, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2024. Tuy nhiên, đến nay khối lượng thi công mới chỉ đạt khoảng 35% giá trị hợp đồng. Từ tháng 5/2025, hầu như không còn hoạt động thi công.

Tình trạng thi công dở dang tại dự án.

Theo UBND xã Hà Trung, nguyên nhân lớn nhất khiến dự án chậm tiến độ là công tác giải phóng mặt bằng. Dự án thu hồi gần 3,88ha đất, ảnh hưởng đến 80 hộ dân và một tổ chức.

Đến nay mới có 57 hộ và một tổ chức được phê duyệt phương án bồi thường, trong đó 43 hộ đã nhận tiền. Hiện còn 14 hộ có đất ở chưa đồng ý nhận tiền bồi thường do chưa thống nhất phương án và chưa có khu tái định cư; 23 hộ vẫn chưa được phê duyệt phương án bồi thường.

Không chỉ vướng mắc đối với các hộ dân, dự án còn ảnh hưởng đến một số tài sản công do các đơn vị đang quản lý, sử dụng trên địa bàn xã Hà Trung như: tường rào nhà thi đấu do Trung tâm Cung ứng dịch vụ công quản lý; tường rào, rãnh thoát nước, đường nội bộ và nhà giảng đường 2 tầng do Trung tâm Chính trị quản lý, nhà làm việc 3 tầng Huyện ủy cũ do Đảng ủy xã quản lý.

Địa phương đã xác định kinh phí hoàn trả các công trình bị ảnh hưởng khoảng 9,85 tỷ đồng và kiến nghị chủ đầu tư sớm thống nhất chủ trương, hướng dẫn thủ tục để có cơ sở thu hồi đất và triển khai các bước tiếp theo.

Tình trạng thi công dở dang tại dự án.

Trước thực trạng trên, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa (chủ đầu tư) đã đề nghị UBND các xã Hà Trung, Hoạt Giang tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo các mốc thời gian UBND tỉnh đã giao; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, dự án đã được điều chỉnh thời gian thực hiện và phải hoàn thành trong năm 2027. Việc sớm tháo gỡ những “nút thắt” về giải phóng mặt bằng được xem là điều kiện tiên quyết để dự án thoát khỏi tình trạng đình trệ, phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc tỉnh Thanh Hóa.

Hữu Đại - Đăng Tuyển