Vùng đào, quất cảnh Hợp Tiến chuẩn bị cho thị trường tết

Gần 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thời điểm này, các hộ dân trồng quất, đào trên địa bàn xã Hợp Tiến đang tất bật thực hiện các công đoạn chăm sóc để có được vườn đào, vườn quất đẹp nhất phục vụ nhu cầu người chơi.

Thời điểm này người trồng đào xã Hợp Tiến đang thực hiện bo bầu cho vườn đào của gia đình.

Anh Hoàng Ngọc Giang, thôn 5 ở xã Hợp Tiến - người có thâm niên gần 20 năm trồng quất cảnh, cho biết: "Dù là quất tạo thế hay tạo dáng hình tháp thông thường, xu thế hiện nay của người chơi quất cảnh là cây phải đẹp toàn diện: lá xanh, chồi non, hoa, quả xanh và quả chín. Để đáp ứng được yêu cầu này, người trồng quất phải có phương pháp riêng để “vừa mắt” người tiêu dùng. Vì vậy, từ tháng 9 âm lịch đến nay tôi thường xuyên có mặt ở vườn quất để chăm sóc cho cây và tỉa bớt quả không ưng ý. Việc cắt tỉa này sẽ giảm bớt lượng quả trên cây, giúp quả còn lại to tròn, bóng đẹp. Đồng thời, ngay chỗ quả bị tỉa sẽ nảy chồi, ra hoa, đậu quả. Như vậy, cây quất khi đến tay người tiêu dùng đảm bảo được các yêu cầu".

Cùng với việc cắt tỉa những quả không ưng ý, việc phun thuốc phòng nấm, bọ chỉ cho cây quất cũng được anh Giang coi trọng, bởi cây quất vào thời điểm này dễ bị bệnh nấm và bọ chỉ tấn công. Việc phun thuốc phòng bệnh kéo dài đến hết tháng 11 âm lịch mới kết thúc.

Nhờ quan tâm chăm sóc vườn quất cũng như nắm bắt được xu hướng người chơi quất cảnh, vườn quất của gia đình anh rất đẹp. Tuy còn gần 3 tháng nữa mới đến tết nguyên đán, nhưng 1,5 sào quất với 180 gốc (3 năm tuổi) đã được khách hàng đặt cọc và mua hết, với giá 1,6 triệu đồng/cây, đem lại khoản lợi nhuận cho gia đình 100 triệu đồng.

Nếu như các hộ dân trồng quất đang thực hiện cắt tỉa bớt những quả không ưng ý và tập trung phun thuốc phòng nấm, bọ chỉ cho cây, các hộ trồng đào thời gian này cũng đang tập trung bo bầu, đào gốc, chuẩn bị đến trung tuần tháng 11 âm lịch tới đây sẽ thực hiện tuốt lá... để cây đào phát triển tốt, làm nụ và nở hoa vào đúng dịp tết.

Chị Lê Thị Vân ở thôn Đồng Thành, chia sẻ: “Gia đình tôi trồng hơn 1,5ha đào phai kép với các gốc đào có độ tuổi từ 3 đến 6 năm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của các trận bão vừa qua nên chỉ còn sót lại được khoảng 200 gốc đào từ 5 đến 6 năm tuổi. Số đào này được gia đình tập trung chăm sóc bón các loại phân kích rễ, kích lá, nên hiện nay đào đang phát triển xanh tốt”.

Theo chị Vân, để phục vụ người dân chơi đào ngày tết, từ cuối tháng 9 âm lịch, chị đã thuê lao động thực hiện bo bầu, đào gốc và 200 gốc đào đã được bo bầu xong cách đây vài hôm, đợi đến trung tuần tháng 11 âm lịch mới bắt đầu tuốt lá.

Để có vườn đào đẹp, ra hoa đúng dịp tết, vườn đào của gia đình được chị chăm sóc rất cẩn thận, sao cho các “mắt đào” cách đều và có bảy đốt trên một cành là đẹp. Do đào thuộc giống cây rất nhạy cảm theo thời tiết, vì thế đòi hỏi người trồng đào phải thường xuyên theo dõi và nắm bắt thời tiết để tính được lịch tuốt lá làm sao để hoa trổ đúng vào dịp tết. Nếu thời tiết lạnh quá, cần tuốt lá sớm hơn từ 5 đến 7 ngày để làm chậm việc đào làm nụ, tránh được đào nở hoa dịp trước tết. Nếu thời tiết ấm hơn, tuốt lá muộn hơn từ 7 đến 10 ngày. Chăm sóc đào là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kỳ công và phải thực sự hiểu đặc tính cây đào mới có thể có một vườn đào như ý.

Từ kinh nghiệm trồng, chăm sóc đào, vườn đào của gia đình chị Vân sau mỗi vụ tết đem lại khoản lợi nhuận 500 triệu đồng. Năm nay, do ảnh hưởng lụt bão, vườn đào 200 gốc mới thực hiện bo gốc xong nhưng đã có khách đến đặt mua 100 gốc, với giá 3 đến 4 triệu đồng/gốc. “Số tiền này sẽ được tái sử dụng đầu tư cho diện tích đào đã bị mất trắng do bão”, chị Vân cho biết.

Xã Hợp Tiến hiện có khoảng 600 hộ tham gia trồng đào, quất tập trung ở các thôn 3, 4, 5, Đồng Thành, Tiến Thành, Quang Thành, Nội Sơn..., với diện tích hơn 100ha. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của các cơn bão trong năm, hơn 40ha đào, quất của người dân trên địa bàn bị mất trắng. Diện tích đào quất còn lại hiện đang được bà con tập trung chăm sóc để chuẩn bị cho thị trường tết.

Nói về hiệu quả của việc trồng đào, quất so với các loại cây trồng khác, Trưởng Phòng Kinh tế xã Hợp Tiến Lê Quang Loan, cho biết: "Những hộ tham gia trồng đào và quất cảnh đều cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Từ hiệu quả của trồng đào, quất cảnh đã góp phần nâng mức thu nhập của người dân trong xã hiện nay lên 73,77 triệu đồng/người/năm".

Nghề trồng đào, quất tuy đem lại giá trị thu nhập cao nhưng cũng rất vất vả, tốn nhiều công chăm sóc. Với mong muốn góp phần làm nên không khí xuân, những người trồng quất, trồng đào ở xã Hợp Tiến đang cần mẫn, bám vườn chăm sóc cho cây để có được những cây đào, cây quất đẹp phục vụ người dân chơi tết.

Bài và ảnh: Minh Lý