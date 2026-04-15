Vững bước trên hành trình xây dựng kho bạc số

Hướng đến mục tiêu “Kho bạc số vào năm 2030”, Kho bạc Nhà nước (KBNN) khu vực XI đã đi đầu ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ, góp phần quan trọng vào việc quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Cán bộ Kho bạc Nhà nước khu vực XI đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp, KBNN khu vực XI đã được thành lập trên cơ sở hợp nhất KBNN tỉnh Thanh Hóa và KBNN tỉnh Nghệ An với 37 phòng nghiệp vụ và phòng giao dịch. Từ khi được thành lập đến nay, dù khối lượng công việc lớn, yêu cầu nhiệm vụ cao, phạm vi quản lý mở rộng và tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, song KBNN khu vực XI đã đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, từng bước khẳng định vai trò là đầu mối KBNN khu vực.

Đi cùng với việc tinh gọn tổ chức bộ máy, yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngày càng cao đòi hỏi hệ thống KBNN phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về tổ chức và phương thức hoạt động. Trên nền tảng kho bạc điện tử đã được tạo dựng, KBNN khu vực XI tiếp tục ứng dụng công nghệ số, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan liên quan. Điểm nhấn trong tiến trình hiện đại hóa của kho bạc là việc triển khai hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis). Việc đưa hệ thống này vào vận hành đã tạo ra sự thay đổi căn bản trong phương thức quản lý, chuyển từ thủ công sang điện tử. Từ nền tảng đó, các ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được mở rộng theo hướng tập trung, liên thông và trực tuyến. Hệ thống thanh toán điện tử được triển khai đồng bộ, giúp các giao dịch thu, chi ngân sách được thực hiện nhanh chóng, chính xác và an toàn hơn.

Việc triển khai thành công dịch vụ công trực tuyến đã tạo ra bước chuyển rõ nét trong phương thức giao dịch giữa KBNN khu vực XI và các đơn vị sử dụng ngân sách. Từ dịch vụ công trực tuyến, hồ sơ, chứng từ được tiếp nhận, xử lý trên môi trường mạng, giúp giảm thời gian, chi phí giao dịch, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý tài chính công. Hiện nay, KKNN khu vực XI đang cung cấp 11/11 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến đến tất cả đơn vị sử dụng ngân sách (trừ các đơn vị khối an ninh, quốc phòng).

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, KBNN khu vực XI đặt ra mục tiêu xây dựng “kho bạc số vào năm 2030”. Kho bạc số không chỉ là bước phát triển về công nghệ mà còn là sự thay đổi toàn diện về phương thức quản lý. Theo đó, KKNN khu vực XI đã triển khai các giải pháp giám sát từ xa, đồng thời thiết lập thông tin người dùng, thiết lập phương thức thanh toán; nâng cấp và mở rộng chức năng hệ thống kho dữ liệu thống kê, phân tích nghiệp vụ. Trong quá trình hoạt động, KKNN khu vực XI thường xuyên rà soát, áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 nhằm minh bạch các quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và cung cấp dịch vụ công. Với những bước đi này, kho bạc số đã từng bước được hình thành, tạo nền tảng quan trọng cho việc tiếp tục hiện đại hóa, tiến tới xây dựng hệ thống quản lý ngân sách nhà nước ngày càng tiên tiến và hiện đại.

Với mục tiêu “Lấy khách hàng là trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị cũng như trong cung cấp dịch vụ công”, KKNN khu vực XI đã công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân; đồng thời thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư đúng thẩm quyền. Cùng với đó, KBNN khu vực XI đã mở 110 tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu tại 11 hệ thống ngân hàng thương mại, bao gồm Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank, MBBank, Vpbank, ACB, LPBank, MSB, SHB, Seabank. Qua đó tạo điều kiện cho người nộp thuế lựa chọn hình thức nộp tiền thuận tiện nhất; việc hạch toán, phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp cũng được cập nhật, truyền dữ liệu kịp thời cho cơ quan tài chính và cơ quan thuế.

Việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động đã giúp KBNN khu vực XI hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Trung ương và 2 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An giao cho. Quy trình quản lý thu, chi ngân sách được chuẩn hóa; công tác kiểm soát chi ngày càng chặt chẽ đã hạn chế tối đa rủi ro, sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Với nền tảng công nghệ thông tin đã được tạo dựng, hệ thống KBNN khu vực XI đang tiếp tục vững bước trên hành trình hiện đại hóa, hướng tới kho bạc số như mục tiêu đã được đặt ra, đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính công an toàn, bền vững trong giai đoạn phát triển mới.

Bài và ảnh: Tố Phương