Vụ cháy chung cư Hong Kong (Trung Quốc): Ít nhất 94 người tử vong

Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) cho biết đến rạng sáng 28/11, lính cứu hỏa đã cơ bản khống chế được đám cháy kéo dài hơn 24 giờ, tàn phá khu nhà ở Wang Fuk Court tại quận Tai Po. Số người tử vong trong vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất tại thành phố trong nhiều thập kỷ đã tăng lên ít nhất 94 người, khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích trong các tòa nhà cao tầng bị thiêu rụi.

Một đám cháy bùng phát tại khu dân cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po, thuộc Tân Giới, Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 27/11/2025. Ảnh: AP

Sáng 28/11, lực lượng cứu hỏa Hong Kong tiếp tục dập các điểm cháy âm ỉ và tìm kiếm người mắc kẹt trong bảy tòa tháp bị thiêu rụi tại khu Wang Fuk Court, Tai Po. Khói vẫn bốc ra từ nhiều cửa sổ dù đám cháy lớn đã được khống chế. Theo Sở Cứu hỏa, các đội cứu hộ đang cố gắng tiếp cận từng căn hộ để bảo đảm không còn nạn nhân nào bị kẹt bên trong.

Phó giám đốc Sở Cứu hỏa Hồng Kông Derek Armstrong Chan nói quá trình dập lửa gần hoàn tất, lính cứu hỏa đang nỗ lực “ngăn chặn mảnh vụn và tàn lửa bùng lên trở lại. Tiếp theo sẽ là hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.

Người dân nghỉ ngơi tại khu vực xảy ra vụ cháy ở khu dân cư Wang Fuk Court, quận Tai Po thuộc Tân Giới, Hong Kong, ngày 27/11/2025. Ảnh: AP.

Hiện chưa rõ bao nhiêu người còn mắc kẹt. Trước đó, Lãnh đạo Hong Kong cho biết đã mất liên lạc với 279 người. Lực lượng cứu hộ phải đối mặt với sức nóng dữ dội, khói dày đặc, giàn giáo và mảnh vỡ sụp đổ khi cố gắng tiếp cận những cư dân bị cho là mắc kẹt ở các tầng cao. Trước đó, đám cháy lan nhanh vì giàn giáo và vật liệu rơi xuống chắn lối tiếp cận, khiến xe thang và xe có sàn nâng thủy lực cũng không thể áp sát tòa nhà.

Ông Chan nhấn mạnh rằng, số người mất tích chỉ có thể được thống kê chính xác sau khi lực lượng cứu hộ phá cửa từng căn hộ, kiểm tra xem còn ai mắc kẹt hay không. Đồng thời, các căn hộ đã tắt lửa sẽ tiếp tục được phun nước để ngăn nguy cơ tái bùng phát. Hầu hết nạn nhân được tìm thấy tại hai tòa nhà Wang Cheong House và Wang Tai House - nơi ngọn lửa bùng phát dữ dội nhất.

Theo Sở Cứu hỏa, ngoài 94 người thiệt mạng, có hơn 70 người bị thương, bao gồm 11 lính cứu hỏa. Khoảng 900 người đã được sơ tán đến nơi trú tạm qua đêm. Đây là vụ cháy chết người nhiều nhất ở Hong Kong kể từ năm 1948, khi một vụ nổ kèm hỏa hoạn khiến 135 người thiệt mạng.

Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lý Gia Siêu thông báo cho biết sẽ lập quỹ 300 triệu HKD (38,5 triệu USD) để hỗ trợ nạn nhân vụ cháy. Giới chức cũng mở cửa 9 trung tâm trú ẩn và tổ chức chỗ ở tạm thời cùng hỗ trợ khẩn cấp cho những người mất nhà cửa. Ông Lý cũng đã yêu cầu kiểm tra toàn bộ khu nhà ở đã và đang trải qua cải tạo lớn. Ông cũng chỉ đạo mở cuộc điều tra hình sự nhằm làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm trong vụ cháy kinh hoàng này. Hiện cảnh sát đã bắt hai giám đốc và một cố vấn kỹ thuật của Prestige Construction, công ty được giao thực hiện việc bảo trì các tòa nhà. Cảnh sát cho biết những người bị bắt bị tình nghi ngộ sát vì sử dụng vật liệu không an toàn.

Wang Fuk Court gồm tám tòa, gần 2.000 căn hộ với khoảng 4.800 cư dân, nhiều người lớn tuổi. Công trình xây dựng từ thập niên 1980 đang trong giai đoạn sửa chữa lớn thì hỏa hoạn xảy ra. Theo nhà chức trách, lửa xuất phát từ giàn giáo bên ngoài tòa tháp 32 tầng rồi theo giàn giáo tre và lưới che lan vào trong các tòa còn lại, gặp gió mạnh càng bùng nhanh.

