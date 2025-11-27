Vụ cháy chung cư ở Hong Kong: 44 người đã thiệt mạng, 3 nghi phạm bị bắt giữ

Tính đến sáng 27/11, vụ cháy chung cư ở quận Tai Po đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng, 62 người bị thương, trong đó 17 người trong tình trạng nguy kịch và hơn 200 người vẫn mất tích.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại hiện trường cháy tòa chung cư ở quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc) ngày 26/11. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ba đối tượng nam giới đã bị bắt giữ vì nghi liên quan tới cáo buộc ngộ sát.

Hiện lực lượng chữa cháy đã kiểm soát được ngọn lửa của một số tòa nhà trong 7 tòa nhà bị cháy. Lực lượng cứu hỏa dự kiến hoạt động cứu hộ sẽ tiếp tục cho đến ít nhất là chiều tối 27/11.

Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 3 người phụ trách công ty kỹ thuật liên quan đến quá trình sửa chữa, bảo dưỡng của tòa nhà, bao gồm 2 giám đốc và 1 cố vấn kỹ thuật.

Trong quá trình chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cảnh sát phát hiện tường ngoài của tòa nhà có lưới bảo vệ, bạt chống thấm nước và tấm nhựa dường như không đạt tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy.

Cảnh sát cho biết sẽ huy động tối đa nguồn lực để hỗ trợ công tác cứu hộ và tiến hành cuộc điều tra toàn diện nhằm sớm xác định nguyên nhân vụ cháy.

Các tòa trong khu tổ hợp đều cao hơn 30 tầng, với khoảng 2.000 căn hộ cho khoảng 4.000 người sinh sống, được bao phủ bằng giàn giáo tre và lưới bảo vệ màu xanh lá cây cho dự án đang cải tạo.

Nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa được xác định, nhưng lưới và giàn giáo tre có thể là nguyên nhân khiến ngọn lửa lan rộng trong điều kiện gió mạnh.

Hiện có khoảng 900 người đang ở trong các khu tạm trú. Ngày 27/11, nhà chức trách Hong Kong đã chỉ đạo cho ít nhất 13 trường cho học sinh nghỉ học.

Giàn giáo tre rất phổ biến ở Hong Kong. Tuy nhiên, sau một vụ cháy nhỏ hồi đầu năm nay, các quan chức cho biết sẽ bắt đầu loại bỏ dần hệ thống này vì lý do an toàn./.

Theo TTXVN