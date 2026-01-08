Thời tiết khắc nghiệt gây sức ép nặng nề lên hệ thống giao thông của châu Âu

Các trận bão tuyết và nền nhiệt đóng băng tiếp tục bao trùm châu Âu, khiến các sân bay lớn, mạng lưới đường sắt và hệ thống giao thông đường bộ đang phải đối mặt với tình trạng gián đoạn nghiêm trọng chưa từng có. Hàng loạt chuyến bay bị hủy và chậm, kéo theo cảnh tượng đi lại hỗn loạn trên diện rộng tại những điểm đến đông khách như Amsterdam, Paris và London, ảnh hưởng tới hàng nghìn hành khách.

Tuyết rơi dày đặc khiến ít nhất 140 chuyến bay ở Paris bị hủy. Ảnh: AFP.

Cuộc khủng hoảng thời tiết kéo dài, do các cơn bão mạnh và giá rét cực đoan, đang gây sức ép nặng nề lên hệ thống giao thông của châu Âu, khiến nhiều hành khách bị mắc kẹt, máy bay phải nằm trên mặt đất và các tuyến vận tải thiết yếu bị chậm trễ nghiêm trọng. Những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm Hà Lan, Pháp, Bỉ và Vương quốc Anh.

Theo các nhà chức trách Hà Lan và trang web theo dõi chuyến bay FlightAware, gần 2.000 chuyến bay đã bị hủy tại sân bay Schiphol ở Amsterdam trong tuần này với ít nhất 700 chuyến vào hôm 5/1, 500 chuyến vào hôm 6/1 và 600 chuyến vào ngày 7/1.

Sân bay Schiphol ở Amsterdam là một trong những trung tâm giao thông nhộn nhịp nhất châu Âu. Ảnh: AFP.

Tại Pháp, cơ quan dự báo thời tiết quốc gia đã đặt khoảng một phần ba đất nước trong tình trạng báo động cao do tuyết rơi nhiều. Cơ quan này cho biết đợt rét hiện nay là một trong những đợt rét khắc nghiệt nhất mà nước này trải qua trong ít nhất tám năm qua.

Tại Anh, cảnh báo màu vàng về gió mạnh đã được ban hành tại Cornwall, Devon và quần đảo Scilly do cơn bão Goretti dự kiến ​​sẽ gây gián đoạn trên phần lớn khu vực tây nam. Trên khắp Bristol, Bath, Gloucestershire và Wiltshire, cảnh báo màu vàng về tuyết và băng giá sẽ có hiệu lực đến trưa ngày 8/1. Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) cũng đã gia hạn cảnh báo sức khỏe màu hổ phách về thời tiết lạnh đến ngày 11/1.

Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) gia hạn cảnh báo màu vàng về tuyết và băng giá đối với Scotland và miền Bắc nước Anh. Ảnh: Sky news.

Trong bối cảnh châu Âu chuẩn bị đối mặt với nhiều đợt tuyết rơi hơn nữa trong những ngày tới, du khách được khuyến cáo luôn cảnh giác và thường xuyên theo dõi các bản tin thời tiết. Các chuyên gia khí tượng dự báo rằng những cơn bão sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới phần lớn lục địa, đặc biệt là các khu vực phía Bắc và Trung Âu.

Thúy Hà

Nguồn: France 24/Euronews