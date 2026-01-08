Mỹ bắt giữ tàu chở dầu treo cờ Nga là hành động vi phạm luật hàng hải quốc tế

Bộ ngoại giao Nga vừa lên tiếng việc Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Nga trên vùng biển Bắc Đại Tây Dương là hành động vi phạm luật hàng hải quốc tế, đồng thời yêu cầu phía Mỹ bảo đảm đối xử nhân đạo và phù hợp với luật pháp quốc tế đối với các thuyền viên Nga.

Hình ảnh do Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ đăng tải về tàu Marinera (trước đây mang tên Bella 1) ngày 7/1/2026. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Nga ngày 7/1 cho biết Moscow đang theo dõi chặt chẽ các thông tin liên quan đến việc quân đội Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Marinera treo cờ Nga tại Bắc Đại Tây Dương và trước thông tin có công dân Nga trong thủy thủ đoàn, yêu cầu phía Mỹ bảo đảm họ được đối xử nhân đạo, tôn trọng.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: “Trên cơ sở các thông tin tiếp nhận được về sự hiện diện của công dân Nga trong thủy thủ đoàn, chúng tôi yêu cầu phía Mỹ bảo đảm đối xử nhân đạo và tôn trọng đối với họ, tuân thủ nghiêm ngặt các quyền và lợi ích của họ, đồng thời không cản trở việc họ sớm trở về Tổ quốc”.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải Nga cho biết đã mất liên lạc với tàu chở dầu Marinera sau khi lực lượng hải quân Mỹ tiếp cận và kiểm soát con tàu gần khu vực Iceland, trong khuôn khổ các biện pháp nhằm ngăn chặn hoạt động xuất khẩu dầu mỏ từ Venezuela.

Bộ Giao thông Vận tải Nga viện dẫn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, nhấn mạnh rằng quyền tự do hàng hải được bảo đảm trên vùng biển quốc tế và không quốc gia nào có quyền sử dụng vũ lực đối với các tàu thuyền được đăng ký hợp pháp dưới thẩm quyền của quốc gia khác.

Tàu Marinera trước đây mang tên Bella-1 đã được cấp “giấy phép tạm thời” để treo cờ Nga kể từ ngày 24/12. Ảnh: Reuters

Bộ này cho biết con tàu trước đây mang tên Bella-1 và sau đó đổi tên thành Marinera, đã được cấp “giấy phép tạm thời” để treo cờ Nga kể từ ngày 24/12. Theo phía Nga, “đường dây liên lạc với con tàu đã bị mất” sau khi lực lượng hải quân Mỹ lên tàu “tại vùng biển quốc tế, ngoài lãnh hải của bất kỳ quốc gia nào”.

Quan hệ giữa Nga và Mỹ vốn ở mức căng thẳng trong những năm gần đây, dù đã xuất hiện một số dấu hiệu đối thoại trở lại kể từ khi Tổng thống Donald Trump bước vào nhiệm kỳ thứ hai. Các sự cố quân sự trực tiếp giữa hai cường quốc hạt nhân vẫn được đánh giá là hiếm hoi và luôn tiềm ẩn nguy cơ leo thang ngoài ý muốn.

Vân Bình

Nguồn: Reuters