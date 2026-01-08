Philippines: Gần 1.000 hộ gia đình sơ tán do núi lửa Mayon phun trào

Philippines: Gần 1.000 hộ gia đình sơ tán do núi lửa Mayon phun trào

Giới chức Philippines đã sơ tán gần 1.000 hộ gia đình khỏi các ngôi làng xung quanh núi lửa Mayon đang phun trào tại tỉnh Albay trên đảo Luzon thuộc miền Trung nước này, trong bối cảnh dung nham tiếp tục trào ra từ miệng núi lửa.

Núi lửa Mayon ở tỉnh Albay, Philippines phun khói bụi, ngày 8/6/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo thông báo ngày 8/1 của Cơ quan quản lý và giảm thiểu rủi ro quốc gia Philippines, chính quyền địa phương đã sơ tán khoảng 3.555 người thuộc gần 1.000 hộ gia đình sinh sống tại 13 ngôi làng nằm dưới chân núi lửa, trong đó đa số đang tạm trú tại các trung tâm sơ tán do chính quyền điều hành trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 6/1, Viện núi lửa và địa chấn Philippines (Phivolcs) cho biết cơ quan này đã nâng mức cảnh báo lên cấp 3 trên thang 5 cấp, cho thấy dung nham đang dâng lên bên trong núi lửa và hình thành vòm dung nham tại khu vực đỉnh.

Theo Phivolcs, với mức cảnh báo 3, Mayon được đánh giá đang trong giai đoạn phun trào magma tại vòm dung nham hình thành ở đỉnh núi, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các dòng dung nham và dòng vật chất núi lửa nguy hiểm.

Cơ quan này cũng cảnh báo về khả năng xảy ra hoạt động phun trào mang tính bùng nổ trong những ngày hoặc tuần tới và khuyến cáo người dân không đi vào khu vực nguy hiểm bán kính 6km.

Mayon là núi lửa hoạt động mạnh nhất trong số 22 núi lửa đang hoạt động tại Philippines, với hơn 50 lần phun trào trong 4 thế kỷ qua. Lần phun trào dung nham gần đây nhất diễn ra vào tháng 6/2023, khi núi lửa phun ra dung nham và khí độc.

Vụ phun trào gây thiệt hại nghiêm trọng nhất xảy ra vào tháng 2/1841, khi các dòng dung nham chôn vùi toàn bộ một thị trấn, khiến 1.200 người thiệt mạng.

Philippines nằm trên Vành đai Lửa Thái Bình Dương, khu vực tập trung nhiều núi lửa bao quanh Thái Bình Dương và cũng thường xuyên xảy ra động đất.

Phivolcs cũng đề nghị các cơ quan hàng không dân dụng khuyến cáo phi công tránh bay gần khu vực đỉnh núi lửa Mayon, do tro núi lửa phát sinh từ các đợt phun trào đột ngột có thể gây nguy hiểm cho máy bay.

Kể từ ngày 1/1, Phivolcs đã ghi nhận 346 vụ đá rơi và 4 trận động đất núi lửa, so với 599 vụ đá rơi trong giai đoạn tháng 11-12/2025./.

Theo TTXVN