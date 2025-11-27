Hong Kong: Cháy chung cư khiến hàng trăm người thiệt mạng và mất tích

Một vụ hỏa hoạn dữ dội tiếp tục bùng cháy tại khu chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong, khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và gần 300 người mất tích, trong khi cảnh sát cho biết ngọn lửa có thể lan rộng do giàn giáo tre và vật liệu xốp không an toàn được sử dụng trong quá trình bảo trì.

Hỏa hoạn dữ dội tại khu chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong. Ảnh: Reuters

Đám cháy bùng phát vào chiều thứ Tư ( 26/11) tại tổ hợp chung cư gồm tám tòa, 2.000 căn hộ ở quận Tai Po, phía bắc Hong Kong. Suốt đêm, lực lượng cứu hỏa vật lộn để tiếp cận các tầng cao do sức nóng dữ dội và khói đặc quánh. Đến rạng sáng thứ năm ( 27/11), giới chức cho biết đã kiểm soát được bốn tòa nhà trong khi ba tòa khác vẫn tiếp tục cháy, sau hơn 15 giờ nỗ lực.

Vụ hỏa hoạn đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng, một lính cứu hỏa nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng. Ngoài ra, 45 người đang nguy kịch trong bệnh viện, 279 người chưa thể liên lạc, và 900 người được đưa tới tám điểm trú ẩn tạm thời.

Trưởng Đặc khu Hong Kong John Lee cho biết ưu tiên hàng đầu hiện nay là dập tắt đám cháy và giải cứu người bị kẹt, tiếp đó là chăm sóc người bị thương và triển khai điều tra toàn diện.

Trưởng Đặc khu Hong Kong John Lee. Ảnh: RTHK

Cảnh sát Hongkong cho biết ba người của công ty thi công đã bị bắt. Đây là những người chịu trách nhiệm của công ty đã cực kỳ cẩu thả, khiến ngọn lửa lan nhanh ngoài tầm kiểm soát và gây thương vong lớn. Cảnh sát cũng cho biết ngoài lớp lưới và nhựa che phủ không đạt chuẩn cháy nổ, một số cửa sổ của tòa nhà chưa bị cháy cũng bị bịt bằng vật liệu xốp do công ty bảo trì lắp đặt.

Truyền hình nhà nước CCTV cho biết, từ đại lục, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi “nỗ lực toàn diện” để dập tắt đám cháy và giảm thiểu thiệt hại.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo công tác khắc phục vụ hỏa hoạn. Ảnh: CCTV

Sở Giao thông cho biết nhiều tuyến đường trong khu vực vẫn phong tỏa, 39 tuyến xe buýt phải đổi lộ trình và ít nhất 6 trường học buộc phải đóng cửa.

Thảm kịch xảy ra trong bối cảnh bầu cử Hội đồng Lập pháp Hong Kong dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12, có nguy cơ làm gia tăng sự bất mãn đối với chính quyền, đặc biệt khi giá nhà đắt đỏ lâu nay đã là ngòi nổ của các căng thẳng xã hội.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, CCTV, RTHK