Tổng thống Iran kêu gọi lực lượng an ninh không trấn áp người biểu tình ôn hoà

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã kêu gọi lực lượng an ninh không nhắm mục tiêu vào người biểu tình phản đối giá cả leo thang, trong bối cảnh các cuộc biểu tình kéo dài hơn một tuần trên khắp cả nước và xuất hiện những cáo buộc về việc sử dụng biện pháp trấn áp gây thương vong. Lời kêu gọi được đưa ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa can thiệp nếu người biểu tình thiệt mạng.

Phó Tổng thống Iran Mohammad Jafar Ghaempanah. Ảnh: IRNA English

Trong một video công bố sau cuộc họp nội các ngày 7/1, Phó Tổng thống Mohammad Jafar Ghaempanah cho biết, Tổng thống Pezeshkian đã chỉ đạo “không áp dụng bất kỳ biện pháp an ninh nào đối với người biểu tình ôn hòa”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh những đối tượng mang theo vũ khí, tấn công các đồn cảnh sát và cơ sở quân sự là “phần tử bạo loạn” và cần được xử lý riêng biệt.

Trước đó, các tướng lĩnh Iran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ trước những gì họ coi là sự can thiệp từ bên ngoài, sau khi Mỹ và Israel công khai ủng hộ các cuộc biểu tình. Tư lệnh Lục quân Iran, Tướng Amir Hatami cảnh báo, Tehran sẽ không đứng ngoài trước những gì nước này coi là sự can thiệp từ bên ngoài. Ông tuyên bố, Iran sẽ không dung thứ cho các mối đe dọa nhằm vào an ninh quốc gia và phản ứng có thể còn mạnh mẽ hơn cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel hồi tháng 6/2025 nếu “kẻ thù phạm sai lầm”.

Biểu tình tại Iran. Ảnh: Council on Foreign Relations

Làn sóng biểu tình bắt đầu từ ngày 28/12 tại Tehran do giá cả tăng cao và đồng rial sụt giá, sau đó lan sang nhiều thành phố khác, gây thương vong ở một số nơi.

Những ngày gần đây, tình hình Iran thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ can thiệp vào Iran nếu nước này đàn áp bạo lực các cuộc biểu tình, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc biểu tình. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Mỹ và Israel kích động bạo lực, tìm cách gây bất ổn và phá hoại sự đoàn kết nội bộ của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Minh Phương

Nguồn: France, AFP, The Times of Israel