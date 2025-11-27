Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Vụ cháy chung cư ở Hong Kong: Chưa có thông tin về nạn nhân là người Việt Nam

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc) cho biết đến sáng 27/11, chưa ghi nhận thông tin về nạn nhân là người Việt trong vụ cháy chung cư ở quận Tai Po.

Hiện trường vụ cháy chung cư ở Hong Kong, Trung Quốc, ngày 26/11/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)

Số liệu mới nhất cho thấy vụ cháy đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng, 62 người bị thương, trong đó 17 người trong tình trạng nguy kịch và hơn 200 người vẫn mất tích.

Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 3 người phụ trách công ty kỹ thuật liên quan đến quá trình sửa chữa, bảo dưỡng của tòa nhà, bao gồm 2 giám đốc và 1 cố vấn kỹ thuật.

Trong quá trình chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cảnh sát phát hiện tường ngoài của tòa nhà có lưới bảo vệ, bạt chống thấm nước và tấm nhựa dường như không đạt tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy.

Hiện lực lượng chữa cháy đã kiểm soát được ngọn lửa của một số tòa nhà trong 7 tòa nhà bị cháy. Lực lượng cứu hỏa dự kiến hoạt động cứu hộ sẽ tiếp tục cho đến ít nhất là chiều tối 27/11.

Các tòa trong khu tổ hợp đều cao hơn 30 tầng, với khoảng 2.000 căn hộ cho khoảng 4.000 người sinh sống, được bao phủ bằng giàn giáo tre và lưới bảo vệ màu xanh lá cây cho dự án đang cải tạo.

Nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa được xác định, nhưng lưới và giàn giáo tre có thể là yếu tố khiến ngọn lửa lan rộng trong điều kiện gió mạnh./.

Theo TTXVN

#Vụ cháy #Người việt #Nạn nhân #Chung cư #Trung Quốc #thông tin #Tình trạng nguy kịch #Phòng cháy chữa cháy #Việt nam #Người bị thương

