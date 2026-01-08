Venezuela công bố 3 định hướng chính trị then chốt

Tại cuộc họp diễn ra ở Caracas với liên minh cầm quyền mang tên Đại cực Ái quốc Simón Bolívar, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez đã công bố 3 định hướng chính trị then chốt nhằm định hướng công tác điều hành đất nước trong bối cảnh hiện nay.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez công bố ba định hướng chính trị then chốt trong cuộc họp diễn ra ở Caracas với liên minh cầm quyền mang tên Đại cực Ái quốc Simón Bolívar ngày 7/1. Ảnh: CCTV

Phát biểu tại cuộc họp ngày 7/1 có sự tham dự của các thành viên chính phủ, đại diện cơ quan lập pháp, thống đốc các bang và đại diện của các tổ chức chính trị thuộc liên minh cầm quyền, bà Rodríguez khẳng định ưu tiên hàng đầu là trả tự do cho Tổng thống Nicolás Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores, coi đây là mục tiêu mang tính quốc gia và có ý nghĩa quyết định đối với tình hình chính trị cũng như thể chế của Venezuela.

Định hướng thứ hai mà quyền Tổng thống nêu ra là bảo đảm hòa bình trên toàn lãnh thổ, tập trung vào việc ngăn chặn mọi nguy cơ gây mất ổn định, đồng thời củng cố sự chung sống hòa bình về mặt xã hội và thể chế. Theo bà Rodríguez, giữ vững trật tự và ổn định là điều kiện tiên quyết để đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Định hướng thứ ba tập trung vào duy trì khả năng quản trị chính trị của Nhà nước bằng cách củng cố sự đoàn kết của các lực lượng cách mạng và tăng cường phối hợp thường xuyên giữa các cấp, các cơ quan trong bộ máy nhà nước, nhằm bảo đảm hoạt động điều hành liên tục và hiệu quả.

Bà Rodríguez nhấn mạnh vai trò của người dân trong việc duy trì ổn định quốc gia và kêu gọi tăng cường đoàn kết chính trị để đối phó với những thách thức trong nước và quốc tế. Các lực lượng chính trị tham dự cuộc họp cũng tái khẳng định cam kết thực hiện các định hướng đã đề ra, nhằm bảo vệ chủ quyền, gìn giữ hòa bình và đảm bảo hệ thống nhà nước tiếp tục vận hành ổn định, không bị gián đoạn.

Liên quan đến lĩnh vực dầu mỏ, quyền Tổng thống Venezuela khẳng định nguồn năng lượng này “cần được cung cấp cho các nền kinh tế phát triển”, đồng thời nhắc lại lập trường nhất quán của Caracas rằng Venezuela luôn sẵn sàng thiết lập các quan hệ hợp tác năng lượng trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.

Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA). Ảnh: CCTV

Cũng trong ngày 7/1, Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) xác nhận đang đàm phán với Mỹ về việc bán một lượng lớn dầu thô, trong khuôn khổ quan hệ thương mại hiện có giữa hai nước sau nhiều năm bị hạn chế vì các biện pháp trừng phạt. Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời đáp ứng yêu cầu lợi ích kinh tế của người dân Venezuela.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Reuters