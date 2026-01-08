Mỹ kiểm soát tài sản quốc tế của tập đoàn dầu khí Nga Lukoil

Báo Financial Times vừa đưa tin, hai tập đoàn lớn của Mỹ là Chevron và Quantum Capital đang chuẩn bị đưa ra đề nghị nhằm giành quyền kiểm soát danh mục tài sản quốc tế của tập đoàn dầu khí Nga Lukoil, hiện đang chịu các biện pháp trừng phạt, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu ủng hộ đề xuất này.

Chevron và Quantum Capital chuẩn bị mua lại các danh mục đầu tư quốc tế trị giá 22 tỷ USD của Lukoil, công ty dầu khí tư nhân lớn nhất của Nga. Ảnh: Getty.

Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ hai của Nga vào tháng 10 năm ngoái, trong khuôn khổ nỗ lực rộng hơn nhằm gây sức ép với Moscow liên quan đến xung đột tại Ukraine, buộc Lukoil phải thoái vốn khỏi các tài sản ở nước ngoài trị giá khoảng 22 tỷ USD. Do các biện pháp trừng phạt, mọi giao dịch đều phải được Bộ Tài chính Mỹ cấp giấy phép riêng mới có thể tiến hành, trong đó thời hạn cho phép đàm phán đã được gia hạn đến ngày 17/1.

Theo Financial Times, Chevron và Quantum sẽ tham gia đấu thầu toàn bộ danh mục tài sản quốc tế của Lukoil, bao gồm ba nhà máy lọc dầu tại châu Âu, các khoản cổ phần trong những mỏ dầu khí tại Iraq, Kazakhstan, một số quốc gia châu Phi và Mexico cùng mạng lưới bán lẻ hơn 2.000 trạm nhiên liệu trên toàn cầu.

Theo nguồn tin, các bên khác cũng đang quan tâm tới số tài sản này gồm ExxonMobil, tập đoàn MOL của Hungary, International Holding Company của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, quỹ đầu tư tư nhân Carlyle và Midad Energy của Ả Rập Xê Út. Trước đó, một đề nghị từ tập đoàn giao dịch Gunvor Group có trụ sở tại Thụy Sĩ đã đổ vỡ vào tháng 11, sau khi Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc công ty này có liên hệ với Điện Kremlin.

Công ty thương mại dầu khí quốc tế Gunvor đã rút lại đề nghị mua lại tài sản nước ngoài của Lukoil. Ảnh: Euro Asia News.

Moscow nhiều lần lên án các biện pháp trừng phạt của phương Tây là mang động cơ chính trị và trái pháp luật, đồng thời cảnh báo các biện pháp này sẽ gây tác động ngược. Sau khi thương vụ với Gunvor đổ vỡ, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng diễn biến liên quan đến Lukoil cho thấy các “hạn chế thương mại trái pháp luật” do Mỹ áp đặt là “không thể chấp nhận được và gây tổn hại đến thương mại quốc tế”.

Thúy Hà

Nguồn: RT