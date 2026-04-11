Vốn vay xanh - Dòng chảy tài chính nhân văn

Trái đất đang phải đối mặt với những áp lực ngày càng lớn từ chính các hoạt động kinh tế của con người như: ô nhiễm môi trường, suy giảm tài nguyên, biến đổi khí hậu, mất cân bằng hệ sinh thái... Những thách thức này không còn là câu chuyện của riêng một quốc gia mà đã trở thành vấn đề toàn cầu.

Cán bộ tín dụng TCVM Thanh Hóa tuyên truyền, tư vấn về vốn vay xanh cho khách hàng.

Tại Việt Nam nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng, định hướng thúc đẩy tín dụng xanh đã và đang được quan tâm mạnh mẽ trong chiến lược phát triển ngành ngân hàng, nhằm thực hiện các cam kết quốc gia về tăng trưởng xanh, giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Việc các tổ chức tài chính, đặc biệt là các tổ chức tài chính vi mô tích cực tham gia cung cấp các sản phẩm tài chính xanh sẽ giúp mở rộng phạm vi tiếp cận của sản phẩm tín dụng này đến tận cấp cơ sở - nơi các mô hình kinh tế hộ gia đình đóng vai trò nền tảng.

Thực tiễn phát triển kinh tế địa phương, nhiều mô hình sản xuất xanh đã chứng minh hiệu quả rõ rệt, không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất đối với các sáng kiến, mô hình kinh tế, tăng trưởng xanh trong cộng đồng thường nằm ở khả năng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi với hạn mức vay đáp ứng được nhu cầu, thời hạn đủ dài để các mô hình phát huy hiệu quả.

Từ thực tế đó, Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã triển khai sản phẩm tín dụng vốn vay xanh. Với mạng lưới hoạt động gần gũi cộng đồng, TCVM Thanh Hóa có lợi thế trong việc đưa dòng vốn xanh đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu về tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải.

Sản phẩm này được triển khai nhằm hỗ trợ các cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có tác động tích cực đến môi trường, tiêu biểu như: giảm thiểu ô nhiễm môi trường thông qua cải tiến quy trình sản xuất; trồng và ươm cây công nghiệp góp phần phát triển hệ sinh thái bền vững; sản xuất, kinh doanh thực phẩm sạch, sản phẩm thân thiện môi trường, vật liệu xây dựng không nung... Các hoạt động chăn nuôi ứng dụng hệ thống xử lý chất thải, đệm lót sinh học; lắp đặt hệ thống nước sạch, xây dựng hầm biogas; thu gom và tái chế phế phẩm trong sản xuất nông lâm nghiệp... cũng là đối tượng khách hàng mà sản phẩm tín dụng vốn vay xanh của Tổ chức TCVM Thanh Hóa hướng tới. Ngoài các mô hình sản xuất, kinh doanh truyền thống, hoạt động đầu tư vào điện năng và năng lượng tái tạo... và các mô hình kinh doanh xanh khác góp phần giảm phát thải và tiết kiệm tài nguyên cho thấy tầm nhìn và định hướng vươn tầm của tổ chức.

Với các điều kiện tài chính linh hoạt, phù hợp với đặc thù của các mô hình kinh tế xanh ở khu vực nông thôn và vùng ven đô, sản phẩm vốn vay xanh của Tổ chức TCVM Thanh Hóa có nhiều ưu điểm nổi bật như: lãi suất ưu đãi giúp khách hàng tối ưu chi phí vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; thời hạn vay lên đến 36 tháng, tạo điều kiện cho các dự án xanh có đủ thời gian phát triển ổn định; phương thức hoàn trả gốc và lãi linh hoạt, phù hợp với chu kỳ sản xuất và dòng tiền của khách hàng... Để tạo điều kiện tối đa cho khách hàng, quy trình, thủ tục tham gia vay vốn của Tổ chức TCVM Thanh Hóa đơn giản; cán bộ hỗ trợ tận tình; thu - phát vốn ngay tại nhà văn hóa thôn, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức.

Sản phẩm vốn vay xanh của Tổ chức TCVM Thanh Hóa là một giải pháp tài chính thiết thực, không chỉ tạo sinh kế bền vững cho người dân mà còn góp phần giảm áp lực lên môi trường tự nhiên, thúc đẩy hình thành thói quen sản xuất và tiêu dùng có trách nhiệm hơn trong cộng đồng. Từ những ưu điểm, mục tiêu, giá trị thiết thực, tác động tích cực ấy, nguồn vốn vay xanh của Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã thu hút nhiều khách hàng tham gia. Đến nay, 1.552 mô hình xanh được hỗ trợ nguồn vốn vay xanh của TCVM Thanh Hóa với tổng dư nợ 45,8 tỷ đồng.

Mỗi ý tưởng kinh doanh bền vững đều cần nguồn lực để phát triển. Và trong hành trình hướng tới nền kinh tế xanh, dòng vốn có trách nhiệm đóng vai trò như “nguồn dinh dưỡng” giúp các mô hình thân thiện môi trường hình thành, mở rộng và lan tỏa giá trị trong cộng đồng.

Tín dụng xanh không chỉ là một sản phẩm tài chính, mà còn là lời cam kết đồng hành cùng khách hàng trên hành trình phát triển bền vững. Khi một hộ gia đình đầu tư hệ thống xử lý chất thải, khi một cơ sở sản xuất lựa chọn vật liệu thân thiện môi trường, hay một cá nhân quyết định đầu tư vào năng lượng tái tạo..., đó đều là những bước đi nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn đối với tương lai của cộng đồng. Thông qua nguồn vốn vay xanh, TCVM Thanh Hóa đang góp phần tạo nên một hệ sinh thái tài chính có trách nhiệm, nơi hiệu quả kinh tế song hành cùng lợi ích môi trường và xã hội.

Bài và ảnh: Hoàng Linh