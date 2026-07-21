Vốn ưu đãi nâng chất lượng cuộc sống người dân nông thôn

Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường (NS&VSMT) nông thôn của Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) đã giúp hàng chục nghìn hộ dân đầu tư xây dựng, cải tạo công trình nước sạch, công trình vệ sinh đạt chuẩn. Nguồn vốn ưu đãi không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo vệ sức khỏe người dân mà còn nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong XDNTM.

Giải ngân tín dụng chính sách tại điểm giao dịch xã Thọ Phú.

Đầu năm 2026, gia đình chị Cao Thị Minh, ở thôn Đồng Minh, xã Vĩnh Lộc hoàn thành xây dựng ngôi nhà mới sau nhiều năm tích góp và vay mượn thêm. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, chồng chị Minh không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh, trong khi con mắc bệnh bại não nên gia đình chưa có điều kiện đầu tư công trình nước sạch, công trình vệ sinh. Được Hội LHPN xã tuyên truyền, hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn, chị Minh được Phòng Giao dịch NHCSXH Vĩnh Lộc cho vay 50 triệu đồng từ chương trình cho vay NS&VSMT nông thôn để xây dựng công trình. Nguồn vốn ưu đãi đã giúp gia đình hoàn thiện các hạng mục thiết yếu của ngôi nhà, cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo đảm môi trường sống sạch sẽ, an toàn.

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, Phòng Giao dịch NHCSXH Vĩnh Lộc đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đẩy mạnh tuyên truyền chính sách tín dụng, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ vay vốn, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn sau giải ngân. Trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã giải ngân gần 54 tỷ đồng cho 1.082 khách hàng vay vốn chương trình NS&VSMT nông thôn, hoàn thành 100% kế hoạch nguồn vốn được giao.

Từ năm 2006 đến nay, NHCSXH Thanh Hóa đã phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để xây dựng công trình nước sạch, công trình vệ sinh đạt chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và cải thiện môi trường nông thôn.

Thực hiện Quyết định số 10/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ tháng 9/2024, mức cho vay tối đa được nâng lên 25 triệu đồng/công trình/khách hàng. Theo đó, mỗi khách hàng có thể vay tối đa 50 triệu đồng để xây dựng hai công trình nước sạch, công trình vệ sinh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân đầu tư đồng bộ các công trình thiết yếu phục vụ sinh hoạt.

Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Giám đốc NHCSXH Thanh Hóa, cho biết: “Thực hiện chương trình cho vay NS&VSMT nông thôn, những năm qua, đơn vị đã chủ động tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH tỉnh giao chỉ tiêu tín dụng phù hợp cho các địa phương. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, hướng dẫn người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Việc giải ngân được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, tạo điều kiện để các hộ dân đầu tư xây dựng công trình nước sạch, công trình vệ sinh đạt chuẩn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện môi trường nông thôn và thực hiện hiệu quả các tiêu chí về môi trường trong XDNTM”.

Với phương thức cho vay linh hoạt, thủ tục đơn giản, thời hạn vay tối đa 60 tháng, phù hợp với điều kiện và khả năng trả nợ của người dân, chương trình tín dụng NS&VSMT nông thôn đã phát huy hiệu quả thiết thực, huy động nguồn lực trong Nhân dân theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn. Đến đầu tháng 7/2026, NHCSXH Thanh Hóa đã giải ngân hơn 1.000 tỷ đồng cho 20.239 lượt khách hàng vay vốn, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa và cải tạo trên 40.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh. Dư nợ chương trình đạt 4.279 tỷ đồng với gần 129.000 khách hàng còn dư nợ. Hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Bài và ảnh: Đức Thanh