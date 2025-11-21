VNPT HKD tích hợp tính năng dành riêng cho nhà thuốc

Hợp nhất toàn bộ quy trình bán hàng từ quản lý hàng hóa, tạo đơn, thanh toán QR cho đến xuất hóa đơn nộp thuế tự động vào một ứng dụng duy nhất, VNPT HKD đang thay đổi cách thức quản lý cho các hộ kinh doanh tại Việt Nam. Nhằm giúp nhà thuốc đơn giản hóa quy trình sổ sách và tuân thủ quy định thuế mới, VNPT đã tích hợp phần mềm Quản lý nhà thuốc (VNPT Pharmacy) với Ứng dụng hộ, cá thể kinh doanh (VNPT HKD), mang đến một hệ sinh thái quản lý toàn diện, hiện đại và dễ sử dụng.

Nhân viên VNPT hướng dẫn chủ hiệu thuốc sử dụng giải pháp tích hợp VNPT Pharmacy và VNPT HKD để tổng hợp sổ sách kế toán và kê khai thuế.

VNPT Pharmacy là phần mềm dành riêng cho các nhà thuốc, được phát triển bởi Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Đây là một giải pháp tổng thể cho hoạt động quản lý một hoặc chuỗi các nhà thuốc theo quy trình khép kín: Từ quản lý danh mục cửa hàng, hàng hóa, lập đơn hàng, nhập kho/xuất kho đến việc bán hàng cho khách hàng... Tất cả các tính năng cần thiết đối với việc quản lý một nhà thuốc/hệ thống nhà thuốc đều được tích hợp đầy đủ và sẵn sàng tùy biến theo nhu cầu cụ thể của từng đơn vị. Sử dụng VNPT Pharmacy các nhà thuốc có thể dễ dàng: Nắm bắt thông tin về doanh thu, lợi nhuận, hàng hóa... mọi lúc, mọi nơi chỉ cần có kết nối Internet; kiểm soát các loại thuốc cận date một cách nhanh chóng; quản lý chi tiết giá bán, giá nhập, vị trí lưu kho, thời gian tồn kho... Với sự tiện dụng và linh hoạt, phần mềm VNPT Pharmacy đã được nhiều nhà thuốc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sử dụng để tối ưu hóa hoạt động.

Theo Nghị quyết số 198/2025/QH15, từ ngày 1/1/2026, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh sẽ chuyển sang phương pháp kê khai và tự nộp thuế thay cho hình thức khoán trước đây. Để kịp thời hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở kinh doanh dược phẩm, hiện tại, VNPT Thanh Hóa đang triển khai rộng rãi việc cung cấp giải pháp tích hợp thông minh giữa phần mềm quản lý nhà thuốc VNPT Pharmacy và ứng dụng cho hộ kinh doanh VNPT HKD.

Với tính năng tích hợp mới, toàn bộ dữ liệu bán hàng, nhập thuốc, hóa đơn từ VNPT Pharmacy sẽ được tự động chuyển sang VNPT HKD để tổng hợp sổ sách kế toán và kê khai thuế. Chủ nhà thuốc không cần nhập liệu thủ công, vừa tiết kiệm thời gian, giảm sai sót, vừa đảm bảo mọi thông tin được liên kết xuyên suốt, cập nhật minh bạch và bảo mật tuyệt đối. Giải pháp này giúp các nhà thuốc chủ động theo dõi doanh thu, công nợ, hàng tồn kho, đồng thời dễ dàng thực hiện nghĩa vụ thuế chỉ với vài thao tác. Trên chiếc điện thoại thông minh, người dùng có thể tạo đơn hàng, xuất mã QR, theo dõi doanh thu – chi phí – công nợ – hàng tồn kho, cũng như phát hành hóa đơn điện tử tức thì theo đúng quy định mới. Với nhiều năm kinh nghiệm triển khai các giải pháp thuế điện tử, hóa đơn điện tử cùng hạ tầng truyền dẫn hàng đầu Việt Nam, VNPT cam kết dịch vụ vận hành ổn định 24/7, an toàn và bảo mật cao. Hệ thống 8 trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế của VNPT cho phép lưu trữ hóa đơn an toàn tối thiểu 10 năm theo quy định của Tổng cục Thuế. Đặc biệt, VNPT Thanh Hóa bố trí đội ngũ kỹ thuật công nghệ thông tin tại tất cả 166 xã/phường trên địa bàn tỉnh, sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của các nhà thuốc trên địa bàn 24/7 bảo đảm nhanh chóng, kịp thời.

Sự kết hợp giữa VNPT HKD và VNPT Pharmacy không chỉ giúp nhà thuốc vận hành hiệu quả, kê khai thuế chính xác mà còn góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số của khối hộ kinh doanh tại Việt Nam. Với uy tín và năng lực công nghệ của tập đoàn công nghệ hàng đầu, VNPT mang đến cho các nhà thuốc giải pháp ưu việt trên hành trình kinh doanh số – nơi mọi quy trình được tối ưu, minh bạch và bền vững.

VNPT Thanh Hóa đồng hành cùng ngành Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số.

Nguyễn Lương