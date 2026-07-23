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VNeID bổ sung tính năng tra cứu thông tin liệt sỹ

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Chiều 22/7, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) cho biết, ứng dụng định danh điện tử VNeID đã tích hợp kênh tra cứu giúp người dân tìm kiếm thông tin liệt sỹ, gửi yêu cầu nhận thân nhân và theo dõi kết quả.

VNeID bổ sung tính năng tra cứu thông tin liệt sỹ

Chiều 22/7, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) cho biết, ứng dụng định danh điện tử VNeID đã tích hợp kênh tra cứu giúp người dân tìm kiếm thông tin liệt sỹ, gửi yêu cầu nhận thân nhân và theo dõi kết quả.

VNeID bổ sung tính năng tra cứu thông tin liệt sỹ

VNeID bổ sung tính năng tra cứu thông tin liệt sỹ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Trong phiên bản 2.2.10 của VNeID mới được cập nhật, Bộ Công an bổ sung các tính năng kết nối thân nhân liệt sỹ, hỗ trợ thân nhân tra cứu và kết nối thông tin liệt sỹ; bổ sung chức năng phản ánh, kiến nghị về tình trạng nhận thẻ căn cước.

Trong bản cập nhật này, Bộ Công an cũng cập nhật dịch vụ cung cấp phiếu lý lịch tư pháp theo Thông tư 101/2026/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 1/7 vừa qua.

Theo đại diện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), tính năng kết nối thân nhân liệt sỹ nhằm cung cấp kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sỹ tra cứu và thực hiện nhận liệt sỹ.

Tính năng này cũng góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sỹ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa. Để sử dụng tính năng kết nối thân nhân liệt sỹ, người dùng bắt buộc phải có tài khoản định danh mức độ 2.

Trong ứng dụng, công dân chọn mục “dịch vụ khác” và chọn “kết nối thân nhân liệt sỹ.” Tại mục này, công dân chọn chức năng “danh sách liệt sỹ” sau đó nhập thông tin liệt sỹ để tìm kiếm, xem chi tiết. Nếu thông tin đúng, công dân nhấn chọn “nhận thân nhân.”

Sau khi nhận thân nhân, công dân cung cấp thông tin số điện thoại, chụp ảnh tài liệu chứng minh và chọn “xác nhận” để gửi thông tin đến cơ quan chức năng.

Tính năng mới này cũng hiển thị danh sách đã nhận nhân thân, công dân có thể xem lại danh sách và thông tin của liệt sỹ cũng như người nhận./.

Theo TTXVN

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