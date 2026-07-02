Vinpack - Đơn vị tiên phong trong giải pháp bao bì đóng gói màng ghép hiện đại

Trong bối cảnh nhu cầu về bao bì đóng gói chất lượng cao ngày càng gia tăng, các doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến khả năng bảo quản sản phẩm mà còn chú trọng đến tính thẩm mỹ, độ an toàn và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu. Đặc biệt, bao bì màng ghép phức hợp nhiều lớp đang trở thành xu hướng được nhiều ngành hàng lựa chọn nhờ khả năng chống ẩm, chống oxy hóa và kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm.

Nắm bắt xu hướng đó, Công ty Cổ phần Vinpack tập trung đầu tư công nghệ, quy mô sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng nhằm mang đến các giải pháp bao bì màng ghép hiện đại cho doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Với nhà máy hơn 10.000m2 tại Bàu Sen, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh cùng công suất sản xuất lên đến 500 - 700 tấn/ tháng, Vinpack đang từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực sản xuất và phân phối bao bì.

Năng lực sản xuất quy mô lớn đáp ứng đa dạng ngành hàng

Một trong những lợi thế của Vinpack là hệ thống sản xuất được đầu tư đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Nhà máy quy mô hơn 10.000m2 cùng công suất lên đến 500 - 700 tấn/ tháng giúp doanh nghiệp có khả năng phục vụ nhiều đơn hàng lớn, đồng thời đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh quy mô sản xuất, Vinpack còn phát triển các giải pháp bao bì màng ghép phức hợp với cấu trúc lên đến 5 lớp vật liệu . Tùy theo đặc tính của từng sản phẩm, doanh nghiệp sẽ tư vấn cấu trúc phù hợp nhằm nâng cao khả năng bảo quản, hạn chế tác động của độ ẩm, không khí và các yếu tố môi trường bên ngoài.

Các sản phẩm bao bì đóng gói của Vinpack hiện được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như thực phẩm, nông nghiệp, hóa mỹ phẩm và dược phẩm. Trong đó, ngành thực phẩm vẫn là nhóm khách hàng trọng tâm nhờ yêu cầu cao về an toàn và thời hạn bảo quản sản phẩm.

Danh mục bao bì màng ghép do Vinpack sản xuất, đa dạng kiểu túi, chất liệu và thiết kế theo yêu cầu doanh nghiệp.

Công nghệ in trục đồng 10 màu cùng hệ thống chứng nhận chất lượng

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường, Công ty Vinpack đầu tư hệ thống in trục đồng 10 màu giúp nâng cao chất lượng hình ảnh, độ sắc nét và khả năng tái hiện màu sắc trên bao bì. Đây là yếu tố quan trọng đối với các doanh nghiệp muốn xây dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp và đồng bộ trên thị trường.

Song song với việc đầu tư công nghệ, Vinpack chú trọng xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Doanh nghiệp hiện áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000, sở hữu chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm và các sản phẩm được kiểm định bởi Quatest 3. Hệ thống chứng nhận này khẳng định chất lượng bao bì, đáp ứng các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời thể hiện cam kết của Vinpack trong việc cung cấp giải pháp bao bì an toàn, đáng tin cậy và phát triển bền vững.

Nhờ sự đầu tư đồng bộ về công nghệ và chất lượng, các sản phẩm của Vinpack hiện đã được phân phối trên toàn quốc và xuất khẩu đến nhiều thị trường như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc.

Máy in trục đồng sản xuất bao bì màng ghép theo yêu cầu tại nhà máy Vinpack.

Đồng hành cùng doanh nghiệp bằng giải pháp bao bì toàn diện

Không chỉ tập trung vào sản xuất, Vinpack còn hướng đến vai trò đối tác đồng hành cùng khách hàng trong quá trình phát triển sản phẩm. Đội ngũ tư vấn của doanh nghiệp hỗ trợ lựa chọn cấu trúc vật liệu phù hợp với từng ngành hàng nhằm tối ưu hiệu quả bảo quản và chi phí đầu tư.

Bên cạnh đó, Vinpack triển khai chính sách hỗ trợ thiết kế bao bì, giúp doanh nghiệp xây dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp và đồng bộ. Với các đơn hàng số lượng lớn, công ty đặc biệt chú trọng đến tính ổn định về màu sắc, chất lượng và khả năng nhận diện thương hiệu trên từng lô sản phẩm.

Dây chuyền sản xuất bao bì đóng gói hiện đại tại xưởng Vinpack.

Nhờ năng lực sản xuất ổn định, chất lượng đồng nhất và dịch vụ hỗ trợ toàn diện, Vinpack đã trở thành đối tác của nhiều thương hiệu lớn thuộc các lĩnh vực bán lẻ, thực phẩm, nông nghiệp và hàng không như Pharmacity, Lotteria, Richy, Vietnam Airlines và Dalatfarm. Đây là minh chứng cho khả năng đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chất lượng, tiến độ và tiêu chuẩn bao bì của doanh nghiệp.

Chính sách đổi mới đối với sản phẩm lỗi cùng cam kết về tiến độ giao hàng và dịch vụ hậu mãi cũng là những yếu tố giúp Vinpack xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Với nền tảng là nhà máy quy mô lớn, công nghệ in trục đồng 10 màu, năng lực sản xuất màng ghép lên đến 5 lớp cùng hệ thống chứng nhận gồm ISO 22000, An toàn thực phẩm, Quatest 3, Vinpack đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và phân phối bao bì tại Việt Nam vào năm 2035.

Thông tin liên hệ Công ty Cổ phần Vinpack Địa chỉ văn phòng: 90/54 Đỗ Thừa Luông, Phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM Địa chỉ xưởng sản xuất: Bàu Sen, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh Hotline: 0901 80 86 87 Website: vinpack.vn Email: info@vinpack.vn

Quang Trung