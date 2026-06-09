Vinh danh 35 tác phẩm báo chí lan tỏa xuất sắc tinh thần “Tốt đạo-Đẹp đời”

Ngày 9/6, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Phật giáo năm 2025. Vượt qua gần 1.000 tác phẩm dự thi, 35 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất mang đậm tinh thần nhân văn, dấn thân và phụng sự đã chính thức được vinh danh.

Trao Giải Đặc biệt Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 cho nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tôn vinh những ngòi bút dấn thân

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin-Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên năm 2024, Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo, các nhà khoa học và nhà nghiên cứu trên khắp mọi miền đất nước.

Năm nay, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 948 tác phẩm hợp lệ thuộc nhiều loại hình, trong đó có 669 tác phẩm báo in và báo điện tử, 135 tác phẩm phát thanh-truyền hình và 144 tác phẩm ảnh báo chí.

Điều đáng quý của giải năm nay không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở chất lượng và chiều sâu tư tưởng. Nhiều bài viết, phóng sự, tuyến đề tài cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, công phu, phản ánh sinh động đời sống Phật giáo cũng như các vấn đề xã hội dưới góc nhìn nhân văn và tỉnh thức.

"Nếu mùa giải đầu tiên tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ về mặt phong trào, thì mùa giải năm nay cho thấy một bước chuyển rõ nét về chiều sâu chuyên môn và giá trị học thuật. Nhiều tác phẩm không chỉ làm tốt nhiệm vụ thông tin, mà còn góp phần định hướng nhận thức, khơi dậy các giá trị đạo đức tôn giáo, đạo đức nhân văn và tinh thần trách nhiệm xã hội," Hòa thượng Thích Gia Quang nhấn mạnh.

Điều này minh chứng cho việc báo chí viết về Phật giáo đang từng bước hình thành một diện mạo riêng: Đề cao cái Đẹp, các giá trị Chân-Thiện-Mỹ, sự dấn thân và tinh thần phụng sự chuẩn mực, chuyên sâu theo phương châm "Tốt đạo-Đẹp đời."

Thông qua quy trình đánh giá chặt chẽ, khách quan và độc lập từ Hội đồng Giám khảo gồm những nhà báo uy tín, Ban Tổ chức đã chọn ra 35 tác phẩm xuất sắc nhất để vinh danh. Tổng cộng có 104 tác giả và nhóm tác giả thuộc 28 cơ quan báo chí trên cả nước được trao giải.

Cụ thể, Ban Tổ chức đã trao tặng 01 Giải Đặc biệt xuất sắc nhất. Các giải thưởng theo loại hình bao gồm: Báo in và Báo điện tử có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 11 giải Khuyến khích; Phát thanh và Truyền hình có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 6 giải Khuyến khích; Ảnh báo chí có 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 5 giải Khuyến khích (không có giải Nhất).

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn trao tặng các giải thưởng phụ mang ý nghĩa động viên to lớn, bao gồm: 3 Giải thưởng là chuyến hành hương tới các Thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ (dự kiến diễn ra vào tháng 10/2026); 1 Giải tập thể dành cho cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm chất lượng gửi dự thi; 2 Giải cá nhân dành cho người có nhiều tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo và người có số lượng tác phẩm gửi dự thi nhiều nhất.

Dòng chảy truyền thông Phật giáo không ngừng nghỉ

Hoạt động báo chí cả nước đang diễn ra trong bối cảnh có nhiều thay đổi lớn, từ việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ quan báo chí theo chủ trương chung, đến yêu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ. Những thách thức này tạo ra không ít áp lực cho đội ngũ những người làm báo.

Trong bối cảnh ấy, Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt. Dòng chảy truyền thông Phật giáo vẫn được duy trì bằng tâm huyết, trách nhiệm và niềm tin vào những giá trị tốt đẹp mà báo chí chân chính mang lại.

Theo Hòa thượng Thích Gia Quang, thành công của giải thưởng không chỉ khẳng định uy tín, vị thế của một giải báo chí chuyên ngành mang tầm vóc quốc gia, mà còn cho thấy tinh thần từ bi, trí tuệ của Phật giáo đang ngày càng thẩm thấu sâu rộng vào đời sống. Đó là minh chứng rõ nét cho tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc trong mọi giai đoạn lịch sử, đóng góp tích cực vào hành trình phát triển và hội nhập trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước./.

Giải Đặc biệt Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 được trao cho tác phẩm: Dấu ấn Phật giáo đồng hành cùng dân tộc (20 bài) của nhóm tác giả: Thích Thanh Phương, Bùi Hữu Dược, Thích Minh Hải, Trần Ngọc Thoan, Phan Ngọc Dũng, Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Giải Nhất thể loại Báo in và Báo điện tử được trao cho tác phẩm “Theo dấu chân Phật Hoàng” (5 kỳ) của tác giả Nguyễn Hoàng Dương, Báo Tiền Phong. Giải Nhất thể loại Phát thanh và Truyền hình được trao cho tác phẩm “Nắng biên thùy” của nhóm tác giả: Ngô Thị Dung, Hoàng Văn Tuyến, Nguyễn Khoa Mạnh Tùng, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn. Thông tấn xã Việt Nam đoạt 3 giải Khuyến khích Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 gồm: Tác phẩm “Để Sala ngát hương” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Yến, Ngô Thị Thu Lan, Nguyễn Thị Xuân Hương, Báo Thể thao và Văn hóa; Tác phẩm “Quần thể Di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc có giá trị toàn cầu” của tác giả Vũ Minh Đức, Ban Ảnh; Tác phẩm “Lễ cung rước xá lợi Đức Phật tại Hà Nội” của nhóm tác giả Trần Công Đạt, Vũ Khánh Long, Trần Văn Hiếu, Báo Ảnh Việt Nam.

Theo TTXVN