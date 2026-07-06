Vinamilk tiếp sức cầu thủ nhí tại Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Mỗi trận đấu của các cầu thủ nhí không chỉ cần tinh thần thi đấu hết mình mà còn cần nguồn năng lượng để duy trì thể lực trong điều kiện thời tiết mùa hè. Đồng hành cùng Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn, Vinamilk tiếp tục mang đến những sản phẩm dinh dưỡng thiết thực.

Vinamilk chuẩn bị sản phẩm sữa chua uống SuSu dành tặng các đội bóng ngay tại lễ khai mạc.

Năm nay, Vinamilk tiếp tục là đơn vị đồng hành cùng giải đấu, cung cấp hàng nghìn sản phẩm sữa chua uống SuSu và nước uống phục vụ các cầu thủ nhí trong suốt thời gian tranh tài. Sự đồng hành của thương hiệu sữa hàng đầu Việt Nam không chỉ góp phần chăm sóc sức khỏe cho các em mà còn tiếp thêm động lực để các cầu thủ cống hiến những trận cầu sôi động và giàu cảm xúc.

Với lịch thi đấu liên tục từ ngày 4 đến 9/7, việc bổ sung nước và năng lượng sau mỗi trận đấu là yếu tố quan trọng giúp các cầu thủ nhanh chóng hồi phục thể lực.

Những hộp sữa chua uống SuSu quen thuộc cùng nước uống Vinamilk đã trở thành món quà được các em đón nhận sau mỗi trận đấu.

Các cầu thủ nhí đội Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành bổ sung nước và dinh dưỡng sau trận đấu.

Sữa chua uống SuSu giúp các cầu thủ nhí bổ sung năng lượng sau những phút thi đấu sôi nổi.

Không chỉ đồng hành cùng giải đấu bằng những sản phẩm chất lượng, Vinamilk còn là thương hiệu nhiều năm gắn bó với các chương trình chăm sóc sức khỏe trẻ em, phát triển dinh dưỡng học đường và thúc đẩy lối sống năng động.

Những giá trị ấy cũng là điểm gặp gỡ với mục tiêu mà Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa hướng tới: Tạo dựng một sân chơi lành mạnh, giúp các em rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết và tình yêu thể thao.

Ban Tổ chức trao sản phẩm Vinamilk cho các đội bóng tham dự giải.

Nước uống của Vinamilk góp phần tiếp sức cho các cầu thủ nhí trong suốt thời gian tranh tài tại giải đấu.

Nước uống của Vinamilk được bố trí tại khu vực làm việc của tổ trọng tài trong các ngày thi đấu.

Bên cạnh những bàn thắng đẹp, những pha bóng giàu cảm xúc và tiếng cười trên sân cỏ, sự đồng hành của Vinamilk đã góp phần tạo nên một giải đấu trọn vẹn hơn.

HS