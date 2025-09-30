Viettel Thanh Hóa huy động toàn lực ứng cứu, giữ vững thông tin sau bão Bualoi

Bão số 10 (Bualoi) gây thiệt hại nặng nề đối với tài sản của Nhân dân và ảnh ưởng trực tiếp đến cơ sở hạ tầng mạng viễn thông, Viettel Thanh Hóa đã huy động tổng lực, quyết tâm giữ vững thông tin thông suốt, đảm bảo mạng lưới ổn định.

Bão số 10 (Bualoi) đang gây ra những tổn thất nặng nề trên diện rộng tại Thanh Hóa. Cơn bão đổ bộ với cường độ mạnh, mưa lớn kéo dài từ chiều tối ngày 28/9 đến rạng sáng 29/9 khiến đời sống nhân dân đảo lộn, nhiều địa phương ven biển và miền núi bị chia cắt, ngập úng và sạt lở nghiêm trọng.

Trong 24 giờ qua, cơn bão số 10 đã càn quét qua các tỉnh Bắc Trung Bộ, để lại những thiệt hại nặng nề tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Nghệ An. Giữa khung cảnh tan hoang của gió, mưa to và lốc xoáy, mất điện diện rộng và lũ dâng chia cắt, hàng trăm cán bộ nhân viên Viettel vẫn đang ngày đêm bám trụ. Với sự chỉ đạo trực tiếp của các cấp lãnh đạo tại hiện trường, họ đã biến mỗi trạm phát sóng, mỗi tuyến cáp thành một “trận tuyến” thực sự, thể hiện một tinh thần thép kiên cường để giữ vững “mạch máu” thông tin liên lạc cho người dân.

Trong bối cảnh thiên tai phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành công điện khẩn, yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, huy động lực lượng cứu hộ cứu nạn, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, đồng thời nhanh chóng khắc phục sự cố hạ tầng. Một trong những nhiệm vụ được nhấn mạnh là duy trì thông tin liên lạc thông suốt để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Đây cũng là lúc Viettel Thanh Hóa phát huy vai trò tiên phong, khẳng định bản lĩnh của người lính trong thời bình, sẵn sàng có mặt tại những nơi gian khó nhất.

Toàn bộ hệ thống mạng lưới viễn thông của Viettel trên địa bàn Thanh Hóa hiện đang chịu tác động nặng nề. Báo cáo cập nhật lúc 17h30 và 08h01 ngày 30/9/2025 ghi nhận gần 900 vị trí mất điện, trong đó có hơn 600 trạm đang phải duy trì nguồn bằng máy phát nổ. Các cụm kỹ thuật miền núi và trung du chịu thiệt hại lớn nhất với tỷ lệ trạm mất điện rất cao: Cẩm Thủy , Triệu Sơn – Đông Sơn , Nông Cống – Như Thanh, Nghi Sơn, Lang Chánh – Quan Sơn

Ngay từ trước khi bão đổ bộ, Ban Chỉ huy tiền phương của Viettel Thanh Hóa đã bố trí 100% cán bộ, nhân viên trực chiến tại các cụm, đội kỹ thuật. Tại Quan Sơn, Bá Thước, Thường Xuân, nơi giao thông bị ngập sâu và sạt lở nặng, các tổ ứng cứu phải tăng bo từng can xăng, đi bộ hàng cây số qua suối lũ, dốc trơn để đưa nhiên liệu lên trạm.

Không chỉ lo chăm sóc khách hàng, các cán bộ kinh doanh cùng kỹ thuật khiêng máy phát, tiếp nhiên liệu, vận chuyển nhu yếu phẩm, chia sẻ khó khăn với đồng đội ở tuyến đầu. Trong bão lũ, ranh giới giữa kỹ thuật và kinh doanh gần như không còn, tất cả cùng chung một mục tiêu duy nhất: giữ vững thông tin thông suốt.

Ngay thời điểm hiện nay, tinh thần người lính Viettel được thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Luôn kiên cường, sáng tạo, không quản ngại hiểm nguy. Mỗi trạm được khôi phục, mỗi đường truyền được thông suốt là kết quả của những nỗ lực phi thường, là minh chứng cho tinh thần người lính. Với họ, đây không đơn thuần là công việc sản xuất kinh doanh, mà là trách nhiệm xã hội, là sứ mệnh vì sự an toàn của nhân dân và sự ổn định của chính quyền.

Thiên tai là phép thử khắc nghiệt, nhưng cũng là dịp để những người lính Viettel Thanh Hóa chứng minh bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm. Từ những con số thiệt hại đáng lo ngại đến những hình ảnh xúc động tại hiện trường, tất cả đều cho thấy sức mạnh của một tập thể biết gắn bó, biết hy sinh vì nhiệm vụ chung. Với sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn, các Tổng Công ty, sự phối hợp của chính quyền và các lực lượng chức năng, cùng quyết tâm của tập thể cán bộ, nhân viên, Viettel Thanh Hóa chắc chắn sẽ sớm khôi phục hoàn toàn mạng lưới. Đó là sự khẳng định mạnh mẽ vị thế của Viettel bảo đảm thông tin trong mọi tình huống.

Quyết Thắng