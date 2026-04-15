Viettel tăng cường công nghệ và nhân lực, hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin thuê bao nhanh chóng, thuận tiện

Chủ động đầu tư hạ tầng công nghệ, triển khai lực lượng hỗ trợ rộng khắp và mở rộng nhiều điểm phục vụ trên toàn quốc, Viettel đang tạo mọi điều kiện thuận lợi để khách hàng thực hiện xác thực thông tin thuê bao theo quy định, bảo vệ SIM chính chủ và hạn chế nguy cơ gián đoạn liên lạc.

Từ ngày 15/4/2026, Thông tư 08/2026/TT-BKHCN về xác thực thông tin đăng ký, sử dụng số thuê bao di động chính thức có hiệu lực trên toàn quốc. Theo quy định, số thuê bao di động cần được đối soát, xác thực đầy đủ 4 trường thông tin gồm: số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh và dữ liệu sinh trắc học ảnh khuôn mặt, bảo đảm trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu căn cước.

Viettel chủ động đầu tư công nghệ, giúp khách hàng xác thực nhanh hơn, thuận tiện hơn

Xác định đây là quy định tác động tới số lượng lớn người dùng trên toàn quốc, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã chủ động triển khai sớm các giải pháp công nghệ để hỗ trợ khách hàng thực hiện xác thực thông tin thuê bao một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.

Trên ứng dụng My Viettel, Viettel đã tích hợp sẵn tính năng hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao trực tuyến, giúp khách hàng có thể tự thao tác ngay tại nhà, không cần chờ đợi, không phải di chuyển nếu không cần thiết. Quy trình được thiết kế đơn giản, dễ thực hiện, hỗ trợ khách hàng hoàn tất các bước xác thực chỉ trong khoảng 3 phút.

Khách hàng chỉ cần chọn tính năng “Xác thực thông tin thuê bao” hoặc “Chuẩn hóa thông tin”, sau đó thực hiện lần lượt các bước: chụp ảnh mặt trước, mặt sau CCCD gắn chip, chụp ảnh chân dung, quét NFC trên thẻ CCCD, kiểm tra lại thông tin và ký xác nhận. Toàn bộ quá trình có thể thực hiện mọi lúc, mọi nơi trên điện thoại thông minh.

Việc đẩy mạnh hỗ trợ trên nền tảng số không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, mà còn góp phần giảm tải cho các điểm giao dịch, hạn chế tình trạng ùn ứ khi nhu cầu xác thực tăng cao trong cùng thời điểm.

Tăng cường nhân lực và mở rộng hàng nghìn điểm hỗ trợ trên toàn quốc

Song song với việc triển khai giải pháp công nghệ, Viettel cũng huy động lực lượng nhân sự trên toàn hệ thống để hỗ trợ người dân một cách kịp thời, trực tiếp và rộng khắp.

Hàng nghìn điểm hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao trên toàn quốc

Công tác hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao được triển khai tại hệ thống siêu thị, cửa hàng trực tiếp, cửa hàng ủy quyền của Viettel trên toàn quốc. Đồng thời, Viettel cũng phối hợp với các chuỗi bán lẻ được ủy quyền như Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellphoneS... nhằm mở rộng thêm các điểm tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ tại nơi gần nhất.

Đặc biệt, từ ngày 12/4/2026, Viettel Telecom đã đồng loạt ra quân trên toàn quốc, bố trí các điểm hỗ trợ lưu động tại khu dân cư xa cửa hàng, các địa bàn vùng sâu, vùng xa, qua đó đưa dịch vụ đến gần hơn với người dân, nhất là những nhóm khách hàng gặp khó khăn trong việc di chuyển hoặc thao tác công nghệ.

Việc kết hợp đồng thời giữa nền tảng số, điểm giao dịch cố định và lực lượng hỗ trợ lưu động cho thấy nỗ lực của Viettel trong việc giúp khách hàng thực hiện quy định mới theo cách thuận tiện nhất, nhanh nhất và phù hợp nhất với từng điều kiện thực tế.

Không phải mọi khách hàng đều phải xác thực lại

Viettel cũng lưu ý, không phải toàn bộ khách hàng đều phải thực hiện lại thao tác xác thực.

Nhóm được xác định là đã hoàn thành xác thực, không cần thực hiện lại, gồm:

Số điện thoại đã được khách hàng sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2.

Số điện thoại mà khách hàng trước đó đã sử dụng các phương thức như quét chip CCCD/Căn cước hoặc chia sẻ dữ liệu từ ứng dụng VNeID mức 2 để đăng ký dịch vụ hoặc thực hiện giao dịch sau bán trên ứng dụng My Viettel hoặc tại điểm giao dịch.

Trong ngày 13/4/2026, Viettel đã chủ động gửi tin nhắn thông báo tới nhóm khách hàng này để xác nhận số thuê bao đã được xác thực theo quy định. Nhóm khách hàng này không cần thực hiện thêm thao tác nào và có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ bình thường.

Các khách hàng còn lại sẽ cần thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt theo quy định.

Sau ngày 15/4/2026, khách hàng có thể tự kiểm tra tình trạng thuê bao qua:

Ứng dụng My Viettel;

Ứng dụng VNeID tại mục Ví giấy tờ – Số điện thoại để kiểm tra các SIM đang đứng tên mình;

Hoặc liên hệ tổng đài Viettel để được điện thoại viên hỗ trợ tra cứu thông tin.

Bảo vệ SIM chính chủ, giảm rủi ro lừa đảo và mạo danh

Việc xác thực thông tin thuê bao theo Thông tư 08 là bước quan trọng nhằm làm sạch dữ liệu viễn thông, tăng cường bảo vệ người sử dụng. Hiện nay, số điện thoại không chỉ phục vụ liên lạc mà còn gắn với nhiều dịch vụ số quan trọng như tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản định danh VNeID mức 2 và nhiều giao dịch điện tử khác.

Việc xác thực đầy đủ thông tin, trong đó có sinh trắc học khuôn mặt, giúp hạn chế tình trạng sử dụng giấy tờ giả, đăng ký SIM không chính chủ để lừa đảo; đồng thời góp phần bảo vệ quyền lợi người dân, tránh các rủi ro pháp lý phát sinh khi bị kẻ xấu mạo danh để đăng ký, sử dụng thuê bao.

Nhằm khuyến khích khách hàng chủ động thực hiện sớm, Viettel triển khai chương trình ưu đãi: tặng 50.000 đồng vào tài khoản để khách hàng gọi nội mạng và sử dụng data miễn phí sau khi xác thực thông tin thành công. Chương trình áp dụng từ ngày 15/4 đến hết ngày 15/6/2026.

Miễn phí 100% và cảnh báo nguy cơ lừa đảo

Viettel Telecom khẳng định, toàn bộ quy trình cập nhật, chuẩn hóa thông tin và xác thực sinh trắc học khuôn mặt đều hoàn toàn miễn phí. Người dân không phải trả bất kỳ khoản phí nào cho nhà mạng hoặc cho các cá nhân tham gia hỗ trợ.

Viettel đồng thời khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác trước các hành vi lừa đảo lợi dụng việc thực hiện Thông tư 08. Người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng; không bấm vào đường link lạ gửi qua SMS, Zalo, mạng xã hội; không cài đặt ứng dụng từ nguồn không chính thống.

Cơ quan nhà nước và nhà mạng không bao giờ gọi điện yêu cầu người dân đọc mã OTP, mật khẩu hay chuyển tiền để thực hiện xác thực thông tin thuê bao.

Quyết Thắng