Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Kinh tế

Vietjet được vinh danh “Hãng hàng không phục vụ khách du lịch tốt nhất 2025”

Ngày 27/9, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa trao tặng Vietjet giải thưởng “Hãng hàng không phục vụ khách du lịch tốt nhất 2025”, một trong những danh hiệu uy tín nhất của ngành du lịch.

Ngày 27/9, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa trao tặng Vietjet giải thưởng “Hãng hàng không phục vụ khách du lịch tốt nhất 2025”, một trong những danh hiệu uy tín nhất của ngành du lịch.

Đại diện Vietjet nhận giải thưởng “Hãng hàng không phục vụ khách du lịch tốt nhất 2025”.

Giải thưởng ghi nhận những đóng góp nổi bật của Vietjet trong việc mở rộng mạng bay, kết nối kinh tế và du lịch giữa các quốc gia, đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Lễ trao giải năm nay – lần thứ 20 được tổ chức – mang ý nghĩa đặc biệt khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đầy khát vọng vươn mình.

Hiện nay, Vietjet đang khai thác 130 tàu bay hiện đại, phục vụ 170 đường bay trong nước và quốc tế, đã chuyên chở hơn 250 triệu lượt khách. Hình ảnh cờ đỏ sao vàng và giai điệu “Hello Việt Nam” trên mỗi chuyến bay đã trở thành biểu tượng quen thuộc, đưa du khách năm châu đến với một Việt Nam thân thiện, hiếu khách. Đặc biệt, nhiều tàu bay Vietjet còn mang biểu tượng Du lịch Việt Nam, đồng hành quảng bá văn hoá và con người Việt Nam ra toàn cầu.

Vietjet được vinh danh “Hãng hàng không phục vụ khách du lịch tốt nhất 2025”

Không ngừng đổi mới, Vietjet mang đến nhiều sản phẩm và tiện ích hiện đại: hạng vé Business, chương trình khách hàng thân thiết SkyJoy, dịch vụ mua sắm – giải trí trên không, cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn. Trước đó, hãng cũng liên tục được vinh danh bởi các tổ chức quốc tế như Skytrax, Airline Ratings, World Business Outlook với các giải thưởng “Hãng hàng không siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới”, “Hãng hàng không chi phí thấp có dịch vụ tốt nhất”.

Vietjet tiếp tục khẳng định vị thế hãng hàng không thế hệ mới, mang đến những trải nghiệm bay tốt đẹp, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của ngành du lịch Việt Nam và thế giới.

