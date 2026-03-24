Việt Nam và Liên bang Nga hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Ngày 23/3, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin tại Phủ Thủ tướng ở thủ đô Moskva.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin chứng kiến Lễ ký kết Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Thủ tướng Mikhail Mishustin bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính sau chuyến thăm hết sức thành công tới Việt Nam tháng 1/2025 và nhân dịp này, một lần nữa cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo cấp cao đã dành cho đoàn đại biểu Nga sự đón tiếp hết sức tình cảm, trọng thị trong chuyến thăm nói trên.

Thủ tướng Mikhail Mishustin gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe thân tình tới Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam; chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tin tưởng các sự kiện này đã đề ra những chủ trương, chính sách quan trọng, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho sự phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Thủ tướng Mikhail Mishustin đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm lần này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và khẳng định Nga coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và luôn mong muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Cảm ơn Thủ tướng Mikhail Mishustin, các lãnh đạo và nhân dân Nga về sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu và rất chân tình dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới các lãnh đạo cấp cao Liên bang Nga.

Thủ tướng Chính phủ chúc mừng những thành tựu mà Liên bang Nga đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin và sự điều hành của Chính phủ Nga, cũng như sự chỉ đạo của cá nhân Thủ tướng Chính phủ Mikhail Mishustin và khẳng định Việt Nam nhất quán triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa dạng hóa, đa phương hóa, luôn coi Nga là người bạn tin cậy, đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở khu vực châu Âu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Trong không khí hữu nghị, tin cậy, chân thành và hiểu biết lẫn nhau, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin đã thông báo cho nhau về tình hình chính trị, kinh tế-xã hội mỗi nước.

Hai nhà lãnh đạo cùng điểm lại những kết quả đạt được trong hợp tác song phương thời gian qua, khẳng định trong thời gian qua, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đã tiếp tục phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, từ kinh tế-thương mại-đầu tư, an ninh-quốc phòng, năng lượng-dầu khí cho tới hợp tác nhân văn, giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc Hội đàm. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Sự tin cậy chính trị, gắn bó mật thiết giữa hai nước không ngừng được gia tăng. Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, trong đó đặc biệt là cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin ngay sau khi kết thúc Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hai bên cũng trao đổi ý kiến sâu rộng, thực chất về hiện trạng, triển vọng quan hệ, nhất trí cho rằng hai nước vẫn còn nhiều dư địa hợp tác và tin tưởng quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga sẽ tiếp tục phát triển tích cực, phù hợp với những yêu cầu phát triển của hai đất nước.

Hai Thủ tướng đã trao đổi và thống nhất các phương hướng khắc phục các khó khăn, tồn đọng, thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước, định vị lại và nâng tầm quan hệ Việt Nam-Nga trên mọi lĩnh vực hợp tác, đưa quan hệ đi vào chiều sâu, bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin phát biểu. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường đối thoại, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy tiếp xúc, trao đổi đoàn ở các cấp và trên các kênh, tạo cơ sở cho hợp tác song phương phát triển toàn diện, nhất là trong lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư, năng lượng-dầu khí, nông nghiệp, giao thông vận tải, logistics, giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch, khoa học-công nghệ, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân.

Hai bên khẳng định quyết tâm nâng tầm hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư trở thành mũi nhọn, tiên phong trong hợp tác song phương; triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Nga là thành viên, mở cửa hơn nữa thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu của nhau, thúc đẩy các hoạt động đầu tư song phương.

Hai bên ghi nhận những thành quả đã đạt được trong hợp tác năng lượng-dầu khí giữa hai nước trong thời gian qua, trong đó có cả sự tham gia, đóng góp của các liên doanh hai nước trong lĩnh vực này.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hợp tác năng lượng-dầu khí là lĩnh vực truyền thống, biểu tượng hợp tác hiệu quả giữa hai nước và khẳng định quyết tâm nâng tầm lĩnh vực hợp tác chiến lược này, triển khai hiệu quả các dự án hợp tác then chốt.

Bên cạnh đó, hai bên thống nhất sớm nghiên cứu, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, đóng góp cho chuyển đổi xanh, phát triển bền vững.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội đàm. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh và khẳng định việc ký kết Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam là bước tiến quan trọng trong hợp tác song phương trên lĩnh vực năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và tin tưởng đây sẽ là công trình biểu tượng mới cho tình hữu nghị Việt Nam và Liên bang Nga.

Hai bên cũng đánh giá cao việc hai nước ký kết thêm nhiều thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực năng lượng-dầu khí, giao thông vận tải... giữa doanh nghiệp hai nước trong khuôn khổ chuyến thăm, qua đó, triển khai hiệu quả các Nghị định thư và Hiệp định liên Chính phủ đã ký kết, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh hiện nay.

Hai Thủ tướng thống nhất hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cần thực sự trở thành một trụ cột hợp tác mới; nhất trí thúc đẩy tổ chức các hoạt động giao lưu trong khuôn khổ năm chéo 2026 về khoa học và giáo dục; tận dụng nền tảng hợp tác đã có, mở rộng hơn nữa các dự án tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI)..., mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khuyến khích Nga tham gia vào việc tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ, xây dựng hệ thống tàu điện ngầm tại Việt Nam, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Hai bên nhấn mạnh cần triển khai mạnh mẽ hơn nữa các thỏa thuận trong hợp tác nhân văn, giao lưu nhân dân, trong đó có hợp tác giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch. Thủ tướng Mikhail Mishustin cho biết Việt Nam hiện là một điểm đến ưa thích của người dân Nga và mong muốn hai nước cùng tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho khách du lịch của hai nước; tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa tại hai nước, như Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Quảng trường Đỏ năm 2025; tổ chức các lớp, trường dạy tiếng Việt tại Nga và tiếng Nga tại Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đã đào tạo cho Việt Nam hàng nghìn chuyên gia, học giả có trình độ cao, có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong nhiều năm qua. Với tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Nga tiếp tục giúp Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng số lượng học bổng cho Việt Nam đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ số, công nghệ mới, y sinh học, giao thông, khoa học cơ bản, nghệ thuật hàn lâm...

Thủ tướng Chính phủ cũng cảm ơn lãnh đạo, Chính phủ Nga về những tình cảm và sự quan tâm dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga và mong tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi và có các biện pháp bảo đảm an toàn về người, tài sản cho cộng đồng người Việt Nam; khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm và sẽ bảo đảm thuận lợi cho công dân Nga sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam.

Sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin đã cùng chứng kiến lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nguồn: https://nhandan.vn/viet-nam-va-lien-bang-nga-hop-tac-xay-dung-nha-may-dien-hat-nhan-post950422.html