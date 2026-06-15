Gần 800 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tại Hà Nội

Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII sẽ diễn ra trong các ngày 24 và 25/6 tới đây tại Hà Nội với sự tham dự của 786 đại biểu. Đây là thông tin vừa được Trung ương Đoàn cho biết tại buổi họp báo sáng nay, 15/6.

Ban tổ chức trao đổi với báo chí tại buổi họp báo. (Ảnh: Vietnam+)

Phát biểu tại buổi họp báo, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn, ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Cơ cấu đại biểu bảo đảm tính đại diện, tính kế thừa, tính tiêu biểu trên các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng thanh niên. Trong đó có 91 đại biểu đại biểu đương nhiên là các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII (chiếm 11,6%); 660 đại biểu được bầu tại đại hội các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc (chiếm khoảng 84%); 35 đại biểu chỉ định 35 (chiếm 4,45%).

Đại biểu trẻ nhất là đại biểu Trương Nguyễn An Nhiên, sinh ngày 24/4/2010, học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Quốc học Huế, thành phố Huế.

Có 312 đại biểu là nữ (chiếm 39,7%), 474 đại biểu là nam (chiếm 60,3%); 144 đại biểu là người dân tộc thiểu số (chiếm 18,32%).

Độ tuổi bình quân đoàn đại biểu dự đại hội là 31,7 tuổi.

Về trình độ học vấn, có 313 từ thạc sỹ trở lên đại biểu (chiếm 39,8%, trong đó có 1 phó giáo sư, 23 tiến sỹ). Trình độ lý luận chính trị trung cấp, cao cấp và cử nhân có 503 đại biểu (chiếm 64%).

Có 2 đại biểu đại diện cho thanh niên Việt Nam ở ngoài nước, đại diện Ban Cán sự Đoàn tại Lào và Trung Quốc.

Tham dự phiên trọng thể của Đại hội có khoảng hơn 200 đại biểu khách mời là các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo của các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các địa phương; Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Ban Bí thư Trung ương Đoàn các thời kỳ, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, các tổ chức, cá nhân có quan hệ thường xuyên với Trung ương Đoàn, đại diện thanh thiếu nhi tiêu biểu trong các lĩnh vực; đại biểu một số đại biểu thanh niên Việt Nam ở ngoài nước.

Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu rất cao về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, phát triển xanh, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ. Vì vậy, Đại hội không chỉ là dịp nhìn lại một nhiệm kỳ công tác, mà còn là thời điểm quan trọng để xác lập tầm nhìn, khát vọng, trách nhiệm và phương thức hành động mới của tổ chức Đoàn để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, phát huy cao nhất vai trò xung kích, tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong kỷ nguyên mới của dân tộc và cùng hướng tới mốc kỷ niệm vô cùng quan trọng, 100 năm sự ra đời của Đảng và 100 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031; thảo luận, quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đồng thời bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII.

Khẩu hiệu hành động của Đại hội là: “Bản lĩnh tự cường – Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”. Khẩu hiệu gồm 4 thành tố phản ánh 4 đặc trưng của thanh niên và yêu cầu đối với thanh niên trong kỷ nguyên mới của dân tộc, bám sát phương châm hành động Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra cho thanh niên trong bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước.”

Phiên trọng thể Đại hội diễn ra lúc 8 giờ ngày 25/6/2026 và sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, tường thuật trực tuyến trên các báo của Đoàn và phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số của Đoàn.

Trước đó, công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra và hoàn thành xong trong tháng 11/2025. Trên 12.700 đơn vị đoàn cấp cơ sở (đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở), gần 4.000 đơn vị đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 40/40 đơn vị đoàn cấp tỉnh đã tổ chức thành công đại hội./.

Theo TTXVN