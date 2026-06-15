Tăng cường hợp tác pháp luật, tư pháp Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới

Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào mở rộng lần thứ 7

Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào mở rộng lần thứ 7 góp phần tăng cường hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai nước; đưa hợp tác pháp luật, tư pháp ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Từ ngày 15-18/6, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tư pháp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lào Khamphan Phommathat dẫn đầu sang thăm luân phiên Việt Nam và tham dự Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào mở rộng lần thứ 7.

Hội nghị lần này sẽ tiếp tục góp phần tăng cường hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai nước; đưa hợp tác pháp luật, tư pháp ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào mở rộng lần thứ 7. (Nguồn: Bộ Tư pháp)

Theo Báo Nhân Dân