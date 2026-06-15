Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong Tòa án Nhân dân hai cấp

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đề nghị Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh chuyển đổi số, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và các đồng chí lãnh đạo trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 15/6, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã đến thăm và làm việc tại Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ ngày 1/7/2025 đến 31/5/2026, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã thụ lý 15.572 vụ, việc các loại, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, đã giải quyết 11.864 vụ, việc, đạt tỷ lệ 76,2%, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó có 3 vụ án hình sự với 3 bị cáo thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng chủ trì buổi làm việc.

Chất lượng giải quyết, xét xử tiếp tục được nâng lên. Tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của thẩm phán là 0,44%, giảm so với cùng kỳ trước khi sáp nhập.

Trong công tác số hóa hồ sơ tài liệu, tòa án hai cấp đã số hóa thành công 12.398 hồ sơ vụ việc đưa vào hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung. Đặc biệt, đã hoàn thành số hóa toàn bộ dữ liệu án hôn nhân gia đình với tổng số 59.279 hồ sơ ly hôn.

Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Thế Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Đáng chú ý, trong bối cảnh thay đổi thẩm quyền xét xử, giải quyết án, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 4 tổ hỗ trợ nghiệp vụ theo các lĩnh vực chuyên môn cho tòa án cấp khu vực. Các tổ hoạt động theo nguyên tắc hướng dẫn, hỗ trợ, trao đổi nghiệp vụ, không làm thay chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của thẩm phán được phân công giải quyết vụ việc.

Lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Trên cơ sở khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, hoàn thiện các quy định, quy trình nghiệp vụ phù hợp với mô hình tòa án 3 cấp. Hỗ trợ nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin, nhất là đối với các tòa án Nhân dân khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa...

Lãnh đạo Tòa án Nhân dân khu vực 4 phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao nghiên cứu, xem xét các cơ chế, chính sách phù hợp với công chức phải điều động, luân chuyển công tác xa nơi cư trú sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được cũng như tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn vượt qua khó khăn, thách thức của cán bộ, công chức Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua.

Trước đòi hỏi của thực tiễn tình hình đất nước, cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác xét xử, giải quyết án, đồng chí đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Tòa án Nhân dân tỉnh tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đảm bảo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nhấn mạnh: Chuyển đổi số không chỉ là việc số hóa dữ liệu, ứng dụng phần mềm, mà còn là phương thức phát triển mới, sự thay đổi toàn diện tư duy, mô hình vận hành, quy trình làm việc nhằm tạo ra các giá trị, cơ hội và động lực phát triển mới. Đây cũng là quá trình tất yếu khách quan, đòi hỏi ngành tòa án phải tổ chức thực hiện ngay.

Do vậy đồng chí Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án Nhân dân tỉnh cần nghiên cứu xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Trước hết cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức. Triển khai thực hiện ngay các ứng dụng, phần mềm công nghệ thông tin trong quá trình quản lý văn bản, giải quyết án... Trong đó, người đứng đầu phải tiên phong đi trước, làm trước.

Quang cảnh buổi làm việc.

Ghi nhận kết quả đạt được trong công tác tổ chức phiên tòa hình sự trực tuyến, đồng chí Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đề nghị tòa án hai cấp trong tỉnh quan tâm tổ chức phiên tòa trực tuyến đối với án hành chính. Bởi trên thực tế, Thanh Hóa là địa bàn rộng, việc giải quyết án hành chính gặp nhiều khó khăn do liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, Tòa án Nhân dân tỉnh cần rà soát lại quy trình thủ tục hành chính tư pháp từ khâu thụ lý đến xét xử, giải quyết, công bố bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật để phục vụ quá trình chuẩn hóa trên môi trường số, đảm bảo tính thống nhất và công khai, minh bạch, cũng như cắt giảm thủ tục không cần thiết.

Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ghi nhận, đánh giá cao cách làm sáng tạo, thiết thực, khẳng định tinh thần tự lực, tự cường của Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong việc thành lập tổ hướng dẫn nghiệp vụ hỗ trợ tòa án cấp khu vực thực thi nhiệm vụ. Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để phát huy hơn nữa mô hình này.

Cùng với đó, cụ thể hóa kế hoạch, tổ chức thực hiện ngay đợt thi đua cao điểm “90 ngày giải quyết đơn, án” do Tòa án Nhân dân tối cao phát động từ ngày 15/6 đến 15/9, xem việc hoàn thành các tiêu chí, nhiệm vụ đề ra là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, công chức Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi làm việc, đồng chí Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cũng đã trả lời, làm rõ một số kiến nghị, đề xuất của Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa; giao các cục, vụ trực thuộc xem xét tiếp thu, tham mưu giải quyết.

Đồng chí tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, sự năng động, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh và sự tâm huyết, nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức, tòa án hai cấp tỉnh Thanh Hóa sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đỗ Đức