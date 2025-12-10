Việt Nam sẽ phản hồi chính thức về sai sót tại Lễ Khai mạc SEA Games 33; U22 Việt Nam sở hữu đội hình đắt giá nhất

Lionel Messi lập kỷ lục, đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất MLS hai mùa liên tiếp; Võ sĩ Đào Hồng Sơn đối mặt thử thách ‘trái nghề’ tại SEA Games 33; Champions League: Barca và Bayern lội ngược dòng, Chelsea bại trận... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (10/12).

Việt Nam sẽ phản hồi chính thức về sai sót tại Lễ Khai mạc SEA Games 33

Lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 sẽ gửi văn bản phản hồi chính thức tới Ban Tổ chức nước chủ nhà Thái Lan về những sai sót nghiêm trọng trong Lễ Khai mạc tối 9/12.

Sai sót khi trinh chiếu lãnh thổ Việt Nam của nước chủ nhà SEA Games 33 Thái Lan trong lễ khai mạc tối 9/12.

Cụ thể, trong phần trình diễn nghệ thuật, bản đồ Việt Nam được trình chiếu đã thiếu hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đảo Phú Quốc, những phần không thể tách rời của chủ quyền Việt Nam. Đoàn đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để phối hợp xử lý vấn đề này.

Sai sót này tiếp nối chuỗi rắc rối về tổ chức của chủ nhà, bao gồm việc không phát Quốc ca U22 Việt Nam và Lào ở trận ra quân. Trước đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng đã trao đổi và động viên các vận động viên vượt qua khó khăn để thi đấu thành công.

U22 Việt Nam sở hữu đội hình đắt giá nhất SEA Games 33

Theo chuyên trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt, đội hình U22 Việt Nam tại SEA Games 33 có giá trị cao nhất, đạt 3,15 triệu euro (gần 97 tỉ đồng). Việt Nam xếp trên U22 Indonesia (3,1 triệu euro) và U22 Thái Lan (1,92 triệu euro).

U22 Việt Nam sở hữu đội hình đắt giá nhất môn bóng đá nam SEA Games 33.

Giá trị này đến từ việc U22 Việt Nam sở hữu nhiều tuyển thủ có “số má” tại V-League như Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc (cùng 300.000 euro), Nguyễn Thái Sơn và Viktor Le. Cả bốn cầu thủ này đều nằm trong top 10 cầu thủ đắt giá nhất giải.

Có tới 4 tuyển thủ Việt Nam góp mặt tốp 10 cầu thủ đắt giá nhất môn bóng đá nam SEA Games 33.

Tuy nhiên, bài viết lưu ý giá trị chuyển nhượng chỉ mang tính tham khảo. Đơn cử, U22 Philippines với đội hình chỉ xếp thứ 5 đã bất ngờ giành vé đầu tiên vào vòng bán kết, chứng minh rằng giá trị đội hình không hoàn toàn quyết định kết quả chung cuộc.

Võ sĩ Đào Hồng Sơn đối mặt thử thách ‘trái nghề’ tại SEA Games 33

Đào Hồng Sơn, đương kim vô địch thế giới và 2 lần HCV SEA Games hạng cân 56 kg, đang đối mặt với thử thách lớn tại SEA Games 33. Do nước chủ nhà Thái Lan cắt bỏ hạng cân sở trường, võ sĩ có chiều cao 1,49m này phải đôn lên thi đấu hạng 62 kg fighting, một nội dung hoàn toàn "trái nghề."

Đào Hồng Sơn thi đấu trái sở trường tại SEA Games 33.

Hạng 62 kg khiến Sơn phải đấu với đối thủ cao to hơn nhiều, và thể thức fighting (đánh bán chạm, tính điểm) không phải sở trường của anh (vốn giỏi vật, khóa siết). Sơn ví việc này "giống như đang chơi vật, bây giờ chuyển hẳn sang đánh karate."

Mặc dù lo ngại về bất lợi sải tay, chiều cao và chưa có kinh nghiệm thi đấu nội dung này, Đào Hồng Sơn vẫn giữ vững tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo, với mục tiêu cố gắng giành huy chương cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Champions League: Barca và Bayern lội ngược dòng, Chelsea bại trận

Loạt trận vòng phân hạng Champions League rạng sáng 10/12 đã chứng kiến những màn lội ngược dòng ấn tượng và thất bại cay đắng của các đội bóng lớn.

Barca lội ngược dòng nhờ Rashford.

Nhà đương kim vô địch La Liga Barcelona đã đánh bại Frankfurt 2-1 dù bị dẫn trước trong hiệp một. Bước ngoặt đến khi Marcus Rashford (cựu sao Man Utd) vào sân từ ghế dự bị và kiến tạo cho Jules Kounde gỡ hòa 1-1.

Sau đó, Kounde tiếp tục ghi bàn thứ hai, giúp Barca giành 3 điểm và nuôi hy vọng chen chân vào top 8 đội vào thẳng vòng loại trực tiếp.

Chelsea thua tức tưởi trên sân Atalanta.

Chelsea đã không bảo toàn được lợi thế dẫn trước khi để Atalanta ngược dòng giành chiến thắng 2-1.

Joao Pedro mở tỷ số sớm cho Chelsea ở phút 27, nhưng đội chủ nhà đã quân bình tỷ số nhờ Scamacca (phút 55) và ấn định chiến thắng nhờ pha dứt điểm quyết đoán của De Ketelaere (phút 83), khiến Chelsea nhận thất bại cay đắng.

Bayern Munich ngược dòng thành công.

Để Sporting Lisbon dẫn trước 1-0 ngay đầu hiệp hai do bàn phản lưới nhà của Kimmich, Bayern Munich vẫn thực hiện cuộc lội ngược dòng thành công, giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

Các bàn thắng của Bayern được ghi bởi Serge Gnabry, tài năng trẻ Karl và Jonathan Tah, giúp “Hùm xám” giành chiến thắng thứ năm sau sáu lượt trận.

Lionel Messi lập kỷ lục, đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất MLS hai mùa liên tiếp

Lionel Messi đã lập kỷ lục trở thành cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu Landon Donovan MLS MVP (Cầu thủ hay nhất MLS) hai mùa liên tiếp (2024 và 2025), vượt qua các đối thủ với 70,43% tổng phiếu bầu.

Lionel Messi nhận danh hiệu Landon Donovan MLS MVP 2025 ngày 9/12. Ảnh: AFP

Ở mùa giải 2025 bùng nổ, siêu sao 38 tuổi đã dẫn đầu MLS với 29 bàn thắng và 19 kiến tạo chỉ trong 28 trận. Phong độ hủy diệt này giúp anh giành Vua phá lưới và đưa Inter Miami lần đầu tiên vô địch MLS Cup.

Đây là thành tựu mới nhất trong bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của Messi kể từ khi gia nhập Inter Miami, bao gồm Leagues Cup, Tân binh hay nhất 2023 và Vua phá lưới 2025. Messi chia sẻ đây là “một năm lịch sử” khi giành được MLS Cup đầu tiên cùng một CLB còn rất trẻ.

HS