Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Giải Vô địch Kendo Quốc gia 2025

Tháng 11/2025, Liên đoàn Kendo Việt Nam (Vietnam Kendo Federation - VKF) công bố tổ chức Giải Vô địch Kendo (Kiếm đạo Nhật Bản) 2025 - sự kiện mở đầu cho hệ thống giải đấu quốc gia chính quy của bộ môn Kendo.

Giải Vô địch Kendo Việt Nam 2025 được tổ chức tại tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: VKF)

Giải Vô địch Kendo Việt Nam 2025 (AVKC 2025) là giải vô địch toàn quốc lần thứ nhất do VKF chủ trì, hướng đến xây dựng một nền tảng chuyên môn vững chắc cho Kendo Việt Nam, tạo chuỗi hoạt động đồng bộ gồm tập huấn chuyên sâu, kỳ thi thăng đẳng được chấm và cấp bằng bởi Liên đoàn Kendo Thế giới (FIK) và các nội dung thi đấu đối kháng.

Lực lượng tham dự năm nay gồm 250 vận động viên từ 23 câu lạc bộ ở các địa phương trên cả nước. Cùng với 25 trọng tài quốc tế phối hợp điều hành, giải đấu đặt mục tiêu tạo ra một chuẩn mực mới cho các giải trong nước cả về tính cạnh tranh lẫn chất lượng chuyên môn.

Giải Vô địch Kendo Việt Nam 2025 được tổ chức tại Quần thể Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc, Phường Ba Sao, tỉnh Ninh Bình, một trong những địa danh văn hóa nổi bật hàng đầu Việt Nam; đáp ứng đầy đủ yêu cầu tổ chức sự kiện nhiều ngày với hạ tầng đồng bộ, thuận tiện di chuyển và các điều kiện về an ninh, y tế.

Theo kế hoạch, vào ngày 20/11, giải đấu sẽ tổ chức hội thảo chuyên sâu tập trung vào ba nhóm nội dung: Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản và nâng cao; cập nhật luật thi đấu, phương pháp điều hành trận; và định hướng huấn luyện theo hệ thống FIK.

Đây cũng là cơ hội để các câu lạc bộ trao đổi mô hình tổ chức, chế độ tập luyện, công tác tuyển chọn và đào tạo lực lượng kế cận.

Ngày 21/11, kỳ thi thăng đẳng từ 1 Kyu đến 3 Đẳng do FIK công nhận diễn ra dưới sự chủ trì chuyên môn của Higashi Yoshimi Sensei, Hanshi 8-đẳng, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Kendo Nhật Bản tại Giải Vô địch Kendo Thế giới lần thứ 19.

Kỳ thi tuân thủ đầy đủ các bước kiểm tra hồ sơ, thẩm định tư cách, đánh giá kỹ thuật và công bố kết quả theo quy trình minh bạch. Việc tổ chức kỳ thi tại Việt Nam giảm thiểu chi phí và thời gian di chuyển cho thí sinh, đồng thời tạo đòn bẩy để các câu lạc bộ xây dựng lộ trình nâng chuẩn đẳng cấp ngay trong nước.

Hai ngày 22-23/11 diễn ra các nội dung thi đấu đối kháng theo điều lệ VKF và luật FIK. Ban Tổ chức bố trí đầy đủ các khu vực chức năng gồm khởi động, khu thi đấu, phòng giám biên bản và khu y tế, đồng thời thiết lập quy trình tiếp nhận khiếu nại - xử lý kỹ thuật theo tiêu chuẩn.

Công tác bốc thăm, xếp lịch và cập nhật kết quả sử dụng cùng một hệ thống dữ liệu nhằm bảo đảm tính liên tục, đồng bộ giữa các hạng mục, tạo điều kiện để các đoàn chủ động chiến thuật và chuẩn bị thể lực.

AVKC 2025 được kỳ vọng sẽ là giải đấu chuẩn hóa trình độ vận động viên và đội ngũ huấn luyện, trọng tài theo khung tiêu chí của FIK. Khi các quy tắc kỹ thuật, phương pháp tập luyện và cách điều hành trận đấu được thống nhất, phong trào mới có nền tảng bền vững để vươn lên các sân chơi châu lục và thế giới.

Bên cạnh đó, giải đấu cũng hướng đến mục tiêu mở rộng phong trào trên quy mô cả nước, khuyến khích các địa phương xây dựng câu lạc bộ mới, đồng thời bồi dưỡng lực lượng kế cận.

Ban Tổ chức hy vọng với sự giao lưu văn hóa thông qua võ đạo, tăng cường hợp tác chuyên môn với các tổ chức quốc tế, hình ảnh Kendo Việt Nam sẽ được định vị rõ ràng hơn, tạo thuận lợi cho việc mời chuyên gia, cử trọng tài đi học tập, và tham dự các giải vô địch khu vực theo lộ trình hội nhập.

Trong khuôn khổ giải đấu, Ban Tổ chức sẽ triển khai một số hoạt động như giao lưu cùng các huấn luyện viên và vận động viên; Tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại không gian văn hóa Tam Chúc.../.

Giải đấu được cập nhật thường xuyên trên: - Website Liên đoàn Kendo Việt Nam: https://www.vietnamkendo.com - Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/vietnamkendofederation/ - Email BTC: info@vietnamkendo.com

