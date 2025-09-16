Việt Nam đưa môn nghệ thuật thứ 7 đến với khán giả châu Phi

Trong khuôn khổ liên hoan phim quốc tế Imedghassen lần thứ 5 tại thành phố Batna của Algeria, tối 15/9 (giờ địa phương), khán giả Algeria đã được thưởng thức bộ phim truyện “Đào, phở và piano” của điện ảnh Việt Nam.

Poster phim truyện “Đào, phở và piano”.

Trong liên hoan lần này, Việt Nam là khách mời danh dự.

Ngoài phim truyện “Đào, phở và piano” được công chiếu, Việt Nam mang đến Liên hoan phim 2 bộ phim tài liệu là “Điện Biên - Đất và người” và “Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 - 56 ngày đêm chấn động địa cầu” để dự thi.

Các tác phẩm tham gia Liên hoan phim khá đa dạng, gồm phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình và phim cách mạng.

Các hoạt động bên lề sự kiện gồm triển lãm, tham quan, diễn đàn, giao lưu chuyên môn, đêm nghệ thuật....

Theo số liệu của Ban tổ chức, có tới 580 tác phẩm điện ảnh của 27 nước đăng ký tham gia, trong đó số phim được công chiếu tại Liên hoan là 53 phim.

Trước buổi chiếu phim “Đào, phở và piano," Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh đã có cuộc trao đổi với ông Issam Taachit, Giám đốc Liên hoan phim Imedghassen.

Đại sứ bày tỏ: “Việc tham gia Liên hoan phim lần này là niềm vinh hạnh lớn lao của chúng tôi. Lần này, mặc dù đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia, nhưng chúng tôi có hai bộ phim tài liệu dự thi do tỉnh Điện Biên, tỉnh kết nghĩa với Batna, gửi và một bộ phim truyện công chiếu là Đào, Phở và Piano, ba yếu tố rất quan trọng trong đời sống của Hà Nội, thủ đô Việt Nam."

Trước khán giả Algeria và nhiều nước, Đại sứ Trần Quốc Khánh cho biết bộ phim không chỉ kể về những ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, mà còn lồng vào một chuyện tình lãng mạn giữa chàng dân quân tự vệ và nàng tiểu thư, tạo ra điểm tương phản giữa cái đẹp, tình yêu, nghệ thuật với những cảnh chiến tranh.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Algiers, bà Sam Genet, Giám đốc liên hoan phim châu Phi ở Thụy Sĩ, cho biết bà đến đây với vai trò là giám khảo hạng mục phim tài liệu.

Bà Genet chia sẻ: “Đây là lần thứ hai tôi đến Algeria, và là lần đầu tiên đến Batna. Nhân dịp này, tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về Batna, cũng như những giá trị nghệ thuật tại liên hoan phim lần này."

Theo ông Siffeddine Toulmit, Giám đốc Tổ chức và hậu cần của Liên hoan phim, năm nay, Ban tổ chức có một hạng mục dành riêng cho phim cách mạng Algeria.

Ông Toulmit phát biểu: “Qua Liên hoan phim, chúng tôi không chỉ tôn vinh lịch sử mà còn giới thiệu chiều sâu và sự sáng tạo của điện ảnh Algeria trong thể loại quan trọng này," đồng thời bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ tham gia các liên hoan phim lần sau tại Batna và mối quan hệ này sẽ tiếp tục phát triển sang các hoạt động khác như đào tạo nghệ sỹ, chia sẻ kinh nghiệm...

“Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn cũng được chọn làm đại diện của điện ảnh Việt Nam tham gia vòng sơ tuyển giải Oscar 2025. Bộ phim cũng được trao nhiều giải thưởng trong nước như Bông Sen Bạc, Cánh Diều Bạc.

Liên hoan phim Imedghassen do Liên hiệp Văn hóa El-Lemssa tổ chức và được Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Algeria công nhận./.

