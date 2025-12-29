Avatar 3 duy trì sức hút tại các phòng vé toàn cầu

Theo số liệu ước tính của giới quan sát vừa công bố, siêu phẩm “Avatar: Fire and Ash” (tạm dịch: Avatar: Lửa và Tro tàn) đã bảo vệ thành công “ngôi vương” các phòng vé Bắc Mỹ.

Hình ảnh trong “Avatar: Fire and Ash”, (Nguồn: The Movie Box)

Trong kỳ nghỉ cuối tuần ngay sau lễ Giáng sinh, phần ba của loạt phim sử thi viễn tưởng đã “bỏ túi” thêm 64 triệu USD, tiếp nối chuỗi thắng lợi từ tuần ra mắt trước đó.

Tính trên toàn cầu, “đứa con tinh thần” thứ ba của đạo diễn James Cameron đã gặt hái tổng cộng 217,6 triệu USD chỉ riêng cuối tuần qua.

Lấy bối cảnh sau các sự kiện trong “Avatar 2: The Way of Water” (Dòng chảy của nước - 2022), Avatar 3 tiếp tục hành trình của cựu lính thủy đánh bộ Jake Sully (Sam Worthington) - nay trở thành người dẫn dắt tộc Na'vi cùng vợ là nữ chiến binh Neytiri (Zoe Saldaña).

Gia đình Sully tiếp tục đối mặt với hiểm họa mới khi một bộ tộc Na'vi bí ẩn - Mangkwan Clan, hay còn gọi là Ash People (tộc Tro Tàn) - xuất hiện. Đây là nhóm Na'vi sinh sống trong khu vực núi lửa, tượng trưng cho yếu tố lửa trong chuỗi phim.

“Zootopia 2” - bộ phim hoạt hình đầy tươi sáng của hãng Disney và là ứng cử viên nặng ký cho giải Oscar - vươn từ vị trí thứ 5 lên thứ 2 trong bảng xếp hạng các phim ăn khách nhất cuối tuần qua tại Bắc Mỹ.

Tác phẩm thu về 20 triệu USD, minh chứng cho sức hút bền bỉ của dòng phim gia đình.

Đáng chú ý nhất là “Marty Supreme,” bộ phim tâm lý thể thao lấy bối cảnh lịch sử với sự tham gia của tài tử Timothée Chalamet. Tác phẩm đã có cú “lội ngược dòng” ngoạn mục từ vị trí thứ 10 tuần trước lên vị trí thứ 3 cuối tuần qua, với doanh thu 17,5 triệu USD.

Theo giới phân tích, đây là màn khởi đầu xuất sắc cho một bộ phim tâm lý thể thao. Phim nhận được sự tán dương nồng nhiệt của giới phê bình, cùng với phản hồi tích cực của khán giả (điểm B+ trên CinemaScore).

Dự kiến, phim sẽ còn được tiếp sức mạnh mẽ từ làn sóng khán giả đi xem phim trong tuần nghỉ lễ này.

Trong khi đó, bộ phim tâm lý giật gân “The Housemaid” của hãng Lionsgate với sự góp mặt của hai nữ diễn viên Sydney Sweeney và Amanda Seyfried đã lùi một bậc xuống vị trí thứ 4, với doanh thu chỉ 15,4 triệu USD.

Khép lại danh sách top 5 là “Anaconda,” bộ phim hài hành động mới của hãng Sony do Paul Rudd và Jack Black thủ vai chính, thu về 14,5 triệu USD ngay trong tuần đầu ra mắt.

Sau đây là danh sách 10 phim ăn khách nhất thị trường Bắc Mỹ trong tuần qua:

1. “Avatar: Fire and Ash” (64 triệu USD)

2. “Zootopia 2" (20 triệu USD)

3. “Marty Supreme” (17,5 triệu USD)

4. “The Housemaid” (15,4 triệu USD)

5. “Anaconda” (14,6 triệu USD)

6. “David” (12,6 triệu USD)

7. “The SpongeBob Movie: Search for SquarePants” (11,2 triệu USD)

8. “Song Sung Blue” (7,6 triệu USD)

9. “Wicked: For Good” (5,2 triệu USD)

10.“Five Nights at Freddy’s 2” (4,4 triệu USD).

Theo TTXVN