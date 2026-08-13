Việt Hùng Thanh Hóa giành 1 điểm trong ngày ra quân Giải U9 toàn quốc 2026

Bị HVL Sơn La dẫn trước, U9 Việt Hùng Thanh Hóa đã kiên trì gây sức ép và có bàn gỡ hòa 1-1 ở những phút cuối trận, qua đó giành điểm số quan trọng trong trận ra quân bảng F Giải Bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2026.

Video: Tình huống nổi bật trận đấu giữa U9 Việt Hùng Thanh Hóa và HVL Sơn La.

Chiều 13/8, U9 Việt Hùng Thanh Hóa bước vào trận ra quân tại bảng F Giải Bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2026, gặp HVL Sơn La. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với thầy trò HLV Hà Hoàng Đảm trong cuộc đua giành quyền vào vòng 1/8.

Hai đội nhập cuộc khá thận trọng trong hiệp 1. Cả U9 Việt Hùng Thanh Hóa và HVL Sơn La đều ưu tiên sự chắc chắn, khiến thế trận diễn ra giằng co và không có nhiều pha lên bóng đáng chú ý.

U9 HVL Sơn La (áo vàng) là đội vượt lên dẫn trước. Ảnh: Thái Hải

Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao hơn khi hai đội chủ động tấn công và tìm kiếm cơ hội. HVL Sơn La cho thấy sự nguy hiểm trong những tình huống phản công nhanh. Sau một pha lên bóng tốc độ, Thanh Bình có mặt đúng lúc để đá bồi sau cú dứt điểm của đồng đội, đưa HVL Sơn La vượt lên dẫn 1-0.

Khi trận đấu chỉ còn chưa đầy 2 phút, Nhật Minh tung cú dứt điểm quyết đoán, đưa bóng thẳng vào nóc lưới HVL Sơn La, quân bình tỷ số 1-1 cho U9 Việt Hùng Thanh Hóa .

Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. U9 Việt Hùng Thanh Hóa giành 1 điểm trong ngày ra quân sau màn bám đuổi đầy nỗ lực.

Ở trận đấu còn lại của bảng F, U9 T&T Nghệ An thắng U9 Tiến Đạt Ngọc Hùng 4-2, tạm dẫn đầu bảng với 3 điểm. U9 Việt Hùng Thanh Hóa và HVL Sơn La cùng có 1 điểm, trong khi Tiến Đạt Ngọc Hùng đứng cuối bảng.

Theo lịch thi đấu, U9 Việt Hùng Thanh Hóa sẽ gặp T&T Nghệ An lúc 15 giờ ngày 15/8, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận đấu với Tiến Đạt Ngọc Hùng lúc 14 giờ ngày 17/8.

Tại giải năm nay, 28 đội được chia thành 7 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. 7 đội nhất bảng, 7 đội nhì bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/8.

Hoàng Sơn