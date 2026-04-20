VICEM phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động 2026

Sáng 20/4, tại Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn (phường Bỉm Sơn), Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo VICEM cùng đông đảo cán bộ, công nhân viên, người lao động trong tổng công ty.

Tiết mục văn nghệ tại lễ phát động.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Công đoàn Xây dựng Việt Nam nhấn mạnh, tháng 5 hằng năm đã trở thành thời điểm đặc biệt để khẳng định quan điểm xuyên suốt: Ở đâu có người lao động, ở đó phải có an toàn; ở đâu có sản xuất, ở đó phải đặt con người lên trên hết.

Đại biểu dự lễ phát động.

Ngành xi măng là một trong những ngành sản xuất vật liệu xây dựng chủ lực của đất nước, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển hạ tầng quốc gia. Tuy nhiên, đặc thù ngành nghề là môi trường lao động có cường độ cao, tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro như bụi, nhiệt, tiếng ồn; do đó, việc chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc cho người lao động có ý nghĩa rất quan trọng.

Ông Nguyễn Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát biểu tại lễ phát động.

Trong những năm qua, VICEM đã có nhiều nỗ lực trong công tác an toàn, vệ sinh lao động và chăm lo đời sống người lao động. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được triển khai như tăng cường đầu tư cải thiện điều kiện làm việc, ứng dụng khoa học - công nghệ, tổ chức huấn luyện, diễn tập an toàn, xây dựng văn hóa an toàn trong doanh nghiệp.

Công đoàn các cấp cũng phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

Người lao động VICEM dự lễ phát động.

Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo VICEM cho biết, năm 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, toàn Tổng Công ty vẫn nỗ lực hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động.

Bước sang năm 2026, VICEM tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới quản trị, nâng cao năng suất lao động, giữ vững an toàn sản xuất, cải thiện môi trường làm việc và phát triển bền vững.

Đại diện lãnh đạo VICEM phát biểu tại lễ phát động.

Với chủ đề Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026 là “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”, VICEM yêu cầu các đơn vị thành viên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, huấn luyện; rà soát, hoàn thiện quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn; tăng cường tự kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn tại nơi làm việc. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ mới trong kiểm soát rủi ro, quản lý thiết bị, quan trắc môi trường lao động và phòng ngừa tai nạn lao động.

Song hành với nhiệm vụ bảo đảm an toàn lao động, Tháng Công nhân năm nay được VICEM triển khai với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”. Các hoạt động tập trung chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động; thăm hỏi công nhân bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức điều dưỡng phục hồi sức khỏe; nâng cao đời sống tinh thần, tạo động lực để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

VICEM kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động đoàn kết, kỷ cương, phát huy trí tuệ, sáng kiến, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ của đơn vị, của VICEM trong năm 2026, tạo cơ sở vững chắc để VICEM vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển vững mạnh trong những năm tới.

Lãnh đạo Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn phát biểu hưởng ứng lễ phát động. Phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ, lãnh đạo Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn khẳng định sẽ tiếp tục xây dựng văn hóa an toàn trong toàn doanh nghiệp; nâng cao ý thức tuân thủ kỷ luật lao động; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, tự động hóa, chuyển đổi số trong quản lý vận hành, chủ động kiểm soát rủi ro, nâng cao độ tin cậy thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc và giảm thiểu tác động môi trường. Đơn vị cũng sẽ nỗ lực cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hơn 1.100 cán bộ, công nhân viên và người lao động; đồng thời phát huy phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần cùng VICEM hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất năm 2026.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam trao Bằng khen cho đơn vị thành viên của VICEM có thành tích trong phong trào xây dựng đơn vị “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam trao quà hỗ trợ công nhân lao động.

VICEM trao quà hỗ trợ công nhân lao động.

Dịp này, VICEM đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, công tác an toàn vệ sinh lao động; trao quà hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, qua đó lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và gắn kết trong toàn tổng công ty.

Minh Hằng