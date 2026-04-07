VFF gia hạn với HLV Lee Woon-jae; Bộ trưởng Thể thao Iran: “Chỉ dự World Cup ở Mexico”

Vòng chung kết U15 quốc gia 2026: Xác định anh tài vào tứ kết; Tuyển Futsal Việt Nam thắng giòn giã Myanmar ngày ra quân Đông Nam Á 2026; Arsenal đối mặt khủng hoảng: Tham vọng vương quyền lung lay trước Man City... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (7/4).

VFF gia hạn với HLV Lee Woon-jae: “Nước cờ” chiến lược nâng tầm thủ môn Việt

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa chính thức gia hạn hợp đồng với HLV thủ môn Lee Woon-jae đến năm 2027. Đây được xem là bước đi sáng suốt nhằm duy trì sự ổn định cho vị trí chốt chặn của đội tuyển quốc gia và U23.

HLV thủ môn Lee Woon-jae sẽ tiếp tục đồng hành với các đội tuyển Việt Nam đến năm 2027.

Dưới sự kèm cặp của chuyên gia người Hàn Quốc, những cái tên như Đình Triệu, Trung Kiên hay Cao Văn Bình đã có sự tiến bộ vượt bậc về bản lĩnh và kỹ năng làm chủ vòng cấm.

Với bản hợp đồng mới, ông Lee sẽ tiếp tục đồng hành cùng bóng đá Việt Nam tại các giải đấu lớn như AFF Cup 2026, Asian Cup 2027 và SEA Games 34. Sự hiện diện của huyền thoại bóng đá xứ kim chi kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam sở hữu dàn thủ môn chất lượng, sẵn sàng cho những mục tiêu bứt phá trong tương lai.

Tuyển Futsal Việt Nam thắng giòn giã Myanmar ngày ra quân Đông Nam Á 2026

Tối 6/4, đội tuyển Futsal Việt Nam đã có khởi đầu mỹ mãn tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026 khi đánh bại Myanmar với tỷ số cách biệt 4-0. Đoàn quân của HLV Diego Giustozzi hoàn toàn làm chủ thế trận với các pha lập công của Nhan Gia Hưng, Thạc Hiếu và cú đúp ấn tượng của Nguyễn Đa Hải chỉ trong vòng hai phút đầu hiệp hai.

Đội tuyển futsal Việt Nam đánh bại Myanmar với tỷ số 4-0.

Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm quan trọng mà còn giúp các cầu thủ giải tỏa áp lực tâm lý trước những thử thách lớn hơn. Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Timor-Leste ở lượt trận tới trước khi bước vào cuộc đại chiến phân định ngôi đầu bảng với chủ nhà Thái Lan.

Vòng chung kết U15 quốc gia 2026: Xác định anh tài vào tứ kết

Giai đoạn vòng bảng Giải U15 quốc gia - Cúp Modern 2026 đã chính thức khép lại sau loạt trận kịch tính tại bảng A.

Tây Ninh (áo đỏ) giành chiến thắng nghẹt thở để giành vé vào tứ kết.

Tâm điểm thuộc về cuộc đối đầu giữa Tây Ninh và Ninh Bình, nơi Tây Ninh giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trong thế thiếu người để đoạt tấm vé đi tiếp cuối cùng. Ở trận đấu còn lại, SLNA khẳng định sức mạnh ứng viên vô địch khi đè bẹp TP HCM với tỷ số 6-0.

Như vậy, 8 gương mặt xuất sắc nhất lọt vào tứ kết đã lộ diện gồm: SLNA, Tây Ninh, PVF, Thể Công Viettel I, Hà Nội I, SHB Đà Nẵng và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất là Becamex TP HCM cùng Quảng Nam.

Bộ trưởng Thể thao Iran: “Chỉ dự World Cup ở Mexico”

Bộ trưởng Thể thao Iran, ông Ahmad Donyamali, vừa đưa ra điều kiện để đội nhà tham dự World Cup 2026 là FIFA phải chuyển toàn bộ các trận đấu của họ từ Mỹ sang Mexico. Quyết định này xuất phát từ những lo ngại nghiêm trọng về an ninh trong bối cảnh xung đột ngoại giao giữa Tehran và Washington leo thang.

Cầu thủ Iran hát quốc ca, cầm ảnh những em nhỏ được cho là thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel tại Iran, trước trận giao hữu với Costa Rica tại Antalya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 31/3/2026. (Ảnh: AP)

Iran khẳng định chỉ lên đường nếu nhận được sự đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thành viên đội tuyển.

Tuy nhiên, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã bác bỏ yêu cầu này, khẳng định lịch thi đấu tại các thành phố của Mỹ sẽ được giữ nguyên theo kết quả bốc thăm. Hiện tại, tương lai của đội tuyển Iran tại bảng G vẫn đang bỏ ngỏ khi các bên chưa tìm được tiếng nói chung.

Arsenal đối mặt khủng hoảng: Tham vọng vương quyền lung lay trước Man City

Chỉ trong hai tuần, Arsenal từ vị thế thống trị đã rơi vào vòng xoáy bất ổn sau thất bại tại chung kết Cúp Liên đoàn và tứ kết FA Cup. Khoảng cách 9 điểm mà Mikel Arteta từng thiết lập không còn an toàn khi Man City đang trỗi dậy mạnh mẽ với phong độ hủy diệt.

Man City đang bám đuổi quyết liệt phía sau Arsenal (Ảnh: Getty).

Đáng lo ngại hơn, “Pháo thủ” đang đối mặt với bài toán nhân sự kiệt quệ khi hàng loạt trụ cột như Saka, Declan Rice và Gabriel dính chấn thương.

Hai trận đấu tới gặp Sporting CP tại Champions League và Bournemouth tại Ngoại hạng Anh sẽ là thuốc thử hạng nặng cho bản lĩnh của Arsenal. Nếu không sớm tìm lại mạch thắng, thầy trò Arteta có nguy cơ để tuột mất chức vô địch vào tay kình địch thành Manchester.

HS