Venezuela nỗ lực khắc phục hậu quả thảm họa động đất

Chính phủ Venezuela đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ và khắc phục hậu quả sau hai trận động đất mạnh có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra hôm 24/6, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Venezuela nỗ lực khắc hậu quả phục thảm họa động đất. Ảnh: Euronews

Ngày 26/6 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết, số người thiệt mạng đã tăng lên 920 người, trong khi 3.360 người bị thương. Hiện vẫn còn nhiều người mắc kẹt dưới các đống đổ nát, hơn 3.000 người phải sơ tán và trên 50.000 người vẫn mất tích theo dữ liệu từ hệ thống tiếp nhận thông tin về người mất liên lạc.

Thảm họa cũng gây hư hại nặng nề cơ sở hạ tầng, với 383 tòa nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 13 bệnh viện và 25 trung tâm thương mại. Ngoài ra, hơn 1.000 công trình khác bị hư hại ở nhiều mức độ. Đến chiều 26/6, có 871 nhân viên cứu hộ quốc tế tham gia hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn tại Venezuela.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez thông báo, thành lập một trung tâm đăng ký tình nguyện viên tại thủ đô Caracas nhằm huy động nguồn nhân lực phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, chăm sóc y tế, phân phát nhu yếu phẩm và hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng. Chính phủ cũng đang phối hợp với các tổ chức nhân đạo và nhiều quốc gia để tiếp nhận viện trợ khẩn cấp, phục vụ công tác cứu trợ và tái thiết.

Trong diễn biến liên quan, Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải châu Âu (EMSC) cho biết, một trận động đất có độ lớn 4,7 đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía bắc Venezuela vào tối 26/6 (giờ GMT). Tâm chấn nằm cách thủ đô Caracas khoảng 86 km về phía tây tây bắc, ở độ sâu 10 km.

Về hỗ trợ quốc tế, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã điện đàm với Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez và cam kết Liên Hợp Quốc sẽ hỗ trợ toàn diện các nỗ lực cứu trợ tại Venezuela. Theo người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric, Điều phối viên Cứu trợ khẩn cấp Tom Fletcher đã phê duyệt khoản hỗ trợ khẩn cấp 15 triệu USD từ Quỹ Ứng phó khẩn cấp trung ương (CERF).

Bên cạnh đó, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) đang phối hợp với các đối tác nhằm tăng cường chia sẻ thông tin và điều phối hoạt động cứu hộ. Hiện khoảng 30 đội tìm kiếm và cứu nạn quốc tế với hơn 1.600 nhân viên cùng 100 chó nghiệp vụ đã được triển khai tới Venezuela để hỗ trợ tìm kiếm những người còn mắc kẹt.

Minh Phương

Nguồn: Straitstimes, Reuters