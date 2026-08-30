Venezuela công bố thỏa thuận năng lượng 25 năm với Mỹ, hướng tới mốc 1,5 triệu thùng/ngày

Phát biểu trên kênh truyền thông quốc gia VTV ngày 29/8, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết, Thỏa thuận hợp tác năng lượng chiến lược giữa Venezuela và Mỹ dự kiến kéo dài 25 năm nhằm nâng sản lượng khai thác dầu khí, đồng thời bảo đảm quyền sở hữu quốc gia đối với tài nguyên thiên nhiên.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Ảnh: TRTworld.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đánh giá đây là một thỏa thuận mang tính lịch sử, đóng vai trò nền tảng giúp khôi phục nền kinh tế và gia tăng nguồn thu ngân sách nhà nước.

Thỏa thuận này dự kiến sẽ tập trung phát triển 17 mỏ dầu chiến lược với mục tiêu đạt sản lượng khai thác trên 1,5 triệu thùng mỗi ngày. Bà Delcy Rodriguez nhấn mạnh, con số này là mục tiêu ban đầu riêng biệt thuộc khuôn khổ hợp tác giữa hai quốc gia, chưa bao gồm kế hoạch mở rộng thêm 8 lô dầu khí mới trong chương trình tổng thể nhằm nâng cao năng lực ngành năng lượng.

Nhà lãnh đạo Venezuela ước tính thỏa thuận có thể mang lại khoảng 209 tỷ USD cho ngân sách nhà nước, dựa trên mức giá tham chiếu 65 USD/thùng, trong đó khoảng 19 USD/thùng được chuyển trực tiếp cho chính phủ. Bà khẳng định Venezuela tiếp tục giữ vững quyền sở hữu và chủ quyền đối với tài nguyên thiên nhiên, đồng thời tranh thủ nguồn vốn, công nghệ và năng lực vận hành từ đối tác để khôi phục ngành công nghiệp mũi nhọn này.

Thỏa thuận hợp tác năng lượng giữa Venezuela và Mỹ nhằm tăng sản lượng dầu khí, bảo đảm quyền sở hữu tài nguyên quốc gia. Ảnh: Linkedin.

Dù sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất thế giới, sản lượng hiện tại của Venezuela chỉ đạt khoảng 1,25 triệu thùng/ngày do tình trạng thiếu hụt nguồn vốn đầu tư kéo dài cùng các lệnh phong tỏa kinh tế từ bên ngoài.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đã đạt thỏa thuận kiểm soát phần lớn đối với hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ thông qua quan hệ đối tác với các doanh nghiệp tư nhân, kỳ vọng hồi sinh ngành năng lượng tại quốc gia Nam Mỹ này.

Thanh Giang

Nguồn: TRTworld.