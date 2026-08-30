Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Venezuela công bố thỏa thuận năng lượng 25 năm với Mỹ, hướng tới mốc 1,5 triệu thùng/ngày

Thanh Giang
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Phát biểu trên kênh truyền thông quốc gia VTV ngày 29/8, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết, Thỏa thuận hợp tác năng lượng chiến lược giữa Venezuela và Mỹ dự kiến kéo dài 25 năm nhằm nâng sản lượng khai thác dầu khí, đồng thời bảo đảm quyền sở hữu quốc gia đối với tài nguyên thiên nhiên.

Venezuela công bố thỏa thuận năng lượng 25 năm với Mỹ, hướng tới mốc 1,5 triệu thùng/ngày

Phát biểu trên kênh truyền thông quốc gia VTV ngày 29/8, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết, Thỏa thuận hợp tác năng lượng chiến lược giữa Venezuela và Mỹ dự kiến kéo dài 25 năm nhằm nâng sản lượng khai thác dầu khí, đồng thời bảo đảm quyền sở hữu quốc gia đối với tài nguyên thiên nhiên.

Tin liên quan:

Venezuela công bố thỏa thuận năng lượng 25 năm với Mỹ, hướng tới mốc 1,5 triệu thùng/ngày

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Ảnh: TRTworld.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đánh giá đây là một thỏa thuận mang tính lịch sử, đóng vai trò nền tảng giúp khôi phục nền kinh tế và gia tăng nguồn thu ngân sách nhà nước.

Thỏa thuận này dự kiến sẽ tập trung phát triển 17 mỏ dầu chiến lược với mục tiêu đạt sản lượng khai thác trên 1,5 triệu thùng mỗi ngày. Bà Delcy Rodriguez nhấn mạnh, con số này là mục tiêu ban đầu riêng biệt thuộc khuôn khổ hợp tác giữa hai quốc gia, chưa bao gồm kế hoạch mở rộng thêm 8 lô dầu khí mới trong chương trình tổng thể nhằm nâng cao năng lực ngành năng lượng.

Nhà lãnh đạo Venezuela ước tính thỏa thuận có thể mang lại khoảng 209 tỷ USD cho ngân sách nhà nước, dựa trên mức giá tham chiếu 65 USD/thùng, trong đó khoảng 19 USD/thùng được chuyển trực tiếp cho chính phủ. Bà khẳng định Venezuela tiếp tục giữ vững quyền sở hữu và chủ quyền đối với tài nguyên thiên nhiên, đồng thời tranh thủ nguồn vốn, công nghệ và năng lực vận hành từ đối tác để khôi phục ngành công nghiệp mũi nhọn này.

Venezuela công bố thỏa thuận năng lượng 25 năm với Mỹ, hướng tới mốc 1,5 triệu thùng/ngày

Thỏa thuận hợp tác năng lượng giữa Venezuela và Mỹ nhằm tăng sản lượng dầu khí, bảo đảm quyền sở hữu tài nguyên quốc gia. Ảnh: Linkedin.

Dù sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất thế giới, sản lượng hiện tại của Venezuela chỉ đạt khoảng 1,25 triệu thùng/ngày do tình trạng thiếu hụt nguồn vốn đầu tư kéo dài cùng các lệnh phong tỏa kinh tế từ bên ngoài.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đã đạt thỏa thuận kiểm soát phần lớn đối với hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ thông qua quan hệ đối tác với các doanh nghiệp tư nhân, kỳ vọng hồi sinh ngành năng lượng tại quốc gia Nam Mỹ này.

Thanh Giang

Nguồn: TRTworld.

Tin liên quan:

Từ khóa:

#Venezuela #Thỏa thuận #Quốc gia #năng lượng #Tổng thống mỹ donald trump #Sản lượng #Khai thác dầu khí

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chính quyền Niger đã kiểm soát tình hình sau vụ binh biến

Chính quyền Niger đã kiểm soát tình hình sau vụ binh biến

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 29/8, các binh sĩ từ căn cứ quân sự số 101 ở thủ đô Niamey của Niger đã khống chế một số quân nhân trước khi nổ súng tấn công các khu vực được xác định là điểm nhạy cảm, trong đó có khu vực sân bay và khu vực gần Phủ Tổng thống. Tiếng súng và...
Triều Tiên cải tổ bộ máy lãnh đạo quân sự

Triều Tiên cải tổ bộ máy lãnh đạo quân sự

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Truyền thông nhà nước Triều Tiên sáng 30/8 đưa tin nước này đã miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang Chol trong đợt cải tổ bộ máy lãnh đạo quân sự, theo quyết định được đưa ra tại cuộc họp do nhà lãnh đạo Kim Jong Un chủ trì một ngày trước đó.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh