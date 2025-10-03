Venezuela cáo buộc máy bay chiến đấu Mỹ áp sát không phận

Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Venezuela vừa ra tuyên bố chung, kịch liệt chỉ trích việc máy bay chiến đấu Mỹ “xâm nhập trái phép” vào vùng thông báo bay Maiquetía và áp sát bờ biển Venezuela, coi đây là hành động khiêu khích.

Máy bay chiến đấu Mỹ bay gần không phận Puerto Rico. Ảnh: AP

Theo tuyên bố, chiến đấu cơ Mỹ xuất hiện trong vùng thông báo bay Maiquetía, cách bờ biển Venezuela khoảng 75km, đe dọa nghiêm trọng an toàn hoạt động hàng không dân dụng và thương mại tại khu vực Caribe. Caracas cáo buộc đây là hành vi đe dọa chủ quyền quốc gia, vi phạm luật pháp quốc tế và Công ước Hàng không dân dụng quốc tế.

Venezuela yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngay lập tức từ bỏ “lập trường liều lĩnh, mạo hiểm và hiếu chiến” mà Caracas cho là nhằm phá hoại hòa bình, ổn định ở Mỹ Latinh và Caribe.

Tuyên bố cũng cho biết Venezuela sẽ kiến nghị Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Hội đồng Bảo an, Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) cùng Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) có biện pháp ngăn chặn các hành vi “bất hợp pháp và nguy hiểm” tái diễn.

Trước đó trong ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López cho hay, hệ thống phòng thủ quốc gia đã phát hiện ít nhất 5 máy bay chiến đấu Mỹ trong vùng thông báo bay Maiquetía, bay ở tốc độ 400 hải lý/giờ (khoảng 741 km/giờ) và độ cao 10.668m. Tuy nhiên các máy bay này vẫn chưa xâm phạm không phận Venezuela.

Ông López nhấn mạnh: “Chúng tôi đang theo dõi sát... Điều này không làm chúng tôi sợ hãi, cũng không làm nhân dân Venezuela sợ hãi,”, đồng thời khẳng định lực lượng vũ trang luôn duy trì trạng thái cảnh giác và triển khai trên toàn lãnh thổ để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trước mọi ý đồ xâm phạm không phận hoặc hải phận Venezuela.

Ông López không nêu rõ loại máy bay tham gia vụ việc, song lưu ý rằng Mỹ gần đây đã triển khai nhiều tiêm kích tàng hình F-35 tại Puerto Rico.

Vùng thông báo bay (FIR) là khu vực cung cấp dịch vụ thông tin và kiểm soát bay cho các hoạt động hàng không dân dụng, không chỉ bao gồm không phận một quốc gia mà còn có thể mở rộng ra khu vực quốc tế lân cận. Máy bay hoạt động trong vùng thông báo bay Maiquetía buộc phải khai báo kế hoạch bay và duy trì liên lạc với kiểm soát không lưu của Venezuela.

Quan hệ Caracas - Washington thời gian qua tiếp tục căng thẳng. Mỹ lấy lý do “chống các băng nhóm buôn ma túy ở Mỹ Latinh” để triển khai nhiều tàu chiến tại vùng biển Caribe gần Venezuela.

Tổng thống Nicolás Maduro cáo buộc Washington muốn dùng sức ép quân sự để thúc đẩy việc thay đổi chế độ tại Venezuela và mở rộng hiện diện quân sự ở khu vực Mỹ Latinh.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã