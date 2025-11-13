Văn Thuận góp công giúp U23 Việt Nam thắng U23 Trung Quốc; 5 cầu thủ Real Madrid bất mãn với HLV Xabi Alonso

Tuyển Việt Nam gặp tổn thất lực lượng và đổi lịch đấu trước trận gặp Lào; Quang Liêm lần đầu góp mặt vòng 5 World Cup cờ vua 2025... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (13/11).

Văn Thuận góp công giúp U23 Việt Nam thắng U23 Trung Quốc

U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Trung Quốc tại Panda Cup 2025 trong trận ra quân tối 12/11. Dù không sử dụng đội hình mạnh nhất, thầy trò HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh vẫn chơi chắc chắn, đặc biệt nhờ phong độ xuất sắc của thủ môn Văn Bình trong hiệp 1.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam.

Sang hiệp 2, hàng loạt sự thay người giúp thế trận khởi sắc hơn, đặc biệt là sự trở lại đáng chú ý của Bùi Vĩ Hào sau chấn thương dài ngày.

Niềm vui ghi bàn của U.23 Việt Nam.

Bước ngoặt đến ở phút 81 khi Minh Phúc nhanh chân dứt điểm mở tỷ số sau pha căng ngang khó chịu từ Văn Thuận, mang về thắng lợi quan trọng và tạo đà cho U23 Việt Nam trong các trận tiếp theo.

Tuyển Việt Nam gặp tổn thất lực lượng và đổi lịch đấu trước trận gặp Lào

Trước chuyến làm khách tại Lào ở vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam gặp tổn thất khi tiền vệ quan trọng Nguyễn Hai Long dính chấn thương vai và chưa chắc kịp trở lại. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, Hai Long là trụ cột với 4 bàn sau 9 trận và đóng góp lớn vào lối chơi.

Hai Long là nhân tố quan trọng của tuyển Việt Nam.

Bên cạnh đó, thủ môn Đặng Văn Lâm cũng không xuất hiện trong buổi tập ngày 12/11 do đau cơ đùi, khiến cơ hội bắt chính thuộc về Đình Triệu hoặc Văn Việt.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào diễn ra vào lúc 19h ngày 19/11 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Cùng ngày, AFC đã chấp thuận đề xuất của Lào, dời trận đấu sang 19h ngày 19/11. Tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Phú Thọ trước khi lên đường ngày 15/11, hướng đến mục tiêu tái lập chiến thắng sau trận lượt đi thắng 5-0.

Quang Liêm lần đầu góp mặt vòng 5 World Cup cờ vua 2025

Lê Quang Liêm lần đầu vào vòng 5 World Cup cờ vua sau khi đánh bại kỳ thủ Ấn Độ Venkataraman ở lượt về vòng 4.

Lê Quang Liêm trong ván đấu với Venkataraman ở lượt về vòng bốn World Cup cờ vua tại Goa, Ấn Độ. (Ảnh: FIDE)

Chọn Phòng thủ Nimzo - Ấn Độ, Quang Liêm kiên nhẫn khai thác sai lầm của đối thủ, tạo ưu thế tốt thông cột a và buộc Trắng phải mất chất. Với lợi thế lớn ở tàn cuộc, anh giành chiến thắng mà không cần tie-break, tiếp tục chuỗi thắng hoàn hảo ở các ván cờ tiêu chuẩn.

Thành tích này vượt qua hai lần vào vòng 1/8 trước đây (2013, 2019). Tại vòng 5, anh gặp Alexander Donchenko – đối thủ có Elo thấp hơn. Đây là cơ hội thuận lợi để Quang Liêm hướng tới mục tiêu lọt vào Top 3 và giành vé dự Candidates 2026.

Năm cầu thủ Real Madrid bất mãn với HLV Xabi Alonso

Dù Real Madrid vẫn dẫn đầu La Liga, phòng thay đồ đội bóng đang xuất hiện rạn nứt khi năm trụ cột Courtois, Vinicius, Bellingham, Valverde và Camavinga tỏ ra bất mãn với HLV Xabi Alonso.

Xabi Alonso chưa ổn định được những cái tôi trong phòng thay đồ Real Madrid.

Chiến lược gia trẻ cố gắng áp đặt phong cách kiểm soát bóng, xây dựng lối chơi kỷ luật từ tuyến dưới, nhưng điều này không phù hợp với nhiều ngôi sao: Courtois không thích chuyền ngắn mạo hiểm, Vinicius khó chịu khi bị thay sớm, Bellingham thấy mất tự do, còn Valverde và Camavinga bị sử dụng trái sở trường.

Jude Bellingham nằm trong số những cầu thủ bất mãn với HLV Xabi Alonso.

So với sự mềm mại của Zidane hay niềm tin của Ancelotti, Alonso được xem là quá cứng nhắc. Thất bại trước Liverpool càng khiến hoài nghi tăng cao. Nếu không sớm dung hòa cái tôi của các cầu thủ, Alonso có nguy cơ biến Real Madrid thành “thí nghiệm thất bại”, bất chấp thành tích hiện tại vẫn tốt.

HS