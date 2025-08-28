Vạn Lộc phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá

Phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá không chỉ giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển mà còn góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương.

Chế biến hải sản tại cơ sở của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Liên, thôn Thắng Lộc.

Ngư dân Hoàng Văn Điều, chủ tàu cá TH93388.TS, có chiều dài 30,8m, công suất 800CV, chuyên khai thác hải sản ở các ngư trường thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho biết: “Trước đây, khi chưa có các tàu dịch vụ thu mua hải sản, cung ứng xăng, dầu và các nhu yếu phẩm, phục vụ cho các tàu khai thác hải sản trên biển, tàu cá phải ra vào liên tục nên chi phí cho mỗi chuyến đi biển tăng cao. Hơn nữa, sản phẩm khai thác khó bán được giá cao do bảo quản lâu ngày, không đảm bảo được độ tươi ngon. Hiện nay, có các tàu dịch vụ trên biển, khoảng 4 - 5 ngày ra ngư trường thu mua nên hải sản khai thác đảm bảo chất lượng, hơn nữa chi phí cho một chuyến đi biển cũng giảm, chúng tôi yên tâm bám biển dài ngày hơn”.

Cơ sở chế biến cá thu nướng Quân Thủy ở thôn Nam Vượng chuyên cung ứng các mặt hàng cá nướng cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Chị Nguyễn Thị Thủy, chủ cơ sở cá thu nướng Quân Thủy, cho biết: "Hơn 20 năm tham gia kinh doanh mặt hàng cá nướng, tôi luôn lấy chữ tín làm đầu. Vì vậy, các loại cá như: cá thu, cá mối, cá nục, cá hố... được tôi ký hợp đồng thu mua từ các tàu dịch vụ và tàu vừa đi khai thác về nên hàng luôn đảm bảo tươi ngon. Cá trong quá trình sơ chế luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhờ đó, sản phẩm cá nướng của cơ sở luôn được đông đảo khách hàng trong và ngoài tỉnh đón nhận. Đặc biệt, trong số các sản phẩm cá nướng của gia đình, có cá thu nướng được công nhận sản phẩm OCOP.

Theo chị Thủy, việc có sản phẩm đạt OCOP đã tạo điều kiện cho việc bán hàng của cơ sở được thuận lợi hơn. Thông qua các kênh từ bán hàng trực tiếp đến bán hàng qua mạng, mỗi ngày cơ sở bán được trên 2 tạ cá/ngày. Ngoài đem lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm, cơ sở còn tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động, với mức thu nhập dao động từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng.

Ông Hà Văn Tùng, Phó trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Vạn Lộc, cho biết: Toàn xã hiện có 440 phương tiện khai thác. Trong đó, tàu từ 12 - 15m có 159 phương tiện, trên 15m có 160 phương tiện, còn lại là tàu có chiều dài từ 12m trở xuống. Để tạo điều kiện cho nghề khai thác phát triển, đến nay trên địa bàn xã đã phát triển được hơn 200 hộ tham gia dịch vụ hậu cần nghề cá, chủ yếu là thu mua, chế biến hải sản, cung cấp đá cây và các nhu yếu phẩm khác. Riêng chế biến hải sản, các hộ làm nghề trong xã đã tiêu thụ bình quân khoảng 6.000 - 7.000 tấn nguyên liệu/năm. Qua đó, vừa góp phần đem lại doanh thu cho các hộ làm nghề, vừa giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho hàng nghìn lao động. Đồng thời, góp phần thúc đẩy nghề khai thác phát triển, đưa sản lượng khai thác hàng năm của xã đạt từ 26.000 - 27.000 tấn/năm.

Theo ông Tùng, để phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, đáp ứng yêu cầu khai thác xa bờ của ngư dân, thời gian tới, ngoài quy hoạch xây dựng khu chế biến có diện tích 20ha thuộc địa bàn thôn Trường Nam, địa phương sẽ phát triển đội tàu thu mua, đồng thời quan tâm hỗ trợ các hộ chế biến có khả năng phát triển thành doanh nghiệp...

Bài và ảnh: Minh Lý