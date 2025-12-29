2,4 triệu lượt khách hàng nhận cảnh báo nghi ngờ giao dịch gian lận, giả mạo

Tại họp báo của Ngân hàng Nhà nước chiều nay 29/12, ông Lê Văn Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết tính đến nay đã có hơn 2,4 triệu lượt khách hàng nhận được cảnh báo, trong đó có hơn 776.000 lượt khách hàng đã tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo với tổng số tiền giao dịch tương ứng là hơn 2.900 tỷ đồng.

Ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin thông tin Ngân hàng Nhà nước chia sẻ tại họp báo. (Ảnh: Vietnam+)

Theo ông Quang, đây là kết quả phối hợp giữa Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) và Bộ Công an trong triển khai Hệ thống giám sát các tài khoản thanh toán, ví điện tử nghi ngờ gian lận, giả mạo (SIMO). Hệ thống giám sát này cho phép các tổ chức thành viên tham gia thực hiện báo cáo thông tin về các tài khoản đáng ngờ khi phát hiện và chia sẻ thông tin tới các thành viên khác.

Trên cơ sở nguồn dữ liệu tập trung của Hệ thống SIMO, các tổ chức tín dụng có thể đưa ra các quyết định thực hiện ngăn chặn giao dịch ngay lập tức hoặc yêu cầu xác thực, định danh tài khoản trước khi thực hiện giao dịch trực tuyến qua đó sẽ góp phần giúp giảm thiểu tình trạng gian lận, lừa đảo, bảo vệ an toàn tài khoản của khách hàng.

Về kết quả triển khai Đề án 06, ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin thông tin Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, tính đến ngày 26/12/2025, cả ngành Ngân hàng đã có hơn 143 triệu hồ sơ khách hàng (CIF) cá nhân; hơn 1,5 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức có tài khoản thanh toán đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VneID. Khoảng 22,14 triệu khách hàng cá nhân và 392 khách hàng tổ chức có Ví điện tử đang hoạt động đã được thu thập, đối chiếu thông tin sinh trắc học với căn cước công dân gắn chip thông qua ứng dụng Ví điện tử.

Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin cũng cho biết Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an đã phối hợp đối chiếu, làm sạch dữ liệu khách hàng với khoảng 57 triệu lượt hồ sơ khách hàng theo phương thức offline; 57 tổ chức tín dụng và 39 tổ chức trung gian thanh toán đã triển khai ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip qua ứng dụng điện thoại; 63 tổ chức tín dụng đã triển khai ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip qua thiết bị tại quầy; 32 tổ chức tín dụng và 15 trung gian thanh toán đang triển khai ứng dụng VneID.

Đến nay, hầu hết dịch vụ ngân hàng cơ bản đã thực hiện trên kênh số, nhiều ngân hàng đạt tỷ lệ trên 95% giao dịch thực hiện trên kênh số./.

Theo TTXVN