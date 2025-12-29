9 ngân hàng, doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng

Hiện Ngân hàng Nhà nước đã nhận được 9 hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng. Các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất vàng miếng sẽ được xem xét cấp phép nhập khẩu vàng.

Ông Đào Xuân Tuấn, Cục Trưởng Cục quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước thông tin về quản lý thị trường vàng. (Ảnh: Vietnam+)

Trao đổi với phóng viên tại họp báo thông tin về kết quả hoạt động ngân hàng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra chiều 29/12, ông Đào Xuân Tuấn, Cục Trưởng Cục quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước đã nêu các giải pháp quản lý thị trường vàng.

Theo ông Tuấn, sau khi Chính phủ đã ban hành Nghị định 232/2025/NĐ-CP vào ngày 26/8/2025, có hiệu lực từ 10/10/2025, để sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý thị trường vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước đã nhận được 9 hồ sơ xin cấp giấy phép sản xuất vàng miếng. Các doanh nghiệp có giấy phép vàng miếng sẽ được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp phép nhập khẩu vàng.

Ông Tuấn cũng cho hay hiện Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ, ngành để có ý kiến chung về việc xem xét cấp phép cho doanh nghiệp theo đúng quy định.

“Khi các doanh nghiệp được cấp phép và có giấy phép sản xuất vàng miếng, chúng tôi sẽ xem xét cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp và ngân hàng thương mại,” ông Tuấn chia sẻ.

Liên quan đến việc nghiên cứu thành lập Sàn giao dịch vàng tại Việt Nam, theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, đây là một chủ trương lớn của các cơ quan lãnh đạo. Ngân hàng Nhà nước là đơn vị đầu mối, đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan.

"Vừa qua, chúng tôi đã có tờ trình báo cáo Chính phủ và Chính phủ cũng đã chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp xây dựng đề án. Đây là vấn đề rất quan trọng, đòi hỏi phải lựa chọn được mô hình phù hợp với điều kiện Việt Nam, bảo đảm hỗ trợ điều hành chính sách tiền tệ và phát triển thị trường vàng," ông Tuấn cho biết.

Hiện Ngân hàng Nhà nước vẫn đang nghiên cứu, lấy ý kiến các bộ, ngành và sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ một cách thận trọng để xây dựng mô hình phù hợp, hiệu quả.

Trước đó, ông Tuấn cho biết, Ngân hàng Nhà nước ghi nhận nhiều kiến nghị của chuyên gia, doanh nghiệp về thành lập sàn giao dịch vàng. Tuy nhiên, kinh nghiệm trong nước và quốc tế cho thấy, sàn giao dịch vàng có thể mang lại lợi ích nếu được thiết kế phù hợp nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lớn nếu thiếu khuôn khổ pháp lý đầy đủ, thiếu cơ chế giám sát chặt chẽ và sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan quản lý.

Do đó, định hướng của Ngân hàng Nhà nước là tiếp tục nghiên cứu mô hình sàn giao dịch vàng trên cơ sở tiếp cận một cách toàn diện, thận trọng, có lộ trình rõ ràng và trên hết là phải gắn với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam./.

