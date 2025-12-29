Trung tâm Điều tra, Quy hoạch đất đai quốc gia sẽ bắt đầu hoạt động từ 1/1/2026

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố quyết định thành lập Trung tâm Điều tra, Quy hoạch đất đai quốc gia và trao quyết định lãnh đạo Trung tâm.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa. (Ảnh: Cổng thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

Sự kiện đánh dấu bước kiện toàn quan trọng về tổ chức, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên đất đai trong giai đoạn phát triển mới.

Trung tâm sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2026. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh, việc thành lập Trung tâm thể hiện kỳ vọng của lãnh đạo Bộ đối với công tác nghiên cứu khoa học, lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia và điều tra cơ bản về đất đai, qua đó phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 57, nghiên cứu và ứng dụng khoa học-công nghệ trong quản lý đất đai có vai trò đặc biệt quan trọng, cần được đẩy mạnh từ sớm, từ xa.

Do đó, Trung tâm cần xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển dài hạn, nâng cao vị thế của ngành quản lý đất đai; đồng thời yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ tăng cường phối hợp, hỗ trợ Trung tâm, nhất là trong triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học.

Ông Chu An Trường-Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Trung tâm; ông Nguyễn Đắc Nhẫn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai giữ chức Phó Tổng Giám đốc Trung tâm.

Ngày 23/8/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1811/QĐ-TTg về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong đó có Trung tâm Điều tra, Quy hoạch đất đai quốc gia. Trung tâm được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Điều tra, Quy hoạch và Định giá đất (thuộc Cục Quản lý đất đai) và Trung tâm Phát triển và Ứng dụng khoa học công nghệ về đất đai (thuộc Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường).

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Điều tra, Quy hoạch đất đai quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Trung tâm có chức năng lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia và kế hoạch sử dụng đất quốc gia; tổ chức điều tra, đánh giá đất đai; bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất; nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học-công nghệ trong lĩnh vực đất đai; thực hiện các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công theo quy định của pháp luật.

Trung tâm được giao xây dựng, trình Bộ trưởng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chiến lược sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất. Đồng thời, Trung tâm trực tiếp tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia; điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng, thoái hóa và ô nhiễm đất trên phạm vi cả nước và các vùng kinh tế-xã hội.

Cùng đó, Trung tâm sẽ xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống quan trắc chất lượng đất; tham gia xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất và các dữ liệu chuyên ngành khác vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, dự báo chiến lược sử dụng đất, phát triển nguồn lực kinh tế-tài chính đất đai tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm./.

Theo TTXVN